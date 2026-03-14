Yapay zekâ elimizi nasıl cebimize attığımızı da etkiliyor

Bankalar ile perakende dünyasının ödeme sistemlerine bakışını ele alan rapora göre bankaların yüzde 51’i ödeme sektöründe gelecekte en güçlü ekosistemleri kuranların öne çıkacağını düşünüyor. Perakendecilerin yüzde 47’si de birden fazla ödeme hizmeti sağlayıcısıyla çalışmayı planlıyor.

KPMG’nin dünya genelinde 500 banka ve 500 perakende şirketi yöneticisinin dahil olduğu araştırması, ödeme ekosistemin­de köklü dönüşüme işaret ediyor. "Ödeme Modernizasyonu için Or­taklık" raporu, dijital para birim­leri ve yapay zekânın ödeme sektö­rünü yeniden şekillendiğini gös­teriyor. Raporda bankaların ve perakendecilerin bu yaşanan de­ğişime ayak uydurmak için kura­bilecekleri stratejik ortaklıklar hakkında detaylı analizlere yer ve­rilmiş.

Raporun bulgularına gö­re bankaların yüzde 51’i, ödeme sektöründe gelecekte öne çıkacak oyuncuların en güçlü ekosistem­leri kurabilenler olacağını düşü­nüyor. Perakendecilerin yüzde 47’si, önümüzdeki beş yıl içinde birden fazla ödeme hizmeti sağ­layıcısıyla çalışmayı planlıyor. Bu bulgular ödeme alanındaki yeni­liklerin önünü açmak için güçlü işbirlikleri ve sağlam ekosistem­lerin rolüne işaret ediyor.

Bu durumun bir göstergesi ola­rak perakendecilerin yüzde 53'ü, bankaların ödeme modernizasyon hedeflerini anladığını ifade eder­ken, yarısı da bankalarının müşte­ri ödeme deneyimini iyileştirmek için kendileriyle aktif işbirliği yap­tığını söylüyor.

Değişmeyen geri kalır

Ancak raporda söz konusu işbir­liğinin henüz sektörün tamamı­na yayılmadığı vurgulanıyor. Ge­leneksel müşteri-tedarikçi ilişkisi içinde hareket etmeye devam eden kurumların hızla şekil değiştiren rekabet ortamında geri kalabilece­ğine dikkat çekiliyor.

Raporun bir diğer kayda değer bulgusu bankaların perakendeci­lerin karşılaştığı zorlukları her za­man doğru değerlendiremediği yö­nünde. Rakamlar da bunu göste­riyor. Perakendecilerin yüzde 48'i parçalı ve eskimiş ödeme altyapısı­nı en büyük sorun olarak görürken, bankaların yalnızca yüzde 27'si bu durumun farkında.

Sınır ötesi ödemelere yakla­şımda perakendeciler ve banka­lar arasında gözle görülür bir fark var. Perakendecilerin yalnızca yüzde 4'ü sınır ötesi ödeme yöne­timini bir sorun olarak görürken, bankaların yüzde 40'ı bu konu­yu perakendeciler için önemli bir zorluk olarak değerlendirip buna göre aksiyonlar alıyor.

Raporda günümüzün en önem­li gündem maddelerinden yapay zekâ kullanımına ilişkin bulgular da kendine yer buluyor. Buna göre bankalar ödeme sistemlerini mo­dernize etmek ve güvenlik, verim­lilik ile kişiselleştirme alanlarında çıtayı yükseltmek için yapay zekâ­yı hızla devreye alıyor. Neredeyse tüm bankalar, 7/24 müşteri hizme­ti sunmak için yapay zekâ destekli sohbet botlarından yararlanıyor ve ödeme belgelerinin oluşturulması gibi süreçleri yapay zekâ ile otoma­tikleştiriyor.

Yapay zekânın bankacılık sek­töründe geleceğine bakıldığında ise üç yıl içinde çok daha kapsamlı kullanımı öngörülüyor. En hızlı bü­yümesi beklenen alanlarsa şöyle: Davranışsal ve bağlamsal veriler­den yararlanarak kişiselleştirilmiş hizmetler geliştirmek, ödeme veri­lerini analiz ederek fiyatlandırma kararlarına içgörü sağlamak.

Dolandırıcılık tespitinde de devreye girecek

Yine önümüzdeki üç yıl için­de bankaların büyük bölümünün, ödemeleri güvence altına almak için yapay zekâ destekli biyomet­rik doğrulama sistemlerini ve iş­lemleri otonom biçimde yürüten ajan tabanlı yapay zekâ çözümle­rini kullanması bekleniyor. Günü­müzün önemli sorunlarında biri olan dolandırıcılıkta da yapay zekâ devreye giriyor. Bankaların ço­ğu (yüzde 85) riskleri anında tes­pit edip çözmek için yapay zekâdan yararlanmayı planlıyor.

KPMG Türkiye Fintech ve Diji­tal Finans Lideri Sinem Cantürk, rapora dair şu bulguları şöyle de­ğerlendiriyor: “Ödeme sistem­leri bugün dijital para birimleri, yapay zekâ ve açık ekosistemle­rin etkisiyle yeniden şekilleniyor. Kurumların bu dönüşümde başa­rılı olabilmesi için artık yalnızca teknolojiyi benimsemeleri yeterli olmuyor. Bankalar, perakendeci­ler, fintech’ler ve teknoloji sağla­yıcılarının birlikte değer üreten güçlü iş birlikleri kurması da ge­rekiyor. Araştırmamız da gösteri­yor ki; ödeme modernizasyonun­da rekabet avantajı, en güçlü eko­sistemleri kurabilen kurumların elinde olacak.”

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
