Yapay zekâ elimizi nasıl cebimize attığımızı da etkiliyor
KPMG’nin dünya genelinde 500 banka ve 500 perakende şirketi yöneticisinin dahil olduğu araştırması, ödeme ekosisteminde köklü dönüşüme işaret ediyor. "Ödeme Modernizasyonu için Ortaklık" raporu, dijital para birimleri ve yapay zekânın ödeme sektörünü yeniden şekillendiğini gösteriyor. Raporda bankaların ve perakendecilerin bu yaşanan değişime ayak uydurmak için kurabilecekleri stratejik ortaklıklar hakkında detaylı analizlere yer verilmiş.
Raporun bulgularına göre bankaların yüzde 51’i, ödeme sektöründe gelecekte öne çıkacak oyuncuların en güçlü ekosistemleri kurabilenler olacağını düşünüyor. Perakendecilerin yüzde 47’si, önümüzdeki beş yıl içinde birden fazla ödeme hizmeti sağlayıcısıyla çalışmayı planlıyor. Bu bulgular ödeme alanındaki yeniliklerin önünü açmak için güçlü işbirlikleri ve sağlam ekosistemlerin rolüne işaret ediyor.
Bu durumun bir göstergesi olarak perakendecilerin yüzde 53'ü, bankaların ödeme modernizasyon hedeflerini anladığını ifade ederken, yarısı da bankalarının müşteri ödeme deneyimini iyileştirmek için kendileriyle aktif işbirliği yaptığını söylüyor.
Değişmeyen geri kalır
Ancak raporda söz konusu işbirliğinin henüz sektörün tamamına yayılmadığı vurgulanıyor. Geleneksel müşteri-tedarikçi ilişkisi içinde hareket etmeye devam eden kurumların hızla şekil değiştiren rekabet ortamında geri kalabileceğine dikkat çekiliyor.
Raporun bir diğer kayda değer bulgusu bankaların perakendecilerin karşılaştığı zorlukları her zaman doğru değerlendiremediği yönünde. Rakamlar da bunu gösteriyor. Perakendecilerin yüzde 48'i parçalı ve eskimiş ödeme altyapısını en büyük sorun olarak görürken, bankaların yalnızca yüzde 27'si bu durumun farkında.
Sınır ötesi ödemelere yaklaşımda perakendeciler ve bankalar arasında gözle görülür bir fark var. Perakendecilerin yalnızca yüzde 4'ü sınır ötesi ödeme yönetimini bir sorun olarak görürken, bankaların yüzde 40'ı bu konuyu perakendeciler için önemli bir zorluk olarak değerlendirip buna göre aksiyonlar alıyor.
Raporda günümüzün en önemli gündem maddelerinden yapay zekâ kullanımına ilişkin bulgular da kendine yer buluyor. Buna göre bankalar ödeme sistemlerini modernize etmek ve güvenlik, verimlilik ile kişiselleştirme alanlarında çıtayı yükseltmek için yapay zekâyı hızla devreye alıyor. Neredeyse tüm bankalar, 7/24 müşteri hizmeti sunmak için yapay zekâ destekli sohbet botlarından yararlanıyor ve ödeme belgelerinin oluşturulması gibi süreçleri yapay zekâ ile otomatikleştiriyor.
Yapay zekânın bankacılık sektöründe geleceğine bakıldığında ise üç yıl içinde çok daha kapsamlı kullanımı öngörülüyor. En hızlı büyümesi beklenen alanlarsa şöyle: Davranışsal ve bağlamsal verilerden yararlanarak kişiselleştirilmiş hizmetler geliştirmek, ödeme verilerini analiz ederek fiyatlandırma kararlarına içgörü sağlamak.
Dolandırıcılık tespitinde de devreye girecek
Yine önümüzdeki üç yıl içinde bankaların büyük bölümünün, ödemeleri güvence altına almak için yapay zekâ destekli biyometrik doğrulama sistemlerini ve işlemleri otonom biçimde yürüten ajan tabanlı yapay zekâ çözümlerini kullanması bekleniyor. Günümüzün önemli sorunlarında biri olan dolandırıcılıkta da yapay zekâ devreye giriyor. Bankaların çoğu (yüzde 85) riskleri anında tespit edip çözmek için yapay zekâdan yararlanmayı planlıyor.
KPMG Türkiye Fintech ve Dijital Finans Lideri Sinem Cantürk, rapora dair şu bulguları şöyle değerlendiriyor: “Ödeme sistemleri bugün dijital para birimleri, yapay zekâ ve açık ekosistemlerin etkisiyle yeniden şekilleniyor. Kurumların bu dönüşümde başarılı olabilmesi için artık yalnızca teknolojiyi benimsemeleri yeterli olmuyor. Bankalar, perakendeciler, fintech’ler ve teknoloji sağlayıcılarının birlikte değer üreten güçlü iş birlikleri kurması da gerekiyor. Araştırmamız da gösteriyor ki; ödeme modernizasyonunda rekabet avantajı, en güçlü ekosistemleri kurabilen kurumların elinde olacak.”