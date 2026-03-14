Yapay zekâ elimizi nasıl cebimize attığımızı da etkiliyor

KPMG’nin dünya genelinde 500 banka ve 500 perakende şirketi yöneticisinin dahil olduğu araştırması, ödeme ekosistemin­de köklü dönüşüme işaret ediyor. "Ödeme Modernizasyonu için Or­taklık" raporu, dijital para birim­leri ve yapay zekânın ödeme sektö­rünü yeniden şekillendiğini gös­teriyor. Raporda bankaların ve perakendecilerin bu yaşanan de­ğişime ayak uydurmak için kura­bilecekleri stratejik ortaklıklar hakkında detaylı analizlere yer ve­rilmiş.

Raporun bulgularına gö­re bankaların yüzde 51’i, ödeme sektöründe gelecekte öne çıkacak oyuncuların en güçlü ekosistem­leri kurabilenler olacağını düşü­nüyor. Perakendecilerin yüzde 47’si, önümüzdeki beş yıl içinde birden fazla ödeme hizmeti sağ­layıcısıyla çalışmayı planlıyor. Bu bulgular ödeme alanındaki yeni­liklerin önünü açmak için güçlü işbirlikleri ve sağlam ekosistem­lerin rolüne işaret ediyor.

Bu durumun bir göstergesi ola­rak perakendecilerin yüzde 53'ü, bankaların ödeme modernizasyon hedeflerini anladığını ifade eder­ken, yarısı da bankalarının müşte­ri ödeme deneyimini iyileştirmek için kendileriyle aktif işbirliği yap­tığını söylüyor.

Değişmeyen geri kalır

Ancak raporda söz konusu işbir­liğinin henüz sektörün tamamı­na yayılmadığı vurgulanıyor. Ge­leneksel müşteri-tedarikçi ilişkisi içinde hareket etmeye devam eden kurumların hızla şekil değiştiren rekabet ortamında geri kalabilece­ğine dikkat çekiliyor.

Raporun bir diğer kayda değer bulgusu bankaların perakendeci­lerin karşılaştığı zorlukları her za­man doğru değerlendiremediği yö­nünde. Rakamlar da bunu göste­riyor. Perakendecilerin yüzde 48'i parçalı ve eskimiş ödeme altyapısı­nı en büyük sorun olarak görürken, bankaların yalnızca yüzde 27'si bu durumun farkında.

Sınır ötesi ödemelere yakla­şımda perakendeciler ve banka­lar arasında gözle görülür bir fark var. Perakendecilerin yalnızca yüzde 4'ü sınır ötesi ödeme yöne­timini bir sorun olarak görürken, bankaların yüzde 40'ı bu konu­yu perakendeciler için önemli bir zorluk olarak değerlendirip buna göre aksiyonlar alıyor.

Raporda günümüzün en önem­li gündem maddelerinden yapay zekâ kullanımına ilişkin bulgular da kendine yer buluyor. Buna göre bankalar ödeme sistemlerini mo­dernize etmek ve güvenlik, verim­lilik ile kişiselleştirme alanlarında çıtayı yükseltmek için yapay zekâ­yı hızla devreye alıyor. Neredeyse tüm bankalar, 7/24 müşteri hizme­ti sunmak için yapay zekâ destekli sohbet botlarından yararlanıyor ve ödeme belgelerinin oluşturulması gibi süreçleri yapay zekâ ile otoma­tikleştiriyor.

Yapay zekânın bankacılık sek­töründe geleceğine bakıldığında ise üç yıl içinde çok daha kapsamlı kullanımı öngörülüyor. En hızlı bü­yümesi beklenen alanlarsa şöyle: Davranışsal ve bağlamsal veriler­den yararlanarak kişiselleştirilmiş hizmetler geliştirmek, ödeme veri­lerini analiz ederek fiyatlandırma kararlarına içgörü sağlamak.

Dolandırıcılık tespitinde de devreye girecek

Yine önümüzdeki üç yıl için­de bankaların büyük bölümünün, ödemeleri güvence altına almak için yapay zekâ destekli biyomet­rik doğrulama sistemlerini ve iş­lemleri otonom biçimde yürüten ajan tabanlı yapay zekâ çözümle­rini kullanması bekleniyor. Günü­müzün önemli sorunlarında biri olan dolandırıcılıkta da yapay zekâ devreye giriyor. Bankaların ço­ğu (yüzde 85) riskleri anında tes­pit edip çözmek için yapay zekâdan yararlanmayı planlıyor.

KPMG Türkiye Fintech ve Diji­tal Finans Lideri Sinem Cantürk, rapora dair şu bulguları şöyle de­ğerlendiriyor: “Ödeme sistem­leri bugün dijital para birimleri, yapay zekâ ve açık ekosistemle­rin etkisiyle yeniden şekilleniyor. Kurumların bu dönüşümde başa­rılı olabilmesi için artık yalnızca teknolojiyi benimsemeleri yeterli olmuyor. Bankalar, perakendeci­ler, fintech’ler ve teknoloji sağla­yıcılarının birlikte değer üreten güçlü iş birlikleri kurması da ge­rekiyor. Araştırmamız da gösteri­yor ki; ödeme modernizasyonun­da rekabet avantajı, en güçlü eko­sistemleri kurabilen kurumların elinde olacak.”