Yapay zekâ içerikleri gerçek sananlar beş kat daha fazla dolandırılıyor

Visa’nın Avrupa genelinde ger­çekleştirdiği araştırma da bu içe­riklerin gerçek olduğuna inanan kullanıcıların dolandırılma ris­kinin yaklaşık beş kat daha yük­sek olduğunu ortaya koydu. Araş­tırma sonuçlarına göre, dijital ortamda yayılan yanlış bilgiler, kullanıcıları dolandırıcılık giri­şimlerine karşı oldukça savun­masız bırakabiliyor.

Araştırmaya göre, online do­landırıcılık mağdurlarının or­talama kaybı 165 dolar olurken, dolandırıcılık vakaları Avrupa ekonomisine yıllık yaklaşık 9,5 milyar dolarlık zarar olarak yan­sıyor. Mağdurlar maddi kaybın çok daha ötesinde; duygusal stres, artan kaygı ve düşen verimlilik gi­bi ciddi etkilerle de karşı karşıya kalıyor. Ayrıca online dolandırı­cılık vakalarının ardından yaşa­nan sorunları çözmek için orta­lama 14 iş günü harcıyor; bu da bir aylık çalışma süresinin yaklaşık yüzde 70’ine denk geliyor.

Kullanıcıların çevrim içi dav­ranışları da dolandırıcılık riski­nin artmasında kritik rol oynu­yor. Çünkü içeriğin doğruluğunu kontrol etmeden paylaşım ya­panlar, doğrulama yapanlara kı­yasla iki kat daha fazla hedef alı­nıyor (sırasıyla oranlar, yüzde 43 -22). Sadece başlıkları taramak, içeriği doğrulamadan paylaş­mak veya yapay zekâ ile üretilmiş içeriklere güvenmek gibi günlük alışkanlıklar, dolandırıcılar için yeni hedefler yaratıyor.

Araştırmada öne çıkan kullanı­cı davranışları şöyle:

● Kullanıcıların yüzde 44’ü, gerçek sandığı içeriğin, yapay zekâ ile üretilmiş olduğunu son­radan fark ettiğini söylüyor.

● Katılımcıların üçte biri (yüz­de 32) çoğu zaman içeriklerin sa­dece başlığını okuyor.

● Her beş kişiden biri (yüzde 19), içeriğin doğruluğunu teyit etme­den gönderi paylaştığını belirtiyor.

Alışverişi azaltıyor

Sosyal medya üzerinden ger­çekleştirilen dolandırıcılık tüke­tici davranışlarını da değiştirerek ekonomi üzerinde de etki yaratı­yor. Avrupa’da yaklaşık 9 milyon kişinin, dolandırıcılığa maruz kal­dıktan sonra çevrim içi alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiği tah­min ediliyor. Dolandırılanların yüzde 28’i online alışverişi azalt­tıklarını, yüzde 4’ü ise tamamen bıraktıklarını söylüyor.

Önlemeye yönelik 13 milyar dolar yatırım

Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, konuyla ilgili de­ğerlendirmesinde şöyle dedi: “Ya­pay zekâ, hayatımızı kolaylaştırır­ken iş süreçlerimizi de dönüştü­rüyor. Dolandırıcılar artık yapay zekâ araçlarını kullanarak insan­ları kandırıyor ve çevrimiçi kanal­lara olan güveni zedeliyor. Sahteyi gerçekten ayırt etmek her zaman­kinden daha zor ve bunun gerçek hayattaki sonucu; kaybedilen para, zaman ve güven. İşte bu yüzden Vi­sa olarak, yapay zekâ destekli ino­vasyona yatırım yapıyor, sektör genelinde iş ortaklarıyla iş birliği yapıyor, tüketicileri güvende kal­maları için gerekli bilgi ve araçlar­la güçlendiriyoruz. Visa olarak son 5 yılda, yapay zekâ destekli plat­formların geliştirilmesi de dahil olmak üzere dolandırıcılığı önle­meye yönelik 13 milyar dolarlık ya­tırım gerçekleştirdik. Bu yatırım­larımız sayesinde, küresel güvenlik araçlarımızla her yıl 40 milyar do­ların üzerinde dolandırıcılık giri­şimini engelliyoruz. Örneğin, 2025 Kara Cuma döneminde bir önceki yıla kıyasla dünya genelinde yüz­de 144 daha fazla dolandırıcılık gi­rişimini tespit ettik ve durdurduk. Online dolandırıcılığı gerçekleş­meden durdurmak için çalışmala­rımızı sürdürüyoruz.”