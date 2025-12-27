Yapay zekâ içerikleri gerçek sananlar beş kat daha fazla dolandırılıyor
Sosyal medyada önümüze düşen görüntülerin gerçekliğinden şüphe ettiğimiz günlerden geçiyoruz. Hızla yayılan ve etkileşim alan bir videonun yapay zekâ ile üretilen bir içerin olduğunun ortaya çıkması artık sıradanlaştı. Bu tür içeriklerin bu kadar gerçekçi olması dolandırıcılık suçlarının önünü açıyor. Yapay zekâ ile üretilmiş dolandırıcılık içerikleri sosyal medyada hızla artıyor.
Visa’nın Avrupa genelinde gerçekleştirdiği araştırma da bu içeriklerin gerçek olduğuna inanan kullanıcıların dolandırılma riskinin yaklaşık beş kat daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, dijital ortamda yayılan yanlış bilgiler, kullanıcıları dolandırıcılık girişimlerine karşı oldukça savunmasız bırakabiliyor.
Araştırmaya göre, online dolandırıcılık mağdurlarının ortalama kaybı 165 dolar olurken, dolandırıcılık vakaları Avrupa ekonomisine yıllık yaklaşık 9,5 milyar dolarlık zarar olarak yansıyor. Mağdurlar maddi kaybın çok daha ötesinde; duygusal stres, artan kaygı ve düşen verimlilik gibi ciddi etkilerle de karşı karşıya kalıyor. Ayrıca online dolandırıcılık vakalarının ardından yaşanan sorunları çözmek için ortalama 14 iş günü harcıyor; bu da bir aylık çalışma süresinin yaklaşık yüzde 70’ine denk geliyor.
Kullanıcıların çevrim içi davranışları da dolandırıcılık riskinin artmasında kritik rol oynuyor. Çünkü içeriğin doğruluğunu kontrol etmeden paylaşım yapanlar, doğrulama yapanlara kıyasla iki kat daha fazla hedef alınıyor (sırasıyla oranlar, yüzde 43 -22). Sadece başlıkları taramak, içeriği doğrulamadan paylaşmak veya yapay zekâ ile üretilmiş içeriklere güvenmek gibi günlük alışkanlıklar, dolandırıcılar için yeni hedefler yaratıyor.
Araştırmada öne çıkan kullanıcı davranışları şöyle:
● Kullanıcıların yüzde 44’ü, gerçek sandığı içeriğin, yapay zekâ ile üretilmiş olduğunu sonradan fark ettiğini söylüyor.
● Katılımcıların üçte biri (yüzde 32) çoğu zaman içeriklerin sadece başlığını okuyor.
● Her beş kişiden biri (yüzde 19), içeriğin doğruluğunu teyit etmeden gönderi paylaştığını belirtiyor.
Alışverişi azaltıyor
Sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık tüketici davranışlarını da değiştirerek ekonomi üzerinde de etki yaratıyor. Avrupa’da yaklaşık 9 milyon kişinin, dolandırıcılığa maruz kaldıktan sonra çevrim içi alışveriş alışkanlıklarını değiştirdiği tahmin ediliyor. Dolandırılanların yüzde 28’i online alışverişi azalttıklarını, yüzde 4’ü ise tamamen bıraktıklarını söylüyor.
Önlemeye yönelik 13 milyar dolar yatırım
Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, konuyla ilgili değerlendirmesinde şöyle dedi: “Yapay zekâ, hayatımızı kolaylaştırırken iş süreçlerimizi de dönüştürüyor. Dolandırıcılar artık yapay zekâ araçlarını kullanarak insanları kandırıyor ve çevrimiçi kanallara olan güveni zedeliyor. Sahteyi gerçekten ayırt etmek her zamankinden daha zor ve bunun gerçek hayattaki sonucu; kaybedilen para, zaman ve güven. İşte bu yüzden Visa olarak, yapay zekâ destekli inovasyona yatırım yapıyor, sektör genelinde iş ortaklarıyla iş birliği yapıyor, tüketicileri güvende kalmaları için gerekli bilgi ve araçlarla güçlendiriyoruz. Visa olarak son 5 yılda, yapay zekâ destekli platformların geliştirilmesi de dahil olmak üzere dolandırıcılığı önlemeye yönelik 13 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırımlarımız sayesinde, küresel güvenlik araçlarımızla her yıl 40 milyar doların üzerinde dolandırıcılık girişimini engelliyoruz. Örneğin, 2025 Kara Cuma döneminde bir önceki yıla kıyasla dünya genelinde yüzde 144 daha fazla dolandırıcılık girişimini tespit ettik ve durdurduk. Online dolandırıcılığı gerçekleşmeden durdurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”