Google Haberler

Yapay zekâ işsizlik mi demek?

Yapay zekâ iş dünyasında bir yıkımdan ziyade, bir dönüşüm aracıdır. Tarihte her teknolojik devrimde olduğu gibi, bazı işler yok olacak ancak daha önce var olmayan yeni işler ortaya çıkacaktır. OECD’nin geçtiğimiz hafta yayımladığı rapor da işsizlik endişelerinin, en azından şimdilik, yersiz olduğunu ortaya koydu.

Yapay zekâ işsizlik mi demek?

UĞUR GÜNDÜZ (Ekonomist – Bankacı)

Yapay zekânın (YZ) yükselişi, iş dünyasında bir dönüşüm dalgası meydana getiriyor. Bu dönüşüm, bazı mesleklerin or­tadan kalkması riskini beraberin­de getirirken, aynı zamanda yep­yeni iş fırsatları ve yetkinlik talep­leri de yaratıyor. Dolayısıyla, yapay zekâyı yalnızca "işsizlik" olarak etiketlemek, konunun karmaşıklı­ğını ve potansiyelini göz ardı eden eksik bir yaklaşımdır.

Genel eğilim, YZ'nin daha çok tekrarlayan, rutin ve veri yoğun gö­revleri otomatikleştirmesi yönün­dedir. Bu durum, düşük ve orta va­sıf gerektiren bazı işlerde iş kaybı riskini artırırken, insan yargısı, ya­ratıcılık, stratejik düşünme ve duy­gusal zekâ gerektiren alanlarda ise insan emeğinin değerini yükselti­yor.

OECD’nin (Ekonomik Kalkın­ma ve İşbirliği Örgütü) geçtiğimiz hafta yayımladığı “Üretken yapay zekâ ve KOBİ işgücü” başlıklı ra­por, işsizlik endişelerinin en azın­dan şimdilik yersiz olduğunu orta­ya koydu.

Üretken yapay zekâ (ÜYZ), mev­cut verilere bakarak yeni ve özgün içerik, veri veya medya oluşturabi­len bir yapay zekâ türüdür.

Geleneksel YZ (ayırt edici YZ) sı­nıflandırma, tahmin veya tanım­lama yaparken, ÜYZ eğitim aldı­ğı büyük veri setlerindeki kalıpları ve yapıları öğrenerek "yeni bir şey" üretir.

Raporda, ChatGPT, Copilot ve Midjourney gibi metin, resim, vi­deo veya ses üreten araçlar olan üretken yapay zekânın KOBİ’lerin işgücü ve beceri ihtiyaçlarını kar­şılamalarına yardımcı olma potan­siyeli incelendi.

Rapor Avusturya, Kanada, Al­manya, İrlanda, Japonya, Kore ve İngiltere’de 5 binden fazla KOBİ’yi kapsayan ankete dayanıyor.

Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 31’i üretken yapay zekâyı kullan­dıklarını belirtti. Bu KOBİ’lerin ya­pay zekâya ilişkin verdikleri cevap­lar, istihdam üzerinde kaygı verici bir etkisinin olmadığını gösteriyor.

Üretken yapay zekâ kullanan KOBİ’lerin yüzde 83’ü, yapay zekâ­nın toplam personel sayısı üzerin­de bir etkisi olmadığını bildirdi. Bu cevabı verenlerin oranı Japonya’da yüzde 93,3, Almanya’da yüzde 90,7 oldu. Üretken yapay zekânın top­lam personel ihtiyacını artırdığını söyleyenlerin oranı yüzde 5,5, per­sonel ihtiyacını azalttığını söyle­yenlerin oranı ise yüzde 9,1 olarak gerçekleşti.

Raporda, personel ihtiyaçla­rındaki azalmanın üretken yapay zekânın görevleri otomatikleştir­me ve dolayısıyla işgücünün yerini alma kapasitesinden kaynaklana­bileceği değerlendirildi.

Personel ihtiyaçlarındaki artışa dair ise performanstaki iyileşme dolayısıyla işçilerin daha üretken hale geldiği, ortaya çıkan üretken­lik artışlarının ürün pazarında da­ha fazla talep yaratarak işgücüne olan talebi artırdığı ifade edildi.

Eğitim sektöründe personel ihtiyacı arttı

Üretken yapay zekâ nedeniyle personel ihtiyaçlarının azaldığını belirten KOBİ’lerin en yüksek ol­duğu sektörler idari ve destek hiz­meti faaliyetleri, gayrimenkul faa­liyetleri ve bilgi ve iletişim oldu.

Personel ihtiyaçlarının arttığı­nı belirtenlerde en yüksek oran ise eğitim sektöründe görüldü.

Ülkemizde olduğu gibi KOBİ’ler tüm dünyada nitelikli personel bulmakta sorun yaşıyorlar. Örne­ğin Avrupa Birliği’nde 2023 yılında hazırlanan rapora göre, KOBİ’lerin birinci sorunu doğru becerilere sa­hip çalışan bulmak.

Son iki yılda üretken yapay zekâ kullanan ve beceri açığı yaşayan KOBİ’lerin yüzde 39,1’i üretken yapay zekânın bu açığı kapatma­ya yardımcı olduğunu, KOBİ’le­rin yüzde 25,2’si ise üretken yapay zekânın çalışan açığını kapamala­rına yardımcı olduğunu bildirdi.

Yapay zekânın sektör bazlı etkileri

1-Finans ve muhasebe sek­törü

Riskler: Muhasebecilik, veri gi­rişi, kayıt tutma, rutin raporlama ve temel finansal analiz gibi tekrar eden görevler yüksek otomasyon riski altındadır. Bazı araştırmalar, bu mesleklerdeki işlerin önemli bir kısmının YZ tarafından devralına­bileceğini öne sürmektedir.

Fırsatlar: Finansal modelleme, dolandırıcılık tespiti ve risk yö­netimi gibi alanlarda YZ destekli araçlar kullanılacak; bu da bu alan­daki profesyonellerin stratejik da­nışmanlık ve karmaşık problem çözme gibi daha yüksek değerli iş­lere odaklanmasını sağlayacaktır. Yeni işler arasında fintech mühen­disleri ve iş zekâsı analistleri sayı­labilir.

2-Üretim ve imalat sektörü

Riskler: Robotlar ve otomasyon sistemleri, montaj, paketleme ve denetim gibi manuel görevleri gi­derek daha fazla üstlenmektedir. Çin’de “ karanlık fabrikalar “ dö­nemi başlamış, %100 robotik ima­lathanelerin sayısı gittikçe artıyor. Bu, özellikle düşük vasıflı fabrika işçileri için iş kaybına yol açabilir.

Fırsatlar: YZ'li robotların kuru­lumu, bakımı, programlanması ve denetimi yeni teknik işler yarat­maktadır. Verimlilik ve süreç op­timizasyonu odaklı robotik mü­hendisleri ve elektroteknoloji mühendisleri gibi rollerin talebi artacaktır.

3-Bilgi ve iletişim teknolojileri (BT)

Riskler: Yazılım geliştirme­de ve veri analizinde bazı temel ve tekrarlayan kodlama görevle­ri üretken yapay zekâ araçları ta­rafından yapılabilir hale gelmek­tedir.

Fırsatlar: YZ'nin kendisini ge­liştiren ve yöneten rollere olan ta­lep patlamaktadır. Yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanları, ve­ri analistleri ve mühendisleri ile bilgi güvenliği analistleri en hızlı büyüyen meslekler arasında yer almaktadır. YZ'nin entegrasyonu için dijital dönüşüm uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır.

4-Hizmet sektörü (çağrı merkezi, büro İşleri, emlak)

Riskler: Çağrı merkezi tem­silcileri, veri girişi memurları ve sekreterlik gibi rutin büro işleri YZ destekli chatbotlar ve otomas­yon araçları ile büyük ölçüde ika­me edilebilir.

Fırsatlar: İnsan etkileşimi, em­pati ve karmaşık müşteri sorun­larını çözme becerisi gerektiren üst düzey müşteri ilişkileri ve da­nışmanlık rolleri önem kazana­caktır.

5Sağlık ve eğitim sektörleri

Riskler: Rutin tanı işlemleri, büyük veri analizi ve idari görev­ler YZ'ye devredilebilir.

Fırsatlar: YZ, doktorların ve öğ­retmenlerin verimliliğini artıra­rak onlara daha karmaşık vaka­lara odaklanma veya kişiselleş­tirilmiş eğitim içerikleri sunma imkanı tanıyacaktır.

Klinik YZ uzmanları veya eği­tim teknolojisi geliştiricileri gibi yeni hibrit roller ortaya çıkacak­tır. Hastalarla yüz yüze etkileşim sağlayan doktor, hemşire ve tera­pist gibi rollerde insan dokunu­şu kritik olmaya devam edecektir.

Yapay zekâ odaklı yükselişe geçecek meslekler

●YZ modellerini tasarlayan, geliştiren ve eğiten kişiler.

●Veri analistleri ve veri bilim­ciler.

●Prompt mühendisleri (is­tem mühendisliği): Üretken YZ araçlarından en iyi sonuçları al­mak için etkili ve doğru komutla­rı (prompt) oluşturan yeni bir uz­manlık alanı. Yani yapay zekâyla etkili iletişim kurma uzmanlığı.

●Robotik mühendisleri ve tek­nisyenleri.

●Bilgi güvenliği analistleri ve siber güvenlik uzmanları:

●FinTech mühendisleri: Fi­nansal hizmetlerde YZ ve oto­masyonu uygulayan kişiler.

●Dijital dönüşüm uzmanla­rı: Şirketlerin iş süreçlerine YZ dahil olmak üzere dijital tekno­lojileri entegre etmesine liderlik edenler.

●YZ etiği uzmanları: YZ sis­temlerinin adil, şeffaf ve etik ku­rallara uygun çalışmasını sağ­layan, toplumsal ve hukuki sonuçlarını değerlendiren pro­fesyoneller. İleride “ Skynet” tü­rü bir felaket yaşanmaması için robotik araştırmaların şeffaf ve kontrol edilebilir olması çok önemlidir.

Gelecekte değerlenecek temel beceriler

YZ'nin otomatikleştiremediği veya YZ ile etkileşimi en verimli hale getiren insan merkezli be­ceriler önem kazanacaktır. Örne­ğin:

●Eleştirel düşünme ve prob­lem çözme yeteneği.

●Yaratıcılık, inovasyon ve öz­gün içerik üretimi: Özellikle sa­natsal, pazarlama ve stratejik alanlarda, YZ'yi bir araç olarak kullanarak tamamen yeni fikirler ve içerikler geliştirme.

●Duygusal zekâ, empati ve iş­birliği

●Dijital okuryazarlık ve veri anlama: YZ araçlarını etkin kul­lanma, veri analizi sonuçlarını doğru yorumlama ve teknolojik gelişmelere hızla adapte olabil­me.

●Sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimi üretimi

●Sürdürülebilirlik uzmanlığı: YZ teknolojisini kullanarak çev­resel ve toplumsal sürdürülebi­lirlik çözümleri geliştirme.

Özetle, YZ'nın rutini otoma­tikleştirirken teknolojiyi bilen ve insan becerilerini (yaratıcılık, etik, empati) ön planda tutan pro­fesyonellerin değerini katlayarak artıracaktır.

Adaptasyon ve dönüşüm anahtardır

Yapay zekâ, iş dünyasında bir yıkımdan ziyade, bir dönüşüm aracıdır. Tarihte her teknolo­jik devrimde (tarım, sanayi, bil­gi teknolojileri) olduğu gibi, bazı işler yok olacak ancak daha önce var olmayan yeni işler ortaya çı­kacaktır.

Gelecekte başarılı olacak pro­fesyoneller, yapay zekâyı bir teh­dit olarak değil, üretkenliği artı­ran, hata oranını azaltan ve karar alma süreçlerini destekleyen bir ortak olarak görmeyi öğrenenler olacaktır.

Bu nedenle, kitleler için asıl zorluk, yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde becerilerin dönüştürülmesi (yeniden eği­tim) ihtiyacıdır. Dijital okurya­zarlık, analitik düşünme, yaratı­cılık ve problem çözme gibi yet­kinlikler her zamankinden daha değerli hale gelecektir.

Yapay zekâ, daha az işgücüy­le daha fazla değer üretilmesini sağlayarak ekonomik büyümeye de katkıda bulunabilir, ancak bu refahın toplumun tüm kesimleri­ne adil bir şekilde dağıtılması, iyi tasarlanmış sosyal ve eğitim poli­tikalarına bağlı olacaktır.

Ayrıca devletlerin KOBİ’lerin üretken yapay zekânın potansi­yelini ortaya çıkarmasına yar­dımcı olması ve desteklemesi bü­yük önem taşıyor.

Bu dönüşüm sürecinde, kariye­rinizi güvence altına almak için yapay zekâ araçlarını etkin kul­lanmayı öğrenmek ve insana öz­gü yetkinliklerinizi geliştirmek büyük önem taşıyor.

“Yerleri sağlam” meslekler

Yapay zekânın yerini almakta zorlandığı veya almasının düşük ihtimal olduğu işler şöyle:

● Yüksek duygusal zekâ (EQ): Terapistler, psikologlar, İK yöneticileri.

● Karmaşık iletişim ve ikna: Satış yöneticileri, diplomatlar, üst düzey yöneticiler.

● Eleştirel düşünme ve stratejik planlama: CEO'lar, strateji danışmanları.

● Yüksek yaratıcılık ve özgün sanat: Sanatçılar, yenilikçi tasarımcılar.

● Fiziksel beceri ve el becerisi: Usta tesisatçılar, elektrikçiler, cerrahlar (manuel beceri gerektiren işler)

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL
Çok Okunanlar