Yapay zekâ işsizlik mi demek?

UĞUR GÜNDÜZ (Ekonomist – Bankacı)

Yapay zekânın (YZ) yükselişi, iş dünyasında bir dönüşüm dalgası meydana getiriyor. Bu dönüşüm, bazı mesleklerin or­tadan kalkması riskini beraberin­de getirirken, aynı zamanda yep­yeni iş fırsatları ve yetkinlik talep­leri de yaratıyor. Dolayısıyla, yapay zekâyı yalnızca "işsizlik" olarak etiketlemek, konunun karmaşıklı­ğını ve potansiyelini göz ardı eden eksik bir yaklaşımdır.

Genel eğilim, YZ'nin daha çok tekrarlayan, rutin ve veri yoğun gö­revleri otomatikleştirmesi yönün­dedir. Bu durum, düşük ve orta va­sıf gerektiren bazı işlerde iş kaybı riskini artırırken, insan yargısı, ya­ratıcılık, stratejik düşünme ve duy­gusal zekâ gerektiren alanlarda ise insan emeğinin değerini yükselti­yor.

OECD’nin (Ekonomik Kalkın­ma ve İşbirliği Örgütü) geçtiğimiz hafta yayımladığı “Üretken yapay zekâ ve KOBİ işgücü” başlıklı ra­por, işsizlik endişelerinin en azın­dan şimdilik yersiz olduğunu orta­ya koydu.

Üretken yapay zekâ (ÜYZ), mev­cut verilere bakarak yeni ve özgün içerik, veri veya medya oluşturabi­len bir yapay zekâ türüdür.

Geleneksel YZ (ayırt edici YZ) sı­nıflandırma, tahmin veya tanım­lama yaparken, ÜYZ eğitim aldı­ğı büyük veri setlerindeki kalıpları ve yapıları öğrenerek "yeni bir şey" üretir.

Raporda, ChatGPT, Copilot ve Midjourney gibi metin, resim, vi­deo veya ses üreten araçlar olan üretken yapay zekânın KOBİ’lerin işgücü ve beceri ihtiyaçlarını kar­şılamalarına yardımcı olma potan­siyeli incelendi.

Rapor Avusturya, Kanada, Al­manya, İrlanda, Japonya, Kore ve İngiltere’de 5 binden fazla KOBİ’yi kapsayan ankete dayanıyor.

Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 31’i üretken yapay zekâyı kullan­dıklarını belirtti. Bu KOBİ’lerin ya­pay zekâya ilişkin verdikleri cevap­lar, istihdam üzerinde kaygı verici bir etkisinin olmadığını gösteriyor.

Üretken yapay zekâ kullanan KOBİ’lerin yüzde 83’ü, yapay zekâ­nın toplam personel sayısı üzerin­de bir etkisi olmadığını bildirdi. Bu cevabı verenlerin oranı Japonya’da yüzde 93,3, Almanya’da yüzde 90,7 oldu. Üretken yapay zekânın top­lam personel ihtiyacını artırdığını söyleyenlerin oranı yüzde 5,5, per­sonel ihtiyacını azalttığını söyle­yenlerin oranı ise yüzde 9,1 olarak gerçekleşti.

Raporda, personel ihtiyaçla­rındaki azalmanın üretken yapay zekânın görevleri otomatikleştir­me ve dolayısıyla işgücünün yerini alma kapasitesinden kaynaklana­bileceği değerlendirildi.

Personel ihtiyaçlarındaki artışa dair ise performanstaki iyileşme dolayısıyla işçilerin daha üretken hale geldiği, ortaya çıkan üretken­lik artışlarının ürün pazarında da­ha fazla talep yaratarak işgücüne olan talebi artırdığı ifade edildi.

Eğitim sektöründe personel ihtiyacı arttı

Üretken yapay zekâ nedeniyle personel ihtiyaçlarının azaldığını belirten KOBİ’lerin en yüksek ol­duğu sektörler idari ve destek hiz­meti faaliyetleri, gayrimenkul faa­liyetleri ve bilgi ve iletişim oldu.

Personel ihtiyaçlarının arttığı­nı belirtenlerde en yüksek oran ise eğitim sektöründe görüldü.

Ülkemizde olduğu gibi KOBİ’ler tüm dünyada nitelikli personel bulmakta sorun yaşıyorlar. Örne­ğin Avrupa Birliği’nde 2023 yılında hazırlanan rapora göre, KOBİ’lerin birinci sorunu doğru becerilere sa­hip çalışan bulmak.

Son iki yılda üretken yapay zekâ kullanan ve beceri açığı yaşayan KOBİ’lerin yüzde 39,1’i üretken yapay zekânın bu açığı kapatma­ya yardımcı olduğunu, KOBİ’le­rin yüzde 25,2’si ise üretken yapay zekânın çalışan açığını kapamala­rına yardımcı olduğunu bildirdi.

Yapay zekânın sektör bazlı etkileri

1-Finans ve muhasebe sek­törü

Riskler: Muhasebecilik, veri gi­rişi, kayıt tutma, rutin raporlama ve temel finansal analiz gibi tekrar eden görevler yüksek otomasyon riski altındadır. Bazı araştırmalar, bu mesleklerdeki işlerin önemli bir kısmının YZ tarafından devralına­bileceğini öne sürmektedir.

Fırsatlar: Finansal modelleme, dolandırıcılık tespiti ve risk yö­netimi gibi alanlarda YZ destekli araçlar kullanılacak; bu da bu alan­daki profesyonellerin stratejik da­nışmanlık ve karmaşık problem çözme gibi daha yüksek değerli iş­lere odaklanmasını sağlayacaktır. Yeni işler arasında fintech mühen­disleri ve iş zekâsı analistleri sayı­labilir.

2-Üretim ve imalat sektörü

Riskler: Robotlar ve otomasyon sistemleri, montaj, paketleme ve denetim gibi manuel görevleri gi­derek daha fazla üstlenmektedir. Çin’de “ karanlık fabrikalar “ dö­nemi başlamış, %100 robotik ima­lathanelerin sayısı gittikçe artıyor. Bu, özellikle düşük vasıflı fabrika işçileri için iş kaybına yol açabilir.

Fırsatlar: YZ'li robotların kuru­lumu, bakımı, programlanması ve denetimi yeni teknik işler yarat­maktadır. Verimlilik ve süreç op­timizasyonu odaklı robotik mü­hendisleri ve elektroteknoloji mühendisleri gibi rollerin talebi artacaktır.

3-Bilgi ve iletişim teknolojileri (BT)

Riskler: Yazılım geliştirme­de ve veri analizinde bazı temel ve tekrarlayan kodlama görevle­ri üretken yapay zekâ araçları ta­rafından yapılabilir hale gelmek­tedir.

Fırsatlar: YZ'nin kendisini ge­liştiren ve yöneten rollere olan ta­lep patlamaktadır. Yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanları, ve­ri analistleri ve mühendisleri ile bilgi güvenliği analistleri en hızlı büyüyen meslekler arasında yer almaktadır. YZ'nin entegrasyonu için dijital dönüşüm uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır.

4-Hizmet sektörü (çağrı merkezi, büro İşleri, emlak)

Riskler: Çağrı merkezi tem­silcileri, veri girişi memurları ve sekreterlik gibi rutin büro işleri YZ destekli chatbotlar ve otomas­yon araçları ile büyük ölçüde ika­me edilebilir.

Fırsatlar: İnsan etkileşimi, em­pati ve karmaşık müşteri sorun­larını çözme becerisi gerektiren üst düzey müşteri ilişkileri ve da­nışmanlık rolleri önem kazana­caktır.

5Sağlık ve eğitim sektörleri

Riskler: Rutin tanı işlemleri, büyük veri analizi ve idari görev­ler YZ'ye devredilebilir.

Fırsatlar: YZ, doktorların ve öğ­retmenlerin verimliliğini artıra­rak onlara daha karmaşık vaka­lara odaklanma veya kişiselleş­tirilmiş eğitim içerikleri sunma imkanı tanıyacaktır.

Klinik YZ uzmanları veya eği­tim teknolojisi geliştiricileri gibi yeni hibrit roller ortaya çıkacak­tır. Hastalarla yüz yüze etkileşim sağlayan doktor, hemşire ve tera­pist gibi rollerde insan dokunu­şu kritik olmaya devam edecektir.

Yapay zekâ odaklı yükselişe geçecek meslekler

●YZ modellerini tasarlayan, geliştiren ve eğiten kişiler.

●Veri analistleri ve veri bilim­ciler.

●Prompt mühendisleri (is­tem mühendisliği): Üretken YZ araçlarından en iyi sonuçları al­mak için etkili ve doğru komutla­rı (prompt) oluşturan yeni bir uz­manlık alanı. Yani yapay zekâyla etkili iletişim kurma uzmanlığı.

●Robotik mühendisleri ve tek­nisyenleri.

●Bilgi güvenliği analistleri ve siber güvenlik uzmanları:

●FinTech mühendisleri: Fi­nansal hizmetlerde YZ ve oto­masyonu uygulayan kişiler.

●Dijital dönüşüm uzmanla­rı: Şirketlerin iş süreçlerine YZ dahil olmak üzere dijital tekno­lojileri entegre etmesine liderlik edenler.

●YZ etiği uzmanları: YZ sis­temlerinin adil, şeffaf ve etik ku­rallara uygun çalışmasını sağ­layan, toplumsal ve hukuki sonuçlarını değerlendiren pro­fesyoneller. İleride “ Skynet” tü­rü bir felaket yaşanmaması için robotik araştırmaların şeffaf ve kontrol edilebilir olması çok önemlidir.

Gelecekte değerlenecek temel beceriler

YZ'nin otomatikleştiremediği veya YZ ile etkileşimi en verimli hale getiren insan merkezli be­ceriler önem kazanacaktır. Örne­ğin:

●Eleştirel düşünme ve prob­lem çözme yeteneği.

●Yaratıcılık, inovasyon ve öz­gün içerik üretimi: Özellikle sa­natsal, pazarlama ve stratejik alanlarda, YZ'yi bir araç olarak kullanarak tamamen yeni fikirler ve içerikler geliştirme.

●Duygusal zekâ, empati ve iş­birliği

●Dijital okuryazarlık ve veri anlama: YZ araçlarını etkin kul­lanma, veri analizi sonuçlarını doğru yorumlama ve teknolojik gelişmelere hızla adapte olabil­me.

●Sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimi üretimi

●Sürdürülebilirlik uzmanlığı: YZ teknolojisini kullanarak çev­resel ve toplumsal sürdürülebi­lirlik çözümleri geliştirme.

Özetle, YZ'nın rutini otoma­tikleştirirken teknolojiyi bilen ve insan becerilerini (yaratıcılık, etik, empati) ön planda tutan pro­fesyonellerin değerini katlayarak artıracaktır.

Adaptasyon ve dönüşüm anahtardır

Yapay zekâ, iş dünyasında bir yıkımdan ziyade, bir dönüşüm aracıdır. Tarihte her teknolo­jik devrimde (tarım, sanayi, bil­gi teknolojileri) olduğu gibi, bazı işler yok olacak ancak daha önce var olmayan yeni işler ortaya çı­kacaktır.

Gelecekte başarılı olacak pro­fesyoneller, yapay zekâyı bir teh­dit olarak değil, üretkenliği artı­ran, hata oranını azaltan ve karar alma süreçlerini destekleyen bir ortak olarak görmeyi öğrenenler olacaktır.

Bu nedenle, kitleler için asıl zorluk, yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde becerilerin dönüştürülmesi (yeniden eği­tim) ihtiyacıdır. Dijital okurya­zarlık, analitik düşünme, yaratı­cılık ve problem çözme gibi yet­kinlikler her zamankinden daha değerli hale gelecektir.

Yapay zekâ, daha az işgücüy­le daha fazla değer üretilmesini sağlayarak ekonomik büyümeye de katkıda bulunabilir, ancak bu refahın toplumun tüm kesimleri­ne adil bir şekilde dağıtılması, iyi tasarlanmış sosyal ve eğitim poli­tikalarına bağlı olacaktır.

Ayrıca devletlerin KOBİ’lerin üretken yapay zekânın potansi­yelini ortaya çıkarmasına yar­dımcı olması ve desteklemesi bü­yük önem taşıyor.

Bu dönüşüm sürecinde, kariye­rinizi güvence altına almak için yapay zekâ araçlarını etkin kul­lanmayı öğrenmek ve insana öz­gü yetkinliklerinizi geliştirmek büyük önem taşıyor.

“Yerleri sağlam” meslekler

Yapay zekânın yerini almakta zorlandığı veya almasının düşük ihtimal olduğu işler şöyle:

● Yüksek duygusal zekâ (EQ): Terapistler, psikologlar, İK yöneticileri.

● Karmaşık iletişim ve ikna: Satış yöneticileri, diplomatlar, üst düzey yöneticiler.

● Eleştirel düşünme ve stratejik planlama: CEO'lar, strateji danışmanları.

● Yüksek yaratıcılık ve özgün sanat: Sanatçılar, yenilikçi tasarımcılar.

● Fiziksel beceri ve el becerisi: Usta tesisatçılar, elektrikçiler, cerrahlar (manuel beceri gerektiren işler)