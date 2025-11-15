Yapay zekâ işsizlik mi demek?
Yapay zekâ iş dünyasında bir yıkımdan ziyade, bir dönüşüm aracıdır. Tarihte her teknolojik devrimde olduğu gibi, bazı işler yok olacak ancak daha önce var olmayan yeni işler ortaya çıkacaktır. OECD’nin geçtiğimiz hafta yayımladığı rapor da işsizlik endişelerinin, en azından şimdilik, yersiz olduğunu ortaya koydu.
UĞUR GÜNDÜZ (Ekonomist – Bankacı)
Yapay zekânın (YZ) yükselişi, iş dünyasında bir dönüşüm dalgası meydana getiriyor. Bu dönüşüm, bazı mesleklerin ortadan kalkması riskini beraberinde getirirken, aynı zamanda yepyeni iş fırsatları ve yetkinlik talepleri de yaratıyor. Dolayısıyla, yapay zekâyı yalnızca "işsizlik" olarak etiketlemek, konunun karmaşıklığını ve potansiyelini göz ardı eden eksik bir yaklaşımdır.
Genel eğilim, YZ'nin daha çok tekrarlayan, rutin ve veri yoğun görevleri otomatikleştirmesi yönündedir. Bu durum, düşük ve orta vasıf gerektiren bazı işlerde iş kaybı riskini artırırken, insan yargısı, yaratıcılık, stratejik düşünme ve duygusal zekâ gerektiren alanlarda ise insan emeğinin değerini yükseltiyor.
OECD’nin (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) geçtiğimiz hafta yayımladığı “Üretken yapay zekâ ve KOBİ işgücü” başlıklı rapor, işsizlik endişelerinin en azından şimdilik yersiz olduğunu ortaya koydu.
Üretken yapay zekâ (ÜYZ), mevcut verilere bakarak yeni ve özgün içerik, veri veya medya oluşturabilen bir yapay zekâ türüdür.
Geleneksel YZ (ayırt edici YZ) sınıflandırma, tahmin veya tanımlama yaparken, ÜYZ eğitim aldığı büyük veri setlerindeki kalıpları ve yapıları öğrenerek "yeni bir şey" üretir.
Raporda, ChatGPT, Copilot ve Midjourney gibi metin, resim, video veya ses üreten araçlar olan üretken yapay zekânın KOBİ’lerin işgücü ve beceri ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olma potansiyeli incelendi.
Rapor Avusturya, Kanada, Almanya, İrlanda, Japonya, Kore ve İngiltere’de 5 binden fazla KOBİ’yi kapsayan ankete dayanıyor.
Ankete katılan KOBİ’lerin yüzde 31’i üretken yapay zekâyı kullandıklarını belirtti. Bu KOBİ’lerin yapay zekâya ilişkin verdikleri cevaplar, istihdam üzerinde kaygı verici bir etkisinin olmadığını gösteriyor.
Üretken yapay zekâ kullanan KOBİ’lerin yüzde 83’ü, yapay zekânın toplam personel sayısı üzerinde bir etkisi olmadığını bildirdi. Bu cevabı verenlerin oranı Japonya’da yüzde 93,3, Almanya’da yüzde 90,7 oldu. Üretken yapay zekânın toplam personel ihtiyacını artırdığını söyleyenlerin oranı yüzde 5,5, personel ihtiyacını azalttığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 9,1 olarak gerçekleşti.
Raporda, personel ihtiyaçlarındaki azalmanın üretken yapay zekânın görevleri otomatikleştirme ve dolayısıyla işgücünün yerini alma kapasitesinden kaynaklanabileceği değerlendirildi.
Personel ihtiyaçlarındaki artışa dair ise performanstaki iyileşme dolayısıyla işçilerin daha üretken hale geldiği, ortaya çıkan üretkenlik artışlarının ürün pazarında daha fazla talep yaratarak işgücüne olan talebi artırdığı ifade edildi.
Eğitim sektöründe personel ihtiyacı arttı
Üretken yapay zekâ nedeniyle personel ihtiyaçlarının azaldığını belirten KOBİ’lerin en yüksek olduğu sektörler idari ve destek hizmeti faaliyetleri, gayrimenkul faaliyetleri ve bilgi ve iletişim oldu.
Personel ihtiyaçlarının arttığını belirtenlerde en yüksek oran ise eğitim sektöründe görüldü.
Ülkemizde olduğu gibi KOBİ’ler tüm dünyada nitelikli personel bulmakta sorun yaşıyorlar. Örneğin Avrupa Birliği’nde 2023 yılında hazırlanan rapora göre, KOBİ’lerin birinci sorunu doğru becerilere sahip çalışan bulmak.
Son iki yılda üretken yapay zekâ kullanan ve beceri açığı yaşayan KOBİ’lerin yüzde 39,1’i üretken yapay zekânın bu açığı kapatmaya yardımcı olduğunu, KOBİ’lerin yüzde 25,2’si ise üretken yapay zekânın çalışan açığını kapamalarına yardımcı olduğunu bildirdi.
Yapay zekânın sektör bazlı etkileri
1-Finans ve muhasebe sektörü
Riskler: Muhasebecilik, veri girişi, kayıt tutma, rutin raporlama ve temel finansal analiz gibi tekrar eden görevler yüksek otomasyon riski altındadır. Bazı araştırmalar, bu mesleklerdeki işlerin önemli bir kısmının YZ tarafından devralınabileceğini öne sürmektedir.
Fırsatlar: Finansal modelleme, dolandırıcılık tespiti ve risk yönetimi gibi alanlarda YZ destekli araçlar kullanılacak; bu da bu alandaki profesyonellerin stratejik danışmanlık ve karmaşık problem çözme gibi daha yüksek değerli işlere odaklanmasını sağlayacaktır. Yeni işler arasında fintech mühendisleri ve iş zekâsı analistleri sayılabilir.
2-Üretim ve imalat sektörü
Riskler: Robotlar ve otomasyon sistemleri, montaj, paketleme ve denetim gibi manuel görevleri giderek daha fazla üstlenmektedir. Çin’de “ karanlık fabrikalar “ dönemi başlamış, %100 robotik imalathanelerin sayısı gittikçe artıyor. Bu, özellikle düşük vasıflı fabrika işçileri için iş kaybına yol açabilir.
Fırsatlar: YZ'li robotların kurulumu, bakımı, programlanması ve denetimi yeni teknik işler yaratmaktadır. Verimlilik ve süreç optimizasyonu odaklı robotik mühendisleri ve elektroteknoloji mühendisleri gibi rollerin talebi artacaktır.
3-Bilgi ve iletişim teknolojileri (BT)
Riskler: Yazılım geliştirmede ve veri analizinde bazı temel ve tekrarlayan kodlama görevleri üretken yapay zekâ araçları tarafından yapılabilir hale gelmektedir.
Fırsatlar: YZ'nin kendisini geliştiren ve yöneten rollere olan talep patlamaktadır. Yapay zekâ ve makine öğrenimi uzmanları, veri analistleri ve mühendisleri ile bilgi güvenliği analistleri en hızlı büyüyen meslekler arasında yer almaktadır. YZ'nin entegrasyonu için dijital dönüşüm uzmanlarına ihtiyaç duyulacaktır.
4-Hizmet sektörü (çağrı merkezi, büro İşleri, emlak)
Riskler: Çağrı merkezi temsilcileri, veri girişi memurları ve sekreterlik gibi rutin büro işleri YZ destekli chatbotlar ve otomasyon araçları ile büyük ölçüde ikame edilebilir.
Fırsatlar: İnsan etkileşimi, empati ve karmaşık müşteri sorunlarını çözme becerisi gerektiren üst düzey müşteri ilişkileri ve danışmanlık rolleri önem kazanacaktır.
5Sağlık ve eğitim sektörleri
Riskler: Rutin tanı işlemleri, büyük veri analizi ve idari görevler YZ'ye devredilebilir.
Fırsatlar: YZ, doktorların ve öğretmenlerin verimliliğini artırarak onlara daha karmaşık vakalara odaklanma veya kişiselleştirilmiş eğitim içerikleri sunma imkanı tanıyacaktır.
Klinik YZ uzmanları veya eğitim teknolojisi geliştiricileri gibi yeni hibrit roller ortaya çıkacaktır. Hastalarla yüz yüze etkileşim sağlayan doktor, hemşire ve terapist gibi rollerde insan dokunuşu kritik olmaya devam edecektir.
Yapay zekâ odaklı yükselişe geçecek meslekler
●YZ modellerini tasarlayan, geliştiren ve eğiten kişiler.
●Veri analistleri ve veri bilimciler.
●Prompt mühendisleri (istem mühendisliği): Üretken YZ araçlarından en iyi sonuçları almak için etkili ve doğru komutları (prompt) oluşturan yeni bir uzmanlık alanı. Yani yapay zekâyla etkili iletişim kurma uzmanlığı.
●Robotik mühendisleri ve teknisyenleri.
●Bilgi güvenliği analistleri ve siber güvenlik uzmanları:
●FinTech mühendisleri: Finansal hizmetlerde YZ ve otomasyonu uygulayan kişiler.
●Dijital dönüşüm uzmanları: Şirketlerin iş süreçlerine YZ dahil olmak üzere dijital teknolojileri entegre etmesine liderlik edenler.
●YZ etiği uzmanları: YZ sistemlerinin adil, şeffaf ve etik kurallara uygun çalışmasını sağlayan, toplumsal ve hukuki sonuçlarını değerlendiren profesyoneller. İleride “ Skynet” türü bir felaket yaşanmaması için robotik araştırmaların şeffaf ve kontrol edilebilir olması çok önemlidir.
Gelecekte değerlenecek temel beceriler
YZ'nin otomatikleştiremediği veya YZ ile etkileşimi en verimli hale getiren insan merkezli beceriler önem kazanacaktır. Örneğin:
●Eleştirel düşünme ve problem çözme yeteneği.
●Yaratıcılık, inovasyon ve özgün içerik üretimi: Özellikle sanatsal, pazarlama ve stratejik alanlarda, YZ'yi bir araç olarak kullanarak tamamen yeni fikirler ve içerikler geliştirme.
●Duygusal zekâ, empati ve işbirliği
●Dijital okuryazarlık ve veri anlama: YZ araçlarını etkin kullanma, veri analizi sonuçlarını doğru yorumlama ve teknolojik gelişmelere hızla adapte olabilme.
●Sanal ve artırılmış gerçeklik deneyimi üretimi
●Sürdürülebilirlik uzmanlığı: YZ teknolojisini kullanarak çevresel ve toplumsal sürdürülebilirlik çözümleri geliştirme.
Özetle, YZ'nın rutini otomatikleştirirken teknolojiyi bilen ve insan becerilerini (yaratıcılık, etik, empati) ön planda tutan profesyonellerin değerini katlayarak artıracaktır.
Adaptasyon ve dönüşüm anahtardır
Yapay zekâ, iş dünyasında bir yıkımdan ziyade, bir dönüşüm aracıdır. Tarihte her teknolojik devrimde (tarım, sanayi, bilgi teknolojileri) olduğu gibi, bazı işler yok olacak ancak daha önce var olmayan yeni işler ortaya çıkacaktır.
Gelecekte başarılı olacak profesyoneller, yapay zekâyı bir tehdit olarak değil, üretkenliği artıran, hata oranını azaltan ve karar alma süreçlerini destekleyen bir ortak olarak görmeyi öğrenenler olacaktır.
Bu nedenle, kitleler için asıl zorluk, yeni teknolojilere uyum sağlayacak şekilde becerilerin dönüştürülmesi (yeniden eğitim) ihtiyacıdır. Dijital okuryazarlık, analitik düşünme, yaratıcılık ve problem çözme gibi yetkinlikler her zamankinden daha değerli hale gelecektir.
Yapay zekâ, daha az işgücüyle daha fazla değer üretilmesini sağlayarak ekonomik büyümeye de katkıda bulunabilir, ancak bu refahın toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde dağıtılması, iyi tasarlanmış sosyal ve eğitim politikalarına bağlı olacaktır.
Ayrıca devletlerin KOBİ’lerin üretken yapay zekânın potansiyelini ortaya çıkarmasına yardımcı olması ve desteklemesi büyük önem taşıyor.
Bu dönüşüm sürecinde, kariyerinizi güvence altına almak için yapay zekâ araçlarını etkin kullanmayı öğrenmek ve insana özgü yetkinliklerinizi geliştirmek büyük önem taşıyor.
“Yerleri sağlam” meslekler
Yapay zekânın yerini almakta zorlandığı veya almasının düşük ihtimal olduğu işler şöyle:
● Yüksek duygusal zekâ (EQ): Terapistler, psikologlar, İK yöneticileri.
● Karmaşık iletişim ve ikna: Satış yöneticileri, diplomatlar, üst düzey yöneticiler.
● Eleştirel düşünme ve stratejik planlama: CEO'lar, strateji danışmanları.
● Yüksek yaratıcılık ve özgün sanat: Sanatçılar, yenilikçi tasarımcılar.
● Fiziksel beceri ve el becerisi: Usta tesisatçılar, elektrikçiler, cerrahlar (manuel beceri gerektiren işler)