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Yapay zekâda asıl tehdit: İşler değil kimlikler

"Uzmanlığım hala değerli mi? Öğrenme hızım yeterli mi? Kararlarım hala bana mı ait? Mesleki kimliğim görünmez hale mi geliyor?" Yapay zekâ devrimiyle birlikte çalışanların zihninden yükselen sorulardan bazıları. Sorular artık iş güvencesi ile ilgili değil, uzmanlıkla ilgili.

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Yapay zekâda asıl tehdit: İşler değil kimlikler

ERGİ ŞENER
YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO

İşten çıkarma haberleri sürek­li manşetlerdeki yerini koru­yor, buna dair rakamlar ardı ar­dına geliyor. Ama çok daha sessiz bir kriz, işini koruyanların için­de büyüyor: Kendi uzmanlığına olan güvenin erimesi. Bu, hiçbir panoda görünmez, hiçbir KPI'yla ölçülmez. Çalışan hala oradadır, maaşı yatıyor, şirketin cirosu ar­tıyor fakat sessizce şu soru yük­selir: “Beni değerli yapan şey ha­la bende mi, yoksa bir yapay zekâ (AI) modelinde mi?”

Bu soru artık iş güvenliğiyle de­ğil, uzmanlıkla ilgili. Ve bu ayrım, önümüzdeki dönemin en önem­li liderlik meselelerinden birinin başlangıç noktası.

İki farklı güvencesizlik

Çalışanlar onlarca yıldır iş gü­vencesizliğiyle yaşadı: Maaş ar­tışı ya da terfi alabilecek miyim, şirket küçülecek mi? Tehdidin kaynağı dışsaldı ve çözümü bel­liydi: Çalış, kanıtla, bekle.

Bugünse farklı bir kaygı yük­seliyor: Uzmanlık güvencesizli­ği. İş güvencesizliğinde kişi po­zisyonunu kaybetmekten kor­kar. Uzmanlık güvencesizliğinde ise korku daha derinde: Yıllarca emek verip inşa ettiği bilginin, ar­tık eskisi kadar kıymetli olmadı­ğını görmek. Kısacası ilkinde teh­dit altında olan işidir, ikincisinde kimliğidir. Bir finansçı finans bil­gisiyle, bir avukat hukuki muha­kemesiyle kimlik kurar. Bir maki­ne bunları yapmaya başladığında tehdit edilen şey pozisyon değil, kişinin kendisi olur.

Araştırmalar aynı noktaya işaret ediyor

Son bir-iki yılda bağımsız aka­demik çalışmalar aynı nokta­ya işaret etmeye başladı. Bu kay­gı artık ölçülebilir, tanımlanabi­lir bir olgu. Florida Üniversitesi araştırmacıları, AI kaynaklı iş gü­vencesizliğinin bazı çalışanlarda yarattığı yoğun kaygı, değersizlik hissi ve kimlik kaybı gibi belirti­leri sistematik olarak tanımlayıp AIRD (AI-İlişkili İşlevsizlik Bo­zukluğu) adında klinik bir çerçe­ve önerdi. Akademik literatürde 'AI FoMO' (geride kalma korku­su) ayrı bir araştırma konusu ha­line geldi; araştırmalar bunu bü­yük ölçüde beceri değersizleşme­si, özerklik kaybı ve AI'ın çalışanı denetlemesinden duyulan rahat­sızlıkla ilişkilendiriyor. Çok sayı­da çalışma, AI kaynaklı iş güven­cesizliği ile tükenmişlik arasında tutarlı bir ilişki gösteriyor. Daha işe hiç başlamamış bir öğrenci bi­le artık kendine soruyor: Öğren­diğim şey mezun olduğumda ha­la bir işe yarayacak mı? Kriz, ka­riyer başlamadan önce başlıyor. Umut veren taraf ise güçlü lider­lik bu etkiyi azaltabiliyor.

Uzmanlık kaygısı

Bu sinyaller yan yana kondu­ğunda tek bir olgu ortaya çıkıyor: Uzmanlık kaygısı; yani bir çalışa­nın, AI kendi alanındaki yetkinli­ğine yaklaştıkça mesleki değeri­nin temelini sorgulaması hali.

Bunun en yaygın tezahürü herkesin LinkedIn'de hissetti­ği ama adı konmamış bir duygu: "İki kişiyle unicorn oldu", "AI ile üç saatte uygulama yaptı" tarzı paylaşımlar okuyanda sessiz bir soru bırakıyor: Acaba geride mi kalıyorum?

Bu hissi AIMO (AI-Induced Missing Out) olarak adlandırabi­liriz (başkalarının AI sayesinde hızlanıp öne geçtiğini görüp ken­di yeterliliğinden şüphe etme ha­li). Klasik "geride kalma korku­su"nda kaçırılan bir davet ya da fırsattır; burada kaçırılan kendi mesleki değerinizin bir parçası­dır. Yani bu bir teknoloji korkusu değil, bir statü korkusu.

İşin ilginç yanı, AI kullananla­rın da rahat etmemesi. Onlarda da "Acaba bunu ben mi yaptım, AI mı yaptı?" kaygısı oluşuyor. Bir raporun büyük kısmını AI üreti­yorsa, kendi katkının sınırı ne­rede başlar? Bu soru, "Ben ne işe yarıyorum?" sorusunu tetikliyor. İnsanlar işlerini kaybetmeden önce özgüvenlerini kaybediyor; gerilemenin ilk evresi ekonomik değil, psikolojik.

Bilişsel güvenliğin artan önemi

Son 15 yılın en etkili yöne­tim kavramı psikolojik güven­lik oldu; çalışanların hata yap­maktan, soru sormaktan kork­madığı bir ortam. Önümüzdeki dönemin eşdeğeri ise bilişsel gü­venlik (cognitive safety) olacak: Kişinin kendi zihinsel yetkinli­ğine hala güvenip güvenemeye­ceği sorusu. Psikolojik güven­lik "Burada kendim olabilir mi­yim?" sorusunu cevaplarken, bilişsel güvenlik dört soruyu cevaplar: Uzmanlığım hala de­ğerli mi? Öğrenme hızım yeterli mi? Kararlarım hala bana mı ait? Mesleki kimliğim görünmez ha­le mi geliyor?

Bu sorulardan birine içten içe "hayır" diyen bir çalışan, ne ka­dar üretken görünürse görün­sün içeride sessizce çözülüyor demektir. Psikolojik güvenliği yüksek bir ortam bunu otomatik sağlamıyor: Toplantıda rahatça konuşabilen bir çalışan, gece "iki yıl sonra bu işi hal ben mi yapı­yor olacağım" sorusuyla uyana­biliyor.

Çoğu şirket bu krize hala eski araçlarla yaklaşıyor: Bir works­hop, bir webinar, bir eğitim. Bun­lar yetersiz kalıyor çünkü prob­lem süreçlerde değil, çalışanın kendi değer algısında.

Liderlik için birkaç somut adım: Başarı hikayelerini tek ta­raflı anlatmayın; bir süreç AI sa­yesinde hızlandığında, onu ta­sarlayan insanın katkısını da gö­rünür kılın. Dört soruyu bağlılık anketlerine doğrudan ekleyin. Bir çalışanın AI'ın katkısını sü­rekli küçümsemesini "değişime direnç" değil, kimlik tehdidinin işareti sayın.

Şirketlerin gerçek sınavı

Sanayi devriminde insanların kas gücü makinelerle rekabet et­ti. Yapay zekâ devriminde insan­ların uzmanlığı algoritmalarla rekabet ediyor. Önümüzdeki yıl­ların en başarılı şirketleri, yapay zekâyı en hızlı kullananlar değil, çalışanlarının uzmanlık hissini koruyabilenler olacak. Çalışanlar artık "işimi kaybeder miyim" ye­rine "ben kimim" sorusuyla uya­nıyor. Bu soruyu duymazdan ge­len şirketler, bilançoları iyiyken bile en değerli sermayelerini (ça­lışanlarının kendi uzmanlıkları­na olan inancını) sessizce kaybe­diyor olabilir.

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