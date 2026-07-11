Yapay zekâda asıl tehdit: İşler değil kimlikler

ERGİ ŞENER

YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO

İşten çıkarma haberleri sürek­li manşetlerdeki yerini koru­yor, buna dair rakamlar ardı ar­dına geliyor. Ama çok daha sessiz bir kriz, işini koruyanların için­de büyüyor: Kendi uzmanlığına olan güvenin erimesi. Bu, hiçbir panoda görünmez, hiçbir KPI'yla ölçülmez. Çalışan hala oradadır, maaşı yatıyor, şirketin cirosu ar­tıyor fakat sessizce şu soru yük­selir: “Beni değerli yapan şey ha­la bende mi, yoksa bir yapay zekâ (AI) modelinde mi?”

Bu soru artık iş güvenliğiyle de­ğil, uzmanlıkla ilgili. Ve bu ayrım, önümüzdeki dönemin en önem­li liderlik meselelerinden birinin başlangıç noktası.

İki farklı güvencesizlik

Çalışanlar onlarca yıldır iş gü­vencesizliğiyle yaşadı: Maaş ar­tışı ya da terfi alabilecek miyim, şirket küçülecek mi? Tehdidin kaynağı dışsaldı ve çözümü bel­liydi: Çalış, kanıtla, bekle.

Bugünse farklı bir kaygı yük­seliyor: Uzmanlık güvencesizli­ği. İş güvencesizliğinde kişi po­zisyonunu kaybetmekten kor­kar. Uzmanlık güvencesizliğinde ise korku daha derinde: Yıllarca emek verip inşa ettiği bilginin, ar­tık eskisi kadar kıymetli olmadı­ğını görmek. Kısacası ilkinde teh­dit altında olan işidir, ikincisinde kimliğidir. Bir finansçı finans bil­gisiyle, bir avukat hukuki muha­kemesiyle kimlik kurar. Bir maki­ne bunları yapmaya başladığında tehdit edilen şey pozisyon değil, kişinin kendisi olur.

Araştırmalar aynı noktaya işaret ediyor

Son bir-iki yılda bağımsız aka­demik çalışmalar aynı nokta­ya işaret etmeye başladı. Bu kay­gı artık ölçülebilir, tanımlanabi­lir bir olgu. Florida Üniversitesi araştırmacıları, AI kaynaklı iş gü­vencesizliğinin bazı çalışanlarda yarattığı yoğun kaygı, değersizlik hissi ve kimlik kaybı gibi belirti­leri sistematik olarak tanımlayıp AIRD (AI-İlişkili İşlevsizlik Bo­zukluğu) adında klinik bir çerçe­ve önerdi. Akademik literatürde 'AI FoMO' (geride kalma korku­su) ayrı bir araştırma konusu ha­line geldi; araştırmalar bunu bü­yük ölçüde beceri değersizleşme­si, özerklik kaybı ve AI'ın çalışanı denetlemesinden duyulan rahat­sızlıkla ilişkilendiriyor. Çok sayı­da çalışma, AI kaynaklı iş güven­cesizliği ile tükenmişlik arasında tutarlı bir ilişki gösteriyor. Daha işe hiç başlamamış bir öğrenci bi­le artık kendine soruyor: Öğren­diğim şey mezun olduğumda ha­la bir işe yarayacak mı? Kriz, ka­riyer başlamadan önce başlıyor. Umut veren taraf ise güçlü lider­lik bu etkiyi azaltabiliyor.

Uzmanlık kaygısı

Bu sinyaller yan yana kondu­ğunda tek bir olgu ortaya çıkıyor: Uzmanlık kaygısı; yani bir çalışa­nın, AI kendi alanındaki yetkinli­ğine yaklaştıkça mesleki değeri­nin temelini sorgulaması hali.

Bunun en yaygın tezahürü herkesin LinkedIn'de hissetti­ği ama adı konmamış bir duygu: "İki kişiyle unicorn oldu", "AI ile üç saatte uygulama yaptı" tarzı paylaşımlar okuyanda sessiz bir soru bırakıyor: Acaba geride mi kalıyorum?

Bu hissi AIMO (AI-Induced Missing Out) olarak adlandırabi­liriz (başkalarının AI sayesinde hızlanıp öne geçtiğini görüp ken­di yeterliliğinden şüphe etme ha­li). Klasik "geride kalma korku­su"nda kaçırılan bir davet ya da fırsattır; burada kaçırılan kendi mesleki değerinizin bir parçası­dır. Yani bu bir teknoloji korkusu değil, bir statü korkusu.

İşin ilginç yanı, AI kullananla­rın da rahat etmemesi. Onlarda da "Acaba bunu ben mi yaptım, AI mı yaptı?" kaygısı oluşuyor. Bir raporun büyük kısmını AI üreti­yorsa, kendi katkının sınırı ne­rede başlar? Bu soru, "Ben ne işe yarıyorum?" sorusunu tetikliyor. İnsanlar işlerini kaybetmeden önce özgüvenlerini kaybediyor; gerilemenin ilk evresi ekonomik değil, psikolojik.

Bilişsel güvenliğin artan önemi

Son 15 yılın en etkili yöne­tim kavramı psikolojik güven­lik oldu; çalışanların hata yap­maktan, soru sormaktan kork­madığı bir ortam. Önümüzdeki dönemin eşdeğeri ise bilişsel gü­venlik (cognitive safety) olacak: Kişinin kendi zihinsel yetkinli­ğine hala güvenip güvenemeye­ceği sorusu. Psikolojik güven­lik "Burada kendim olabilir mi­yim?" sorusunu cevaplarken, bilişsel güvenlik dört soruyu cevaplar: Uzmanlığım hala de­ğerli mi? Öğrenme hızım yeterli mi? Kararlarım hala bana mı ait? Mesleki kimliğim görünmez ha­le mi geliyor?

Bu sorulardan birine içten içe "hayır" diyen bir çalışan, ne ka­dar üretken görünürse görün­sün içeride sessizce çözülüyor demektir. Psikolojik güvenliği yüksek bir ortam bunu otomatik sağlamıyor: Toplantıda rahatça konuşabilen bir çalışan, gece "iki yıl sonra bu işi hal ben mi yapı­yor olacağım" sorusuyla uyana­biliyor.

Çoğu şirket bu krize hala eski araçlarla yaklaşıyor: Bir works­hop, bir webinar, bir eğitim. Bun­lar yetersiz kalıyor çünkü prob­lem süreçlerde değil, çalışanın kendi değer algısında.

Liderlik için birkaç somut adım: Başarı hikayelerini tek ta­raflı anlatmayın; bir süreç AI sa­yesinde hızlandığında, onu ta­sarlayan insanın katkısını da gö­rünür kılın. Dört soruyu bağlılık anketlerine doğrudan ekleyin. Bir çalışanın AI'ın katkısını sü­rekli küçümsemesini "değişime direnç" değil, kimlik tehdidinin işareti sayın.

Şirketlerin gerçek sınavı

Sanayi devriminde insanların kas gücü makinelerle rekabet et­ti. Yapay zekâ devriminde insan­ların uzmanlığı algoritmalarla rekabet ediyor. Önümüzdeki yıl­ların en başarılı şirketleri, yapay zekâyı en hızlı kullananlar değil, çalışanlarının uzmanlık hissini koruyabilenler olacak. Çalışanlar artık "işimi kaybeder miyim" ye­rine "ben kimim" sorusuyla uya­nıyor. Bu soruyu duymazdan ge­len şirketler, bilançoları iyiyken bile en değerli sermayelerini (ça­lışanlarının kendi uzmanlıkları­na olan inancını) sessizce kaybe­diyor olabilir.