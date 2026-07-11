Yapay zekâda asıl tehdit: İşler değil kimlikler
"Uzmanlığım hala değerli mi? Öğrenme hızım yeterli mi? Kararlarım hala bana mı ait? Mesleki kimliğim görünmez hale mi geliyor?" Yapay zekâ devrimiyle birlikte çalışanların zihninden yükselen sorulardan bazıları. Sorular artık iş güvencesi ile ilgili değil, uzmanlıkla ilgili.
ERGİ ŞENER
YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO
İşten çıkarma haberleri sürekli manşetlerdeki yerini koruyor, buna dair rakamlar ardı ardına geliyor. Ama çok daha sessiz bir kriz, işini koruyanların içinde büyüyor: Kendi uzmanlığına olan güvenin erimesi. Bu, hiçbir panoda görünmez, hiçbir KPI'yla ölçülmez. Çalışan hala oradadır, maaşı yatıyor, şirketin cirosu artıyor fakat sessizce şu soru yükselir: “Beni değerli yapan şey hala bende mi, yoksa bir yapay zekâ (AI) modelinde mi?”
Bu soru artık iş güvenliğiyle değil, uzmanlıkla ilgili. Ve bu ayrım, önümüzdeki dönemin en önemli liderlik meselelerinden birinin başlangıç noktası.
İki farklı güvencesizlik
Çalışanlar onlarca yıldır iş güvencesizliğiyle yaşadı: Maaş artışı ya da terfi alabilecek miyim, şirket küçülecek mi? Tehdidin kaynağı dışsaldı ve çözümü belliydi: Çalış, kanıtla, bekle.
Bugünse farklı bir kaygı yükseliyor: Uzmanlık güvencesizliği. İş güvencesizliğinde kişi pozisyonunu kaybetmekten korkar. Uzmanlık güvencesizliğinde ise korku daha derinde: Yıllarca emek verip inşa ettiği bilginin, artık eskisi kadar kıymetli olmadığını görmek. Kısacası ilkinde tehdit altında olan işidir, ikincisinde kimliğidir. Bir finansçı finans bilgisiyle, bir avukat hukuki muhakemesiyle kimlik kurar. Bir makine bunları yapmaya başladığında tehdit edilen şey pozisyon değil, kişinin kendisi olur.
Araştırmalar aynı noktaya işaret ediyor
Son bir-iki yılda bağımsız akademik çalışmalar aynı noktaya işaret etmeye başladı. Bu kaygı artık ölçülebilir, tanımlanabilir bir olgu. Florida Üniversitesi araştırmacıları, AI kaynaklı iş güvencesizliğinin bazı çalışanlarda yarattığı yoğun kaygı, değersizlik hissi ve kimlik kaybı gibi belirtileri sistematik olarak tanımlayıp AIRD (AI-İlişkili İşlevsizlik Bozukluğu) adında klinik bir çerçeve önerdi. Akademik literatürde 'AI FoMO' (geride kalma korkusu) ayrı bir araştırma konusu haline geldi; araştırmalar bunu büyük ölçüde beceri değersizleşmesi, özerklik kaybı ve AI'ın çalışanı denetlemesinden duyulan rahatsızlıkla ilişkilendiriyor. Çok sayıda çalışma, AI kaynaklı iş güvencesizliği ile tükenmişlik arasında tutarlı bir ilişki gösteriyor. Daha işe hiç başlamamış bir öğrenci bile artık kendine soruyor: Öğrendiğim şey mezun olduğumda hala bir işe yarayacak mı? Kriz, kariyer başlamadan önce başlıyor. Umut veren taraf ise güçlü liderlik bu etkiyi azaltabiliyor.
Uzmanlık kaygısı
Bu sinyaller yan yana konduğunda tek bir olgu ortaya çıkıyor: Uzmanlık kaygısı; yani bir çalışanın, AI kendi alanındaki yetkinliğine yaklaştıkça mesleki değerinin temelini sorgulaması hali.
Bunun en yaygın tezahürü herkesin LinkedIn'de hissettiği ama adı konmamış bir duygu: "İki kişiyle unicorn oldu", "AI ile üç saatte uygulama yaptı" tarzı paylaşımlar okuyanda sessiz bir soru bırakıyor: Acaba geride mi kalıyorum?
Bu hissi AIMO (AI-Induced Missing Out) olarak adlandırabiliriz (başkalarının AI sayesinde hızlanıp öne geçtiğini görüp kendi yeterliliğinden şüphe etme hali). Klasik "geride kalma korkusu"nda kaçırılan bir davet ya da fırsattır; burada kaçırılan kendi mesleki değerinizin bir parçasıdır. Yani bu bir teknoloji korkusu değil, bir statü korkusu.
İşin ilginç yanı, AI kullananların da rahat etmemesi. Onlarda da "Acaba bunu ben mi yaptım, AI mı yaptı?" kaygısı oluşuyor. Bir raporun büyük kısmını AI üretiyorsa, kendi katkının sınırı nerede başlar? Bu soru, "Ben ne işe yarıyorum?" sorusunu tetikliyor. İnsanlar işlerini kaybetmeden önce özgüvenlerini kaybediyor; gerilemenin ilk evresi ekonomik değil, psikolojik.
Bilişsel güvenliğin artan önemi
Son 15 yılın en etkili yönetim kavramı psikolojik güvenlik oldu; çalışanların hata yapmaktan, soru sormaktan korkmadığı bir ortam. Önümüzdeki dönemin eşdeğeri ise bilişsel güvenlik (cognitive safety) olacak: Kişinin kendi zihinsel yetkinliğine hala güvenip güvenemeyeceği sorusu. Psikolojik güvenlik "Burada kendim olabilir miyim?" sorusunu cevaplarken, bilişsel güvenlik dört soruyu cevaplar: Uzmanlığım hala değerli mi? Öğrenme hızım yeterli mi? Kararlarım hala bana mı ait? Mesleki kimliğim görünmez hale mi geliyor?
Bu sorulardan birine içten içe "hayır" diyen bir çalışan, ne kadar üretken görünürse görünsün içeride sessizce çözülüyor demektir. Psikolojik güvenliği yüksek bir ortam bunu otomatik sağlamıyor: Toplantıda rahatça konuşabilen bir çalışan, gece "iki yıl sonra bu işi hal ben mi yapıyor olacağım" sorusuyla uyanabiliyor.
Çoğu şirket bu krize hala eski araçlarla yaklaşıyor: Bir workshop, bir webinar, bir eğitim. Bunlar yetersiz kalıyor çünkü problem süreçlerde değil, çalışanın kendi değer algısında.
Liderlik için birkaç somut adım: Başarı hikayelerini tek taraflı anlatmayın; bir süreç AI sayesinde hızlandığında, onu tasarlayan insanın katkısını da görünür kılın. Dört soruyu bağlılık anketlerine doğrudan ekleyin. Bir çalışanın AI'ın katkısını sürekli küçümsemesini "değişime direnç" değil, kimlik tehdidinin işareti sayın.
Şirketlerin gerçek sınavı
Sanayi devriminde insanların kas gücü makinelerle rekabet etti. Yapay zekâ devriminde insanların uzmanlığı algoritmalarla rekabet ediyor. Önümüzdeki yılların en başarılı şirketleri, yapay zekâyı en hızlı kullananlar değil, çalışanlarının uzmanlık hissini koruyabilenler olacak. Çalışanlar artık "işimi kaybeder miyim" yerine "ben kimim" sorusuyla uyanıyor. Bu soruyu duymazdan gelen şirketler, bilançoları iyiyken bile en değerli sermayelerini (çalışanlarının kendi uzmanlıklarına olan inancını) sessizce kaybediyor olabilir.