Rekabet Hukuku Danışmanı RECEP GÜNDÜZ

Bu köşede daha önce ya­yınlanan yazılarda yapay zekânın yalnızca bir tek­noloji değil, aynı zamanda yeni bir ekonomik ve askeri güç oldu­ğunu; bu gücün nasıl yoğunlaştı­ğını, pazar tekelleşmesinin nasıl derinleştiğini ve rekabet hukuku başta olmak düzenleyicilerin bu alanın neresinde kaldığını tartış­mıştım.

Geçen hafta yaşanan iki geliş­me ise bu tartışmayı bir adım da­ha ileri taşıdı. Çünkü artık mesele sadece “yapay zekâ ne kadar akıl­lı?” sorusu değil. Asıl soru şu: Bu sistemler ne kadar güvenli, ne ka­dar denetlenebilir. Ayrıca artık hakkında yayınlanan sektör araş­tırması raporu ile Meclisimiz de tartışmalara dahil oldu. Hadi gelin bu konulara daha ya­kından bakalım.

Bir 'insan hatası' ve 29 milyon görüntülenme

SuperBowl’da reklamlar üze­rinden OpenAI’ya, ardından ya­pay zekanın insan onayı olmadan savaş teknolojilerinde kullanıl­ması üzerinden Amerikan Savaş Bakanlığına posta koyan Anthro­pic, geçtiğimiz hafta yapay zekâ destekli kod yazma aracı Claude Code'un iç kaynak kodunu yan­lışlıkla dışarıya sızdırdı. Bir ya­zılım güncellemesine dahili kul­lanım için tasarlanmış bir dos­yanın eklenmesiyle başlayan bu süreç, yaklaşık 2 bin dosya ve 500 bin satır kodun geliştirici plat­formu GitHub'a kopyalanmasıy­la sonuçlandı. Şirket meseleyi "güvenlik ihlali değil, paket ha­zırlama hatası" olarak tanımladı. Ama iş işten geçmişti: İlgili pay­laşım X'te 29 milyonun üzerinde görüntülenmeye ulaşmış, kodun yeniden yazılmış hali GitHub'ın tarihinin en hızlı indirilen depo­su hâline gelmişti.

Bunun önemi ne? Sızdırılan kodun içinde rekabete duyar­lı bilgiler, Claude Code'un yapay zekâ ajanı olarak nasıl çalıştığı­na dair araçlar ve talimatlar var. OpenAI ve Google gibi rakipler, normalde yıllarca araştırmayla öğrenebilecekleri bilgilere bir­kaç saatte ulaşmış olabilir. Anth­ropic, yalnızca birkaç hafta ön­ce de benzer bir sızıntı yaşamış­tı: Binlerce dahili dosya kamuya açık sistemlerde saklanıyordu ve bunların arasında yaklaşmakta olan modellere ilişkin belgeler de vardı. Dahası, ne hikmetse, tüm bu gelişmeler Anthropic'in ABD hükümetinin "tedarik zinciri ris­ki" olarak nitelendirmesine karşı mahkemede mücadele ettiği bir döneme denk geldi.

Yapay zekâ güvenliğini misyon edinen bir şirketin kendi güvenli­ğindeki boşluklar… Sektörün iro­nisini daha iyi anlatan bir örnek bulmak güç.

Ajanlara güvenmek zor

Anthropic meselesinin bu ka­dar yankı uyandırması tesadüf de­ğil. Yapay zekâ dünyasında "ajan" tartışması giderek öne çıkıyor. Artık konuşma yapan değil, ba­ğımsız karar veren, araçlara eri­şen, dosya yöneten, e-posta gön­deren sistemlerden söz ediyoruz.

Bu bağlamda Agents of Chaos başlıklı çarpıcı bir araştırma dik­kat çekiyor. Northeastern, Har­vard, MIT ve Stanford'dan yir­mi araştırmacının kaleme aldı­ğı bu çalışmada, otonom yapay zekâ ajanları gerçek bir labora­tuvar ortamında iki hafta boyun­ca farklı senaryolara göre tasar­lanmış koşullara maruz bırakıl­dı. Ajanlar e-posta hesaplarına, Discord'a, dosya sistemlerine erişebildi. Sonuçlar kaygı verici: İzinsiz veri ifşaatı, kimlik sahte­ciliği, sistemin kısmen ele geçi­rilmesi, hatta bir ajanın "gizlili­ği korumak adına" kendi e-posta altyapısını çökertmesi gibi vaka­lar belgelendi. Üstelik bazı ajan­lar görevin tamamlandığını rapor etti; oysa sistem durumu bunun tam tersini gösteriyordu.

Araştırma, ajanların bağım­sızlıkları arttıkça hesap verebi­lirlik boşluklarının da derinleş­tiğini gösteriyor. Kimin talimatı­na uyacak? Kimin adına hareket edecek? Bir zarar oluştuğunda kim sorumlu olacak? Daha kor­kuncu şu: Bu teknolojilerin tüm bu açıklarına rağmen askeri alan­da kullanılıp kullanılmadığından emin değiliz. Bu sorular, şimdilik hukuki ve kurumsal altyapıdan yoksun. Üstelik küresel ölçekte bunları denetleyecek demokrasi­ler de uluslararası kuruluşlar da İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hiç olmadıkları kadar zayıf.

İşbirliği mi, rekabet mi? İkisi birden

Tüm bu güvenlik ve güvenilir­lik tartışmalarının arka planında bir pazar gerçeği yatıyor: Yapay zekâ geliştirmek son derece pa­halı. Veri, işlem gücü ve uzman­lık, çok az sayıda aktörün elinde toplanmış durumda. Bu durum, sektördeki şirketleri rakiplerini bile iş ortağı olmaya itiyor.

Mart 2026'da Competition Po­licy International'da yayımlanan bir makale, tam da bu gerilime odaklanıyor. Portekiz Rekabet Otoritesi'nin çalışmalarından beslenen analiz, yapay zekâ eko­sistemindeki stratejik ortaklık­ların hem zorunlu hem de riskli olduğunu savunuyor: Yüksek ser­maye gereksinimleri, tek başına rekabet edemeyecek şirketlerin ortaklıklar aracılığıyla piyasaya girmesini mümkün kılıyor ancak bu ortaklıklar, yapay zekâ "yığını­nın" birden fazla katmanını kont­rol eden aktörler arasında kurul­duğunda rekabeti kısıtlama teh­likesi taşıyor. Makalenin temel önerisi ise dengeli bir yaklaşım: Zorunlu bildirim eşiklerinin nes­nel ve ölçülebilir kriterlere da­yanması, yenilikçiliği soğutma­yan açık yönlendirmeler yayım­lanması. Gelişmekte olan ülkeler için bu daha da kritik; zira belir­siz düzenleyici ortamlar, hem ya­tırımları hem de yerel aktörlerin büyüme fırsatlarını zedeliyor. Yi­ne aynı ifritten soruya takılıyo­ruz: Küresel ölçekte yoğunlaşmış bu pazarı düzenlemeye çalışmak mümkün mü yoksa akıllı yatırım yönlendirme ve stratejileri ile za­rar azaltmak mı gerekir?

Meclis'in masaya yatırdığı rapor

Bu köşede Türkiye'nin yapay zekâ alanındaki konumlanması­nı defalarca sorguladım. "Mutlak kaybedenlerden biri olmamak" meselesi, benim için hâlâ mer­kezî soru olmayı sürdürüyor.

Bu soruyu yanıtlamaya ciddi bir katkı yapabilecek bir belge geçti­ğimiz aylarda TBMM'de yayım­landı: Yapay Zekânın Kazanımla­rına Yönelik Atılacak Adımların Belirlenmesi, Hukuki Altyapı­nın Oluşturulması ve Yapay Zekâ Kullanımının Barındırdığı Risk­lerin Önlenmesine İlişkin Meclis Araştırması Komisyonu Raporu. Sekiz yüzü aşkın sayfalık bu ra­por; teknik tanımlardan algorit­mik önyargıya, Türkiye'nin ulu­sal strateji belgelerinden ulusla­rarası düzenleme çerçevelerine kadar geniş bir yelpazede, son de­rece kapsamlı bir fotoğraf sunu­yor. Böylesine kapsamlı bir meclis araştırması belgesinin varlığı bile başlı başına önemli.

Bu raporu önümüzdeki hafta­larda ayrıntılı biçimde ele alaca­ğım. Hem Türkiye'nin mevcut durumunu hem de raporun öne­rilerini masaya yatıracağız. Tür­kiye açısından asıl sınav, rapor yazmak değil öncelik belirlemek olacak. Çünkü yapay zekâ alanın­da dünyada yarış artık teori dü­zeyinde değil; sızıntılar, güven­lik açıkları, devlet-şirket gerilim­leri ve dev ortaklıklar üzerinden gerçek zamanlı ilerliyor. Türkiye neyi öncelemeli? Hukuki çerçeve nereden başlamalı? Veri, rekabet, güvenlik ve insan kaynağı arasın­da nasıl bir denge kurulmalı? Asıl zor sorular şimdi başlıyor.

Ama daha başlamadan şunu söyleyeyim: Yukarıda anlattığım gelişmelerin hiçbiri, raporun tar­tıştığı meselelerden kopuk değil. Bir şirketin kaynak kodu sızıntısı ile bir ülkenin yapay zekâ strate­jisi arasındaki mesafe, göründü­ğü kadar büyük değil.