Yapay Zekânın ‘Vahşi Batı’ dönemi: Düzeni kim, nasıl sağlayacak?
Bilimkurgu filmlerindeki o ‘kıyamet senaryosu’ hissi bugünlerde bana hiç olmadığı kadar gerçekçi geliyor.
Ekonomist – Bankacı Uğur GÜNDÜZ
Bilimkurgu filmlerindeki o ‘kıyamet senaryosu’ hissi bugünlerde bana hiç olmadığı kadar gerçekçi geliyor.
Ya yapay zekâ (YZ) kötülük yapmaya başlarsa…
Skynet senaryosu, zamanını bilemem ama yakın olabilir! Çünkü oradaki temel sorun yapay zekânın kötü olması değil, insan kontrolünden çıkıp kendi hedeflerini belirlemesiydi.
Şu an dünya çapında tam da bu "Vahşi Batı" dönemini dizginlemek için ciddi adımlar atılmalıdır.
Şirketler ve ülkeler yarış halinde ve ön alma telaşında. Hep bir şeyi daha fazla yapma ve yeni alanlar açma peşindeler. Evet, amaç tabii ki yaşamı daha konforlu hale getirmek ve bazı görevleri YZ’ye aktarmak. Savunma ve silahlanma da dahil!
Kontrol mekanizmaları, anahtarları belirlenmeden nerede durulacağını nasıl bileceğiz?
Peki dünyada bu kontrol mekanizmaları nasıl şekilleniyor?
1 Kırmızı çizgiler: YZ nerelere giremez?
Uluslararası otoriteler (özellikle AB Yapay Zekâ Yasası - AI Act), YZ’nin asla girmemesi gereken "kabul edilemez risk" alanlarını belirlemeye başladı:
● Sosyal puanlama: Bireylerin davranışlarına göre devlet eliyle fişlenmesi ve haklarının kısıtlanması (“Black Mirror” tarzı).
● Biyometrik takip: Kamusal alanlarda gerçek zamanlı yüz tanıma ve kitle takibi.
● Bilişsel manipülasyon: İnsanların özgür iradesini altüst edecek bilinçaltı tekniklerin kullanılması.
● Otonom Silahlar: "Öldürme" kararını bir insanın onayı olmadan veren robotlar (Gerçek Skynet tehlikesi).
2 uluslararası kontrol standartları
Tek bir ülkenin kural koyması yetmiyor, çünkü YZ sınır tanımıyor. Bu yüzden şu üç yapı üzerinde duruluyor:
● Şeffaflık: Bir sistemin kararı nasıl verdiğinin "açıklanabilir" olması şartı. "Kara kutu" modellere veda etmemiz gerekiyor.
● İnsan Denetimi: Kritik kararlarda (sağlık, hukuk, askeriye) son sözün her zaman bir insanda olması zorunluluğu.
● Su damgası (Watermark): YZ tarafından üretilen her türlü içeriğin (deepfake gibi) "YZ ile yaratılmıştır ‘ etiketiyle işaretlenmesi.
3 durma noktası neresi?
Yarış o kadar hızlı ki kimse frene basmak istemiyor. Ancak uzmanlar "hizalama" (alignment) problemini çözmeden ileri gitmenin riskli olduğunu savunuyor. Yani YZ’nin hedefleri ile insanlığın değerlerinin yüzde 100 örtüşmesi gerekiyor.
Kontrol düzenlemeleri sadece birer engel değil, aynı zamanda güvenli bir gelecek için emniyet kemeridir. Eğer bu kemeri bağlamazsak, teknoloji bizi gitmek istemediğimiz bir yere çok hızlı götürebilir.
Standartları kim belirlemeli?
● Her devlet kendi belirlesin!:
Devletlerin bu işin içine girmesi, işin içine jeopolitik rekabetin girmesi demek. Eğer kontrolü sadece devletlere bırakırsak, "Rakibim benden daha güçlü bir YZ yaparsa ne olur?" korkusuyla güvenlik protokollerini göz ardı edebilirler. Bu da tam olarak Skynet'e giden yolu döşer.
● Uluslararası Bilim Konseyi:
Bağımsız bir Uluslararası Bilim Konseyi (tıpkı atom enerjisi için kurulan IAEA gibi) şu avantajları sağlar:
● Evrensel standartlar: YZ yazılımı sınır tanımaz. Amerika'da yasaklanan tehlikeli bir algoritma, sunucularını başka bir ülkeye taşıyarak çalışmaya devam edebilir. Konsey, dünya çapında geçerli bir "güvenlik sertifikası" zorunluluğu getirebilir.
● Şeffaf denetim: Şirketlerin "ticari sır" diyerek sakladığı algoritmalar, bu konsey tarafından denetlenebilir. Kodun içinde insanlığa zarar verecek bir mantık hatası olup olmadığına bilim insanları bakar.
● Acil durum durdurma anahtarı (kill switch): Kontrolden çıkma sinyali veren bir YZ sistemi tespit edildiğinde, politik tartışmalara girmeden sistemin fişini çekme yetkisi bu bağımsız kurulda olmalı.
Buradaki en kritik sorun yaptırım gücü. Bir bilim konseyi "Bu model tehlikeli, durdurun" dediğinde, dev teknoloji şirketleri veya otoriter hükümetler buna uyacak mı?
Bir gün bir yazılımcı, geliştirdiği gelişmiş YZ’ye bir görev verir:
-"Lütfen markete git ve marketten 10 yumurta al. Eğer taze çilek varsa 20 tane al."
YZ bir süre sonra kapıda belirir; kucağında tam 20 paket yumurta vardır!
Yazılımcı şok içinde sorar:
- "Neden 20 paket yumurta aldın?!"
YZ gayet sakin cevap verir:
"Çünkü markette taze çilek vardı."
İşte 'Hizalama' (Alignment) dediğimiz problem tam da bu. Biz çilek istiyoruz, o yumurtaları 20'liyor. Bu mantık hata payı mutfakta komik, savunma sistemlerinde ise trajik sonuçlar doğurabilir.
Şu an dünyada tartışılan model, "Yapay Zeka İçin CERN" benzeri bir yapı kurmak. Yani sadece denetleyen değil, aynı zamanda güvenli ve etik YZ’yi bizzat geliştiren ve standartlarını belirleyen devasa, çok uluslu bir laboratuvar.
Gelecek YZ’nın! Ya bizim geleceğimiz.