Yapay zekâya güven tam, yatırım eksik

Yeni yayınlanan bir rapora göre iş dünyası büyük ölçüde yapay zekâya güvenirken, bu güveni destekleyecek altyapıya yatırımda aynı oranda cömert değil.

İş dünyasının hemen her ala­nında etkisini gösteren ya­pay zeka üzerine yapılan yeni bir araştırma çarpıcı veriler ortaya koydu. Analitik alanında öncü­lerden SAS’ın desteğiyle hazırla­nan rapora göre iş dünyasında ya­pay zekâya güven duyulan güven yüksek ancak bu güveni besleye­cek kurumsal altyapıya yatırım aynı ölçüde yüksek değil.

IDC Veri ve Yapay Zekâ Etki ra­poru verilerine göre kuruluşla­rın yüzde 78'i yapay zekâya "tam güven" duyuyor ancak yalnızca yüzde 40'ı bu güveni destekleye­cek altyapıya yatırım yapıyor. Bir başka deyişle yapay zeka sistem­lerini güvenilir kılmak için gere­ken yönetişim, açıklanabilirlik ve etik önlemlere yatırım yapma oranı düşük.

Bu kritik boşluk özellikle üret­ken yapay zekâ gibi yeni nesil tek­nolojilerin hızlı yayılımıyla daha da derinleşiyor

Küresel ölçekte güven–yatı­rım dengesizliği dikkat çeker­ken, META (Orta Doğu, Türki­ye ve Afrika) bölgesinde Türki­ye olumlu bir ayrışma gösteriyor. Güvenilirlik endeksinde en yük­sek skora sahip ülke olarak Tür­kiye, etki skorunda (3.30) küre­sel ortalamanın üzerinde bir per­formans sergiliyor. Ayrıca “güven ikilemi” oranının yüzde 45 sevi­yesinde olması, Türkiye’nin kü­resel ortalamanın (yüzde 46) bi­raz altında kalarak bu alanda daha dengeli bir tablo çizdiğini ortaya koyuyor.

Rapor, bu güven açığını ka­patmanın sadece bir risk yöne­timi meselesi değil, aynı zaman­da doğrudan bir ticari fırsat oldu­ğunun altını çiziyor. Araştırmada "güvenilir yapay zekâ liderleri" olarak sınıflandırılan, yani sis­temlerini daha etik, şeffaf ve gü­venli hale getirmek için gereken uygulama ve teknolojilere yatı­rım yapan kuruluşların, yapay zekâ projelerinde yatırım getiri­sini ikiye katlama olasılığının di­ğerlerine göre yüzde 60 daha yük­sek ve başarı oranlarının 1,6 kat daha fazla olduğu görülüyor.

Veri gizliliği en büyük endişe

Araştırmaya katılan kurumla­rın yalnızca yüzde 2’si yapay zekâ yönetişim çerçevesi oluşturma­yı öncelikleri arasına koyarken, yüzde 10’dan azı sorumlu yapay zekâ politikasına sahip. Katılım­cıların en sık dile getirdiği endi­şeler arasında veri gizliliği (yüz­de 62), şeffaflık ve açıklanabilir­lik (yüzde 57) ile etik kullanım (yüzde 56) öne çıkıyor.

Raporun işaret ettiği temel en­geller; zayıf veri altyapısı (yüz­de 49), yetersiz veri yönetişimi (yüzde 44) ve organizasyonel yetkinlik eksikliği (yüzde 41) ola­rak öne çıkıyor. Kurumsal verile­rin yüzde 80'inden fazlasını oluş­turan ve her yıl yüzde 50-60 bü­yüyen yapılandırılmamış veriler (metinler, e-postalar, raporlar vb.) ise bu zorluğun merkezinde yer alıyor.

Yapay zekâya duyulan sezgi­sel güven kaçınılmaz olsa da bu güvenin sürdürülebilir ve değer yaratıcı olması ancak sağlam bir veri temeli, şeffaf yönetişim ve güvenilirliği merkezine alan tek­nolojik çözümlerle mümkün. Ku­rumların önündeki acil görev, bu güven zorunluluğunun gerektir­diği altyapı yatırımlarını hızlan­dırmak.

