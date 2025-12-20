Yapay zekâya güven tam, yatırım eksik

İş dünyasının hemen her ala­nında etkisini gösteren ya­pay zeka üzerine yapılan yeni bir araştırma çarpıcı veriler ortaya koydu. Analitik alanında öncü­lerden SAS’ın desteğiyle hazırla­nan rapora göre iş dünyasında ya­pay zekâya güven duyulan güven yüksek ancak bu güveni besleye­cek kurumsal altyapıya yatırım aynı ölçüde yüksek değil.

IDC Veri ve Yapay Zekâ Etki ra­poru verilerine göre kuruluşla­rın yüzde 78'i yapay zekâya "tam güven" duyuyor ancak yalnızca yüzde 40'ı bu güveni destekleye­cek altyapıya yatırım yapıyor. Bir başka deyişle yapay zeka sistem­lerini güvenilir kılmak için gere­ken yönetişim, açıklanabilirlik ve etik önlemlere yatırım yapma oranı düşük.

Bu kritik boşluk özellikle üret­ken yapay zekâ gibi yeni nesil tek­nolojilerin hızlı yayılımıyla daha da derinleşiyor

Küresel ölçekte güven–yatı­rım dengesizliği dikkat çeker­ken, META (Orta Doğu, Türki­ye ve Afrika) bölgesinde Türki­ye olumlu bir ayrışma gösteriyor. Güvenilirlik endeksinde en yük­sek skora sahip ülke olarak Tür­kiye, etki skorunda (3.30) küre­sel ortalamanın üzerinde bir per­formans sergiliyor. Ayrıca “güven ikilemi” oranının yüzde 45 sevi­yesinde olması, Türkiye’nin kü­resel ortalamanın (yüzde 46) bi­raz altında kalarak bu alanda daha dengeli bir tablo çizdiğini ortaya koyuyor.

Rapor, bu güven açığını ka­patmanın sadece bir risk yöne­timi meselesi değil, aynı zaman­da doğrudan bir ticari fırsat oldu­ğunun altını çiziyor. Araştırmada "güvenilir yapay zekâ liderleri" olarak sınıflandırılan, yani sis­temlerini daha etik, şeffaf ve gü­venli hale getirmek için gereken uygulama ve teknolojilere yatı­rım yapan kuruluşların, yapay zekâ projelerinde yatırım getiri­sini ikiye katlama olasılığının di­ğerlerine göre yüzde 60 daha yük­sek ve başarı oranlarının 1,6 kat daha fazla olduğu görülüyor.

Veri gizliliği en büyük endişe

Araştırmaya katılan kurumla­rın yalnızca yüzde 2’si yapay zekâ yönetişim çerçevesi oluşturma­yı öncelikleri arasına koyarken, yüzde 10’dan azı sorumlu yapay zekâ politikasına sahip. Katılım­cıların en sık dile getirdiği endi­şeler arasında veri gizliliği (yüz­de 62), şeffaflık ve açıklanabilir­lik (yüzde 57) ile etik kullanım (yüzde 56) öne çıkıyor.

Raporun işaret ettiği temel en­geller; zayıf veri altyapısı (yüz­de 49), yetersiz veri yönetişimi (yüzde 44) ve organizasyonel yetkinlik eksikliği (yüzde 41) ola­rak öne çıkıyor. Kurumsal verile­rin yüzde 80'inden fazlasını oluş­turan ve her yıl yüzde 50-60 bü­yüyen yapılandırılmamış veriler (metinler, e-postalar, raporlar vb.) ise bu zorluğun merkezinde yer alıyor.

Yapay zekâya duyulan sezgi­sel güven kaçınılmaz olsa da bu güvenin sürdürülebilir ve değer yaratıcı olması ancak sağlam bir veri temeli, şeffaf yönetişim ve güvenilirliği merkezine alan tek­nolojik çözümlerle mümkün. Ku­rumların önündeki acil görev, bu güven zorunluluğunun gerektir­diği altyapı yatırımlarını hızlan­dırmak.