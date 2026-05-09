Yeni ekonomi modelleri: Tüketici tercihlerini güncelliyor

YZTD YK Üyesi & Fingate.io Co-CEO ERGİ ŞENER

Şirketler bugün her zaman­kinden daha hızlı, daha görünür ve daha fazla se­çenek sunuyor. Buna karşılık tüketici sadakati aynı yönde iler­lemiyor; hatta birçok sektörde zayıfladığı açıkça görülüyor. Bu çelişkiyi anlamak için tüketici­nin neyi satın aldığına daha ya­kından bakmak gerekiyor. Tüke­tici ürün değil, giderek daha faz­la "sonuç" satın alıyor. Bir ürüne sahip olmaktansa, o ürünün sağ­ladığı faydaya hızlı ve sorunsuz biçimde ulaşmak belirleyici hale geliyor.

Hız ya da fiyat da tek başına ye­terli olmuyor. Bunların yanında güven, şeffaflık ve şirketlerin so­rumluluk alma biçimi de belirle­yici hale geliyor. Tüketici, yaşa­dığı deneyimin adil olup olmadı­ğını, karşılığını alıp almadığını ve gerektiğinde geri dönebilme hak­kının gerçekten var olup olmadı­ğını sorguluyor.

Son yıllarda öne çıkan altı eko­nomik model bu dönüşümün te­melini oluşturuyor: Anlık eko­nomi (on-demand), paylaşım ekonomisi (sharing economy), platform ekonomisi, döngüsel ekonomi (circular economy), serbest çalışma ekonomisi (gig/ freelance economy) ve abonelik ekonomisi. Bu modeller birbirin­den bağımsız ilerlemiyor; aksine çoğu zaman aynı müşteri deneyi­minin içinde iç içe geçiyor.

Ortaya çıkan tablo üç ana eği­limde kendini gösteriyor: Sahip­likten çok erişime geçiş; planlı alışverişten anlık kararlara yö­nelim ve tekil markalardan çok­lu ekosistemlere kayış. Başka bir ifadeyle tüketici artık "neye ne kadar hızlı ve ne kadar zahmet­siz erişebilirim?" sorusuna odak­lanıyor.

McKinsey'in 2025 Küresel Tü­ketici Araştırması da bu yöneli­min geçici olmadığını gösteriyor. Pandemi döneminde hızlanan di­jital alışkanlıklar büyük ölçüde kalıcı hale gelmiş durumda. Tü­ketici artık daha fazla çevrimiçi yaşıyor, daha az planlıyor ve "ka­pıma gelsin" beklentisini stan­dart kabul ediyor. Yemek teslima­tının toplam harcamalar içindeki payındaki hızlı artış bu beklen­tinin ne kadar kısa sürede norm haline geldiğini ortaya koyuyor: 2019'da yüzde 9 iken, 2024'te yüzde 21’e çıkmış durumda.

Tüketicinin yeni öncelikleri

Bugünün tüketici davranışını anlamada üç kavram belirleyici: Kolaylık, kontrol ve kanaat.

Kolaylık, bekleme ve çaba tole­ransını belirgin biçimde düşürü­yor. Tüketici için artık en iyi de­neyim, neredeyse fark edilmeden gerçekleşen deneyim. Hızlı tesli­mat, tek tuşla ödeme ve sorunsuz iade mekanizmaları birer avantaj olmaktan çıkıp asgari standart haline geliyor.

Kontrol ise tüketicinin karar süreçlerindeki ağırlığını artırı­yor. Abonelikten çıkabilmek, si­parişi iptal edebilmek ya da al­ternatifler arasında anında geçiş yapabilmek yalnızca teknik özel­likler değil, doğrudan güven un­suru. Tüketici kontrol edemediği deneyime bağlanmak istemiyor.

Kanaat kavramı özellikle dön­güsel ekonomide belirginleşiyor. Tüketici satın alma kararını artık yalnızca fiyat-performans üze­rinden vermiyor; o kararın çev­resel ve toplumsal karşılığını da tarttığı bir dönemdeyiz. İkinci el ürünler, yenilenmiş ürünler ve ge­ri alım programları bu yüzden bü­yüyor; vicdan ile cüzdan aynı yönü gösterince tercih kolaylaşıyor.

Modellerin ortak etkisi

Anlık ekonomi hız beklentisini kalıcı biçimde yukarı taşıdı. An­cak bugün gelinen noktada tesli­matın hızlı olması kadar, söz ve­rilen zamanda ve sorunsuz ger­çekleşmesi de belirleyici. Hız yarışını kazanmak için operas­yon, fiyatlama ve güveni ayrı baş­lıklar olarak değil, birlikte kurgu­lamak gerekiyor.

Paylaşım ekonomisi de temelde güven üzerine kurulu. Tanımadık­ları kişilerle işlem yapan tüketici­ler için kimlik doğrulama sistem­leri, kullanıcı değerlendirmeleri ve açık kurallar modelin ayrılmaz parçaları. Güven zedelendiğinde modelin tamamı sorgulanır hale geliyor; bu nedenle veri odaklı bir güven modelini doğru inşa etmek giderek daha belirleyici bir reka­bet unsuruna dönüşüyor.

Platform ekonomisinde ölçek, veri ve ağ etkileri belirleyici. Tü­keticiler giderek daha fazla ihti­yacını tek bir platform üzerinden karşılamayı tercih ediyor. Bu du­rum şirketleri somut bir tercih­le karşı karşıya bırakıyor; ken­di platformunu kurmak, mevcut platformlarda büyümek ya da bu yapılarla iş birliği içinde farklı­laşmak.

Döngüsel ekonomi, maliyet avantajı ile çevresel duyarlılığı ay­nı zeminde buluşturuyor. Ürünün ikinci hayatı artık yalnızca sürdü­rülebilirlik perspektifiyle değil, ekonomik değer üretimi açısın­dan da ele alınıyor. Bu da tersine lojistikten ürün tasarımına kadar uzanan daha bütüncül bir yaklaşı­mı zorunlu kılıyor.

Serbest çalışma ekonomisi tü­keticiye esneklik sağlıyor. İhti­yaç duyduğu anda hizmete erişe­bilmek önemli bir avantaj. Ancak hizmet kalitesi doğrudan müşteri deneyiminin parçası olduğu için, standartların nasıl korunacağı şirketler açısından ciddi bir yöne­tim başlığı.

Abonelik ekonomisi ise satış­tan çok ilişki kurmaya dayanıyor. Tüketici burada öngörülebilirlik, süreklilik ve kişiselleştirme bekli­yor. Kaybedilen bir müşteriyi geri kazanmak zor olduğu için sunulan değerin sürekli güncellenmesi ge­rekiyor; aksi durumda abonelikler hızla iptal edilebiliyor.

Yeni modeller şirketler için ne anlama geliyor?

Bu dönüşüm şirketler açısın­dan birkaç temel sonucu berabe­rinde getiriyor. Bunların en gö­rünür olanı rekabet eksenindeki kayma. Hız ve fiyat tablonun dışı­na çıkmıyor, ama artık tek başla­rına yeterli değil. Güven, şeffaflık ve tutarlılık, yani müşterinin söz verilen deneyimi gerçekten yaşa­yıp yaşamadığı, giderek daha be­lirleyici bir hal alıyor.

Sahiplikten erişime geçiş ise bir pazarlama tercihi değil, doğ­rudan ürün ve iş modeli strate­jisinin parçası. Kiralama, üyelik ve geri alım gibi seçenekler gide­rek daha fazla sektörde temel ya­pı taşları haline geliyor. Bunu yal­nızca ek bir satış kanalı olarak ko­numlandıran şirketler, modelin gerçek potansiyelini kaçırıyor.

Tüketici deneyimi artık tek modelle açıklanamayacak kadar çok katmanlı. Şirketlerin de bu nedenle birden fazla modeli bir­likte kurgulaması gerekiyor.

Son olarak, döngüsel ekonomi pek çok ülkede rekabet gündemi­ne girmiş durumda. Sürdürülebi­lirlik, gelir ve itibar stratejisinin içinde de konumlanıyor.

Yeni ekonomi modelleri birbi­rinden bağımsız trendler değil; çoğu zaman aynı müşteri deneyi­minin içinde birlikte işleyen bir yapı oluşturuyor. Bu nedenle şir­ketler için asıl mesele tek bir mo­deli mükemmel uygulamak değil; bu modeller arasındaki geçişleri tüketici açısından sorunsuz, an­laşılır ve güvenilir hale getirmek.