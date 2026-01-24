Yeniden değerleme oranı ve enflasyon sarmalı

Ekonomist – Bankacı UĞUR GÜNDÜZ

Türkiye ekonomisinde­ki enflasyonun girdi mali­yetlerindeki artışa (enerji, ithal hammadde, döviz kuru) da­yalı bir maliyet enflasyonu oldu­ğundan hareketle, geleneksel talep daraltıcı (faiz artışı) yöntemler ye­rine, arz şoklarını hafifletmeye ve üretim maliyetlerini düşürmeye odaklanan çok yönlü bir strateji be­nimsenmesi gerekir.

Bu tespiti yaptıktan sonra, yazı­mızda, devletin enflasyon beklen­tisi yaratmada “tavşan atlet” rolü­nü üstlenmesi üzerinde duracağız.

Yeniden değerleme oranının (YDO) her yıl otomatik bir şekil­de uygulanması, Türkiye ekono­misinde "geriye dönük endeks­leme" mekanizmasının en güçlü çarklarından biridir. Belirttiğiniz gibi, bu durum sadece matema­tiksel bir artış değil, aynı zaman­da ekonomik aktörler üzerinde güçlü bir "psikolojik çıpa" etkisi­ne sahiptir.

Türkiye ekonomisinde her yılın başında harçlara, cezalara ve vergi­lere uygulanan Yeniden Değerleme Oranı, piyasa için bir "fiyatlama alt sınırı" sinyali taşır.

Devlet kendi hizmetlerine yüzde 44 (geçen yıl) veya yüzde 25 (bu yıl ) zam yaptığında, özel sektördeki aktörler "Devlet bile bu oranı ön­görüyorsa, benim daha az yapmam riskli olur" düşüncesine kapılır.

Bu, enflasyon beklentilerini ka­tılaştırır.

YDO’nın uygulandığı alanlar:

● Gelir vergisi tarifesindeki gelir dilimleri,

● Yemek ve yol yardımı istis­naları,

● Kira geliri istisnası,

● Değerli kağıt bedelleri,

● Motorlu taşıtlar vergisi tu­tarları,

● Çevre temizlik vergisi tutar­ları,

● Yurt dışı çıkış harcı,

● Kiralanan binek araçlara iliş­kin gider yazılabilecek tutar,

● Binek otomobillerin iktisabı­na ilişkin KDV ve ÖTV toplamının gider olarak dikkate alınabilecek kısmı,

● Vergi Usul Kanunu’nda dü­zenlenen usulsüzlük ve özel usul­süzlük cezaları ile fatura düzenle­me zorunluluğuna ilişkin çeşitli hadler,

● Maktu damga vergileri ile damga vergisine ilişkin üst sınır,

● Harç tutarları (pasaport, tapu işlemleri, yolcu beraberinde getiri­len telefon kullanım izin harcı vb.),

● Yıllık KDV iadeleri için ge­çerli asgari iade tutarları

YDO artışının sektörel etki analizi

1. Gayrimenkul ve inşaat sek­törü

YDO, sadece tapu harçlarını de­ğil, emlak vergisi değerlerini ve in­şaat ruhsat harçlarını da etkiler.

Maliyet baskısı: Yeni projelere başlayacak müteahhitler için harç kalemleri, doğrudan bir maliyet ar­tışıdır.

Fiyat algısı: Ev sahibi veya sa­tıcı, devletin belirlediği değer artış oranını gördüğünde, mülkünün de­ğerini de psikolojik olarak en az bu oranda yukarı çekme eğilimi gös­terir. Bu da kira fiyatlarını dolaylı yoldan tetikler.

2. Otomotiv ve ulaşım sektörü

Bu alan, YDO'nun en somut his­sedildiği yerdir. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), araç muayene üc­retleri ve trafik cezaları doğrudan bu oranla artar.

Tüketici davranışı: Ocak ayındaki bu artışlar, hanehalkının harcanabilir gelirini düşürür. İn­sanlar "arabaya binmenin mali­yeti arttı" diyerek harcamalarını kısıtlayabilir.

Lojistik maliyetleri: Şirket araçlarının vergileri ve köprü/ otoyol geçişleri (eğer YDO'ya en­deksliyse) genel lojistik maliyetle­rini artırarak market raflarındaki ürünlere zam olarak yansır.

3. Hizmet ve danışmanlık sektörü

Avukatlık asgari ücretleri, noter harçları ve çeşitli lisans bedelleri YDO ile güncellenir.

Girişimcilik bariyeri: Şirket kurma, marka tescili veya ruhsat alma maliyetlerinin artması, ye­ni girişimlerin önünde finansal bir engel oluşturur. Devlet bura­da "fren" yapsa, yeni işletme sayı­sında bir artış (teşvik etkisi) gö­rülebilir.

Devlet YDO’yu sabit tutarsa ne olur?

Eğer devlet, yüksek enflasyon döneminde yetkisini kullanarak bu oranlarda ciddi bir feragat yo­luna giderse ortaya şu sonuçlar çı­kabilir:

1. Güçlü bir dezenflasyon sin­yali (psikolojik etki)

Merkez Bankası enflasyonu dü­şürmeye çalışırken, Maliye tara­fının vergi ve harçları dondurma­sı, piyasaya verilen en net "eşgü­düm" mesajıdır. Fiyat belirleme gücü olan firmalar üzerinde "ka­mu zam yapmıyor, ben de aşırı zam yaparsam talebi kaybederim" baskısı oluşur. Bu durum, beklen­ti kanalını iyileştirerek enflasyo­nun ataletini (direncini) kırar.

2. Bütçe disiplini ve gelir kay­bı (mali etki)

Bunun yapılmamasının temel sebebi bütçe dengesidir. Devlet; pasaport harcı, MTV, trafik ceza­ları gibi kalemlerden milyarlarca liralık gelir elde eder.

Eğer bu zamlar yapılmazsa bütçe açığı olumsuz etkilenebilir.

Bütçe açığını kapatmak için dev­let daha fazla borçlanmak zorunda kalır, bu da faizlerin yükselmesi­ne neden olabilir. Yani enflasyonla mücadele ederken "bütçe disipli­ninden" ödün verilmiş olur.

3. Görece refah ve satın alma gücünün korunması

YDO sadece cezalara değil, aynı zamanda vergi dilimlerine de et­ki eder. Eğer devlet YDO'yu düşük tutar ama vergi dilimlerini buna göre ayarlamazsa, çalışanlar hızla üst vergi dilimine girer (gizli vergi artışı). Ülkemizdeki enflasyonun yapısal özelliği nedeniyle vergi di­limlerinin yükseltilmesi fiyatları artırmaz, talebi artırır. Ancak harç ve cezaların sabit kalması, hane­halkı üzerindeki "yılbaşı zam fırtı­nası" baskısını azaltarak sosyal bir rahatlama sağlar.

Devletin kendini tutması "piya­saya doğru bir mesaj" olur ancak hazinedeki boşluk bir sorun yaratır.

Eğer devlet, "Enflasyonla mü­cadeleyi önceliklendiriyoruz, bu yüzden kendi gelirimizden fera­gat ederek YDO'yu bu yıl sembo­lik bir düzeyde tutuyoruz"derse; bu, Merkez Bankası'nın faiz kara­rından daha güçlü bir sinyal etkisi yaratabilir. Çünkü bu, "enflasyo­nun suçlusu sadece piyasa değil, biz de elimizi taşın altına koyuyo­ruz" demektir.

Toplumun bu tür bir "feragat" hamlesine vereceği tepki, aslında devlet ile vatandaş arasındaki "gü­ven sözleşmesi" ile doğrudan ilgi­lidir.

Muhtemel psikolojik etkileri

Ekonomi sadece rakamlarla değil, algılarla yönetilir. Devletin YDO’yu düşük ya da sabit tutması durumunda oluşabilecek muhte­mel psikolojik senaryolar şöyle:

*“Devlet Yanımızda" algısı (po­zitif sosyal tepki): Yılbaşı dönem­leri Türkiye'de psikolojik olarak "zam yağmuru" ile eşleşmiş du­rumdadır. Devletin bu döngüyü kırması, toplumda büyük bir psi­kolojik rahatlama yaratır. Vatan­daş, enflasyonun tek sorumlusu­nun kendisi olmadığını, kamunun da bu yükü paylaştığını hisseder. Bu, ekonomi yönetimine olan kre­dibiliteyi artırır.

Adalet duygusu: “Zenginden alınan vergi değil, sıradan vatan­daştan alınan harç ve ceza artmı­yor" düşüncesi, sosyal barışı ve adaleti pekiştirir. Eğer bu hamle yeterince iyi açıklanmazsa, bazı kesimler tarafından “siyasi bir ma­nevra" olarak görebilir. Bu da kara­rın enflasyon üzerindeki düşürücü etkisini zayıflatır.

Devletin çapası: Devlet yüz­de 25 zam dediği anda, bu rakam tüm Türkiye'nin zihnine "yılın ta­ban zammı" olarak çakılır. Kreş üc­retini, özel okul fiyatını veya ber­ber tarifesini belirleyecek olan kişi; "Devlet bile %25 yapıyorsa benim %30 yapmam normaldir" diyerek kendini haklı çıkarır.

Fren Etkisi: Devlet yüzde 2 gi­bi sembolik bir artış yaparsa, fahiş zam yapmak isteyen bazı sektör ak­törleri toplum gözünde "fırsatçı" durumuna düşer ve psikolojik üs­tünlüğünü kaybeder.

Devrimsel bir adım olur

Devletin enflasyon döneminde kendi gelirlerinden feragat ederek YDO’yu düşük tutması, kısa vade­de bütçede bir "delik" açsa da, or­ta vadede "enflasyon ataletini kır­mak" için devrimsel bir adım olur.

Piyasa oyuncularını cesaretlen­diren "devlet zammı" referansı or­tadan kalktığında, dezenflasyon süreci çok daha hızlı ve az maliyetli gerçekleşebilir.

Özellikle hizmet ve gayrimen­kul sektörlerinde YDO, bir "mali­yet belirteci" olarak kabul ediliyor.

Devletin bu kararı bir zayıflık değil, bir "stratejik saldırı" olarak sunması için doğru iletişim dilini kullanması gerekir: "Biz bugün ge­lirimizden feragat ediyoruz ki, ya­rın daha düşük bir enflasyonla he­pimiz kazanalım."

Bu mesaj, toplumdaki "belirsiz­lik" stresini azaltır. Belirsizliğin azaldığı bir ortamda etiket yenile­me çılgınlığı biraz azalır, stokçuluk eğilimi düşer ve fiyatlar durulma­ya başlar.