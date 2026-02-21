Yoğunlaşan piyasalar, sıkılaşan denetim

Rekabet Hukuku Danışmanı Recep GÜNDÜZ

Geçtiğimiz haftalarda re­kabet hukuku alanında iki önemli gelişme yaşandı. Bunlardan ilki birleşme ve devral­ma tebliği güncellemesiydi. İkin­cisi ise Rekabet Kurulu’nun diji­tal verilere de erişmesine imkân tanıyan yerinde inceleme yetkisi­nin Anayasa’ya aykırılığı iddiasına ilişkin Anayasa Mahkemesi kara­rıydı. İlki yapısal denetimi, ikinci­si ise ihlal soruşturmalarının de­lil rejimini ilgilendiriyor. Birlikte okunduğunda ise tek bir mesaj ve­riyorlar: Rekabet ihlallerine iliş­kin denetim alanı daralmıyor, ge­nişliyor.

Birleşme devralma tebliğine ilişkin değişiklik gazetelerde “Şir­ket birleşme ve devralmalarında Rekabet Kurumu’na yapılacak bil­dirim eşikleri yükseltildi” başlı­ğıyla yer buldu. İlk bakışta teknik, hatta sıkıcı görünebilir. Oysa bu satırların arkasında Türkiye eko­nomisinin mikro mimarisini doğ­rudan etkileyen bir politika alanı var. Üstelik 2020’de Rekabet Ka­nunu’nda yapılan değişiklikle bu alanın etki gücü önemli ölçüde ar­tırılmıştı. Bugün gelen eşik artışı ise o kanuni müdahaleye kıyasla daha çok ayar niteliğinde.

Emniyet sübabı olarak yoğunlaşma kontrolü

Dünyanın her yerinde rekabet otoriteleri belirli ciro eşiklerini aşan birleşme ve devralma işlem­lerini inceler. Amaç nettir: Eğer iş­lem pazardaki rekabeti azaltacak, etkinliği bozacak ya da tekelleş­meye kapı aralayacaksa buna izin verilmez. Bu araca “yoğunlaşma kontrolü” diyoruz.

Bu sıradan bir yetki değildir. Di­jital pazarlarda gördük: Rekabet­çi yapı bir kez bozuldu mu, geri­ye dönmek neredeyse imkânsız. Standard Oil’in birleşme ve dev­ralmalar yoluyla ulaştığı tekel gü­cü, Amerikan rekabet hukukunun doğuşuna zemin hazırlamıştı. Bu­gün de birçok ekonomist artan yo­ğunlaşmayı ve “kâr enflasyonu”nu fiyat baskılarının temel nedenle­rinden biri olarak gösteriyor. Do­layısıyla bu alan yalnızca şirketle­ri değil; fiyatları, yatırımı ve tüke­ticiyi ilgilendiriyor.

2020: Müdahale eşiği aşağı çekildi

Türkiye’de 2020’de yapılan ka­nun değişikliğiyle yoğunlaşma denetiminin çıtası yükseltildi. Önceden Kurul esasen “hâkim durum yaratılıyor mu?” sorusu­na odaklanırken, artık salt hâkim durum şartı aranmaksızın “pa­zar gücü yaratılması veya mevcut pazar gücünün güçlendirilmesi” halinde de işlemi yasaklayabili­yor. Başka bir ifadeyle, müdahale eşiği aşağı çekildi; denetim alanı genişledi.

Bu değişiklik kısa sürede somut karşılık buldu. Kurul, Marport kararında, Marport Limanı’nın kontrolünün dolaylı biçimde MSC tarafından devralınmasına izin vermedi. Gerekçe açıktı: Am­barlı Liman Kompleksi içinde yer alan Marport’un devri, Kuzeybatı Marmara konteyner elleçleme pa­zarında rekabeti ciddi biçimde za­yıflatacaktı. Bu karar, yeni yaklaşı­mın güçlü bir işaretiydi.

Yasak yoksa taahhüt var

Kurul her zaman “hayır” demi­yor. Bazen de rekabetçi endişele­ri giderecek taahhütler alarak iş­lemlere izin veriyor. Petrol Ofi­si’nin BP’yi devralması sürecinde bazı akaryakıt istasyonlarının devri ve depolama faaliyetlerine ilişkin yükümlülükler bu çerçeve­de gündeme geldi.

Tofaş/Stellantis devralmasında ise politika setinin daha da geniş­lediğini gördük. Taahhütler yal­nızca dağıtım ve satış kanallarıyla sınırlı kalmadı; yatırım planları ve yerli üretimin korunmasına yöne­lik unsurlar da sürecin parçası ol­du. Yoğunlaşma denetiminin artık sadece mikro pazar payı analizin­den ibaret olmadığını, makro po­litika boyutları da taşıdığını söyle­mek mümkün.

Denetimin diğer yüzü: Yerinde inceleme

Ancak rekabet hukuku yalnız­ca yoğunlaşma denetiminden ibaret bir alan değil. Asıl sert uy­gulama alanı 4. madde kapsa­mındaki karteller ve 6. madde kapsamındaki hâkim durumun kötüye kullanılmasıdır.

Bu alanın en kritik aracı yerinde inceleme yetkisidir.

Rekabet Kurumu 20 yılı aşkın süredir rekabet ihlali kapsamında başlattığı incelemelerde şirketle­rin işyerlerinde her türlü bilgi ve belgeyi inceleme yetkisini kulla­nıyor. 2020 değişikliğiyle bu yet­ki çağın gereği olarak genişletildi; elektronik ortam ve bilişim sis­temlerinde tutulan veriler açıkça kapsama alındı. Böylece soruştur­ma konusu ile sınırlı olmak kay­dıyla, işle ilgili WhatsApp yazış­maları dâhil dijital delillere erişim mümkün hale geldi.

Son yıllarda ortaya çıkarılan kartellerde WhatsApp yazışma­ları en kritik delil kaynaklarından biri oldu. Bu nedenle söz konusu yetki yalnızca teknik bir soruştur­ma aracı değil; rekabet hukuku­nun fiilî etkinliğinin temel daya­naklarından biri.

Ancak bu genişleme anayasal tartışmaları da beraberinde ge­tirdi. 2020’deki kanun değişikli­ği sonrasında milletvekillerinin başvurusu üzerine gerçekleştirdi­ği soyut norm denetiminde Ana­yasa Mahkemesi aykırılık gör­memişti. Ancak ardından yine AYM’nin Ford hakkında verdiği bireysel başvuru kararında, ko­nut olarak nitelendirdiği işyerle­rinde yerinde inceleme yetkisi­nin hakim kararı olmaksızın kul­lanılmasının anayasaya aykırı olduğunu belirten kararı ile fark­lı bir değerlendirme ortaya çıktı ve uygulamada ciddi bir belirsiz­lik oluştu. Her ne kadar bireysel başvuru kararları sadece başvu­ran bakımından sonuç doğursa da Danıştay önüne gelen dosyalarda bu karmaşayı gidermek amacıyla konuyu yeniden Anayasa Mahke­mesi’ne bu defa somut norm de­netimi için taşıdı.

Geçen hafta verilen kararla AYM, 4054 sayılı Kanun’un 15. maddesinde düzenlenen yerin­de inceleme yetkisinin — hâkim kararı olmaksızın kullanımının — Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti. Devletin piyasada te­kelleşmeyi önleme yükümlülüğü­ne ve kamu yararına vurgu yapıldı.

Böylece son yıllarda oluşan nor­matif belirsizlik ortadan kalktı.

Sonuç

Bir tarafta yoğunlaşma deneti­minde eşikler güncelleniyor, tek­noloji işlemleri daha hassas izle­niyor. Diğer tarafta kartel ve kö­tüye kullanma soruşturmalarının temel delil aracı olan yerinde in­celeme yetkisinin anayasal zemi­ni netleşiyor.

Yapısal denetim de güçleniyor, davranışsal denetim de...

Yoğunlaşan piyasalarda yalnız­ca şirketler büyümüyor; denetim araçları da keskinleşiyor.

Rekabet hukuku alanında­ki gelişmeler çoğu zaman ekono­mi gündeminin manşeti olmuyor ama günümüzün esaslı meselele­rinden olan piyasa gücünün ve pi­yasa aksaklıklarının sınırlandırıl­masını belirleyen asıl çerçeve bu­rada çiziliyor.