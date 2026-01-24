Zamanla olur: Kaliteli hızlı ve ekonomik denetimler
Bilgi sistemleri denetiminde çoğu yöneticinin aklına benzer sorular geliyordur: “Hem kaliteli hem hızlı hem de ekonomik bir denetim gerçekten mümkün mü?” Geleneksel bakış açısı, bu üçünün aynı anda sağlanamayacağını söyler. Ancak teknoloji, özellikle de veri analitiği, otomasyon ve yapay zekâ destekli araçlar sayesinde bu dengeyi kurmak artık mümkün hale geliyor.
PwC Türkiye Şirket Ortağı SELİM ELBAN
Bugünlerde karşımıza yapay zekâ ile ilgili çok sayıda yazı çıkıyor. Ben de “yapay zekâyla bunların hepsi mümkün” diyerek konuyu basitleştirmek yerine, önce elimizdeki veriyi ve halihazırda uygulayabileceğimiz çözümleri verimli kullanmakla başlamak gerektiğini düşünüyorum. COBIT olgunluk seviyelerini hatırlayanlar için söyleyebiliriz ki süreçlerimizi önce tanımlanmış ve tekrarlanabilir hale getirdiğimiz (seviye 3), ardından ölçülen ve yönetilen bir yapıya taşıdığımız (seviye 4) bir noktaya geldikten sonra, seviye 5 ile otomasyon ve ileri teknolojileri konuşmanın zamanı gelmiş demektir.
Eski paradigma: Üçünden ikisini seç
Uzun yıllar boyunca proje yönetimi dünyasında görünmez bir kural vardı: “İyi, hızlı, ucuz – üçünden en fazla ikisini seçebilirsin.”
Bunu denetim alanına uyarlayacak olursak; bir banka düşünün. Kritik sistemler, müşteri verisi, regülasyon beklentileri… Denetim kapsamını geniş tutmak istediğinde, ya büyük bir denetim ekibi kurmak zorunda kalır (maliyet artar) ya da denetim aylarca sürer (hız düşer).
Bu ikilem, sadece belirli bir sektöre özgü değil. Sağlıktan perakendeye, lojistikten telekoma kadar her yerde aynı soru var: “Daha iyi bir yol olamaz mı?”
Yanıt, giderek daha net: Evet, ama “zamanla” ve “doğru kurguyla”
1. Kapsamı genişleten, hızı artıran teknolojiler
Bugün bilgi sistemleri denetiminde kullanılan bazı temel teknolojiler hem kapsamı genişletip hem de denetim hızını artırarak, birim maliyeti aşağı çekebiliyor:
*Log yönetimi ve SIEM (Security Information and Event Management): Büyük bir e-ticaret firmasını düşünelim. Milyonlarca işlem, binlerce kullanıcı, yüzlerce sistem... Eskiden, denetçi logları örneklemeyle inceler, küçük bir kesit üzerinden sonuca varırdı.SIEM ve log analitiği sayesinde:
● Yetkisiz erişim girişimleri,
● Kritik sistem değişiklikleri,
● Olağan dışı işlem hacimleri
sistematik ve sürekli izlenebiliyor. Denetçi artık “logları tarayan kişi” değil, “çıkan bulguları risk açısından yorumlayan kişi” haline geliyor.
Zafiyet tarama ve konfigürasyon uyum araçları: Bir enerji şirketinde yüzlerce sunucu ve ağ cihazının güvenlik ayarlarını manuel kontrol etmek neredeyse imkansız. Otomatik zafiyet tarama (vulnerability scanning) ve konfigürasyon denetim araçları hangi sistemin kritik zafiyeti olduğunu, hangi sunucunun güvenlik benchmark’larına uymadığını hızla ortaya çıkarıyor. Denetim ekibi bu çıktılar üzerinden risk önceliklendirmesi yaparak zamanını en kritik noktalara harcayabiliyor.
GRC (Governance, Risk and Compliance) platformları: Özellikle regüle sektörlerde (banka, sigorta, telekom) denetim, risk ve uyum ekiplerinin ortak veri üzerinde çalışmasını sağlayan GRC araçları kontrol envanterini merkezi yönetmeyi, denetim test sonuçlarını tek yerde toplamayı, aksiyon planlarını izlemeyi mümkün kılıyor. Bu sayede her denetim “sıfırdan” başlamak yerine, önceki yılların bulguları, test sonuçları ve risk değerlendirmeleri üzerine inşa ediliyor. Kapsam genişlerken, tekrara dayalı iş yükü azalıyor.
2. Zamana yayılmış dönüşüm: Nasıl ekonomik hale geliyor?
Elbette bu teknolojiler “sihirli değnek” değil. Ciddi lisans maliyetleri, entegrasyon süreçleri ve değişim yönetimi gerektiriyor. Ancak kritik nokta şu: Yatırım bugünün bütçesinden yapılırken, kazanç yıllara yayılarak gerçekleşiyor.
Örneğin orta ölçekli bir perakende grubu düşünelim:
●İlk yıl sadece kartlı ödeme sistemleri ve kritik uygulamalar için log toplama, basit zafiyet taramaları ve GRC üzerinde temel kontrol kataloğu kuruyor.
● İkinci yıl, kapsamı ERP, insan kaynakları sistemi ve mağaza altyapısına genişletiyor; bazı kontroller otomatik iş akışlarıyla test edilmeye başlanıyor.
● Üçüncü yılda ise yıllık denetim planının önemli kısmı, zaten sistemlerden gelen göstergelerle besleniyor; denetim ekibi manuel testleri sadece yüksek riskli alanlara odaklıyor.
Sonuç: Aynı büyüklükteki bir denetim ekibi, üç yıl önceye kıyasla:
● Çok daha fazla sistemi ve süreci kapsıyor (kapsam artıyor),
● Sonuçlar daha isabetli, tutarlı ve derinlikli hale geliyor (kalite artıyor),
● Bulguları daha hızlı üretiyor (hız artıyor),
- Denetim başına düşen maliyet düşüyor (ekonomi sağlanıyor).
Bu noktada “kaliteli, kapsamlı, hızlı ve ekonomik” olma hali, bir anda değil, “zamanla” ve “kademeli olarak” ortaya çıkıyor.
3. Gelecek: Sürekli ve akıllı denetim
Gelecekte bu dönüşümün odak kelimesi “continuous audit” (sürekli denetim) olacak.
Bilgi sistemleri denetimlerinde:
● Kullanıcı yetkilerindeki kritik değişiklikler gerçek zamanlı takip ediliyor.
● Önemli konfigürasyon değişiklikleri (örneğin firewall kuralları) eşik değerleri aştığında otomatik uyarı üretiliyor.
● Kritik log türleri (veri sızıntısı şüphesi, başarısız oturum açma sayısı, anormal veri transferi) sürekli izleniyor.
Bunun üzerine, yapay zeka destekli platformların devreye girmesiyle yeni bir seviye daha açılıyor.
Denetçi veya risk yöneticisi:
● Son 1 ayda yetki setinde olağan dışı değişiklik yapılan kullanıcılar kimler?
● Üretim ortamında, mesai saatleri dışında yapılan değişiklikleri neler?
● Bu zafiyet tarama sonuçlarından, en yüksek iş etkisine sahip olan ilk 10 sistemi listele
gibi soruları doğal dille sorup anlamlı ve özetlenmiş yanıtlar alabiliyor.
Bu tip platformlar, ham veriyi bilgiye, bilgiyi de daha hızlı ve isabetli denetim kararlarına dönüştürüyor. Böylece denetçi, zamanının büyük bölümünü veri toplama ve sınıflandırmaya değil, “yorumlama ve değer yaratmaya” harcıyor.
Bu resmin gözden kaçan ama kritik bir boyutu daha var: Veri kalitesi. Denetim ne kadar teknoloji destekli olursa olsun, beslendiği veri hatalı, eksik veya tutarsızsa, üretilen bulgular da o kadar zayıf olur. Kaliteli, hızlı ve ekonomik denetim hedefine yaklaşmanın en önemli adımlarından biri, veriyi bir “yan ürün” değil, denetimin üzerine kurulduğu “temel varlık” olarak ele almaktır. Kısacası, veri kalitesine yatırım yapmadan, teknoloji yatırımlarının gerçek potansiyelini denetim tarafında hayata geçirmek mümkün değildir.
Üçgen de değişiyor, dönüşüm var
Kaliteli, hızlı ve ekonomik bir bilgi sistemleri denetimi, bir gecede elde edilecek bir başarı değil. Ancak doğru teknolojilerle, uygun bir yol haritasıyla, zaman içine yayılmış bir dönüşüm programı ile hedefe her yıl biraz daha yaklaşmak mümkün. Özetle bugünün denetim ekipleri için asıl soru: Önümüzdeki yıllarda, teknoloji destekli bir denetim modeli kurarak hem kapsamı genişlettiğimiz hem hızı ve kaliteyi artırdığımız hem de birim maliyeti düşürdüğümüz sürdürülebilir bir yapıyı nasıl inşa ederiz?