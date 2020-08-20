ABD-Çin önümüzdeki günlerde görüşecek
Çin Ticaret Bakanlığı Çin ve ABD'nin Ocak ayında varılan birinci aşama ticaret anlaşmasında kaydedilen ilerlemeyi değerlendirmek için "önümüzdeki günlerde" ticaret görüşmeleri yapmayı kabul ettiklerini açıkladı.
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD ile ticaret anlaşmasına ilişkin görüşmelere yeniden başlanması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu. Çin Bakanlık sözcüsü Gao Feng söz konusu açıklamayı online olarak düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında yaptı.
Bakanlık Sözcüsü Gao Feng, faz 1 ticaret anlaşmasında ilerlemenin gözden geçirilmesine ilişkin toplantının yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine, iki ülkenin yakın zamanda temasta olacaklarını söyledi. Gao toplantını tam tarihini vermedi ve konu hakkında detaya girmedi.