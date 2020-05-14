ABD'de işsizlik maaşı başvuruları tahminleri aştı

14 Mayıs 2020

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile biten haftada beklentiyi aşarak 2 milyon 981 bin olurken, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının etkisiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 9 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 195 bin kişi azalarak 2 milyon 981 bin oldu.

COVID-19 salgınının etkisini sürdürdüğü veriye ilişkin piyasa beklentisi, 2 milyon 500 bin seviyesinde gerçekleşmesi yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 3 milyon 169 binden 3 milyon 176 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, COVID-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle son 8 haftada toplam 36 milyon 471 bine ulaştı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 564 bin kişi azalarak 3 milyon 616 bin 500'e geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 2 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 456 bin kişi artarak 22 milyon 833 bine yükseldi.