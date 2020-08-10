"Açık; medikal, hijyen ve temizlik ürünleriyle kapatılıyor"

10 Ağustos 2020

KPMG Türkiye’nin yayımladığı 2020 yılı ilk yarı yıl değerlendirmesine göre, Türkiye’de 27 sektöre hammadde sağlayan kimya sektörü, pandemi döneminde küresel ticarette yaşanan büyük daralmadan etkilendi. Öte yandan medikal, hijyen ve temizlik ürünlerine gelen yoğun talep, diğer ürünlerde yaşanan ciro kaybının belli bir noktaya kadar telafisini sağladı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen KPMG Türkiye’den Petrol ve Gaz Sektör Lideri Hakan Demirelli, ihracatın yüzde 10’unu oluşturan kimya sektörü için 2020 yılı ihracat hedefinin sene başında 22 milyar dolar olduğunu hatırlattı. Bunun 2019'da gerçekleşen 20,6 milyar dolarlık ihracatın yüzde 7 üzerinde olduğunu belirten Demirelli, "Yaşanan salgın sürecinde hedef 20 milyar dolar seviyesine çekildi. Bu seviye küçülme gibi algılansa da küresel ekonomide yaşanan kırılmayla kıyaslandığında görünümün pozitif olduğunu işaret ediyor” dedi.

İhracat aylık bazda yüzde 21 arttı

Sektörün ihracat rakamlarının, normalleşme süreciyle büyümeye başladığının altını çizen Demirelli, Haziran ayında aylık bazda yüzde 21 büyüyen ihracat 8,6 milyar dolara ulaştığını aktardı. Yıllık bazda ise yüzde 10 büyümenin yaşandığına işaret eden Demirelli, "Bu oran bugünlerde görülebilecek nadir değerlerden. Artışta normalleşme sürecinin etkisinin önemi ise mayıs ayında yaşanan daralmanın yüzde 17 olması bilgisi ile daha net anlaşılıyor. Bu trendin sanayideki yavaşlamanın hız kesmesine paralel olarak hareket edeceğini düşünüyoruz.” diye konuştu.



Salgınla birlikte kimya sektörünün beslediği tıbbi ürün ve sağlık ekipmanlarının iç pazarda olduğu kadar ihracat pazarlarında da etkinliğini artırdığını belirten Demirelli, şunları kaydetti:

“Sağlıkta kritik ürünlere talebin pandemi ile birlikte artması ihracata da olumlu yansıdı. Toplam tıbbi ürün ihracatının ilk altı ayda, geçen yılın aynı döneminin neredeyse iki katına çıkarak 385 milyon dolara ulaşması bu alandaki ihracat potansiyelini ortaya koyması açısından da önemli. Sonuç olarak pandemi öncesi kayıp yaşayan sektör, açığını medikal, hijyen ve temizlik ürünleri ile kapatıyor. Genel görünümü en iyi sektör diyebiliriz.”