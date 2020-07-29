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Akiş GYO, kira desteği verecek

Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezleri'ndeki kiracılarına kira desteği sağlanmasına karar verildiğini bildirdi.

Akiş GYO, kira desteği verecek
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Akiş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerimizdeki kiracılarımıza, ağustos ayı kira ödemelerine yönelik olarak yalnızca bu ayla sınırlı kalmak üzere, ciro düşüşü ve çeşitli kriterlere bağlı olacak şekilde kira desteği sağlanmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Akiş GYO

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