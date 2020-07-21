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Ambalaj tasarımının genç yıldızları belli oldu

Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda sonuçlar belli oldu. Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı işbirliği ile ASD tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması’nda 17 proje finale kaldı.

Ambalaj tasarımının genç yıldızları belli oldu
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Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı işbirliği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020’nin finale kalan projeleri belli oldu.

Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 17 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden 101 öğrenci projesi başvuru yaptı. Online olarak yapılan, 11 jüri üyesinin yer aldığı Seçici Kurul toplantısı 8 - 9 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirme sonrasında 17 proje finale kalmaya hak kazandı. Yarışmada ilk üç sırayı alan projeler, mansiyon ve sertifika ödülleri 21 Ekim 2020 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılış gününde açıklanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulunduğu ürün kadar değerli. Tüketici tercihlerinde kritik önem arz ediyor. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.

Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme fırsatı

ASD olarak Türkiye'nin önde gelen ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getirdiklerini söyleyen Zeki Sarıbekir, bu yarışma ile öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıtma fırsatı sunduklarını vurguladı.

Ambalaj tasarımında yaratıcılık ile hayal gücünün ön planda olduğunu belirten Sarıbekir, şunları kaydetti: “Bir ambalajın tasarımı içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençlerimiz hedeflerine odaklanıp hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs almaya da hak kazanıyorlar. WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabiliyor ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışıyorlar. Geçen yıl düzenlediğimiz 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019’da dereceye giren projeler de AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. WorldStar Student’ta yarışmaya hak kazanan bir öğrenci projemiz dünya genelinde üçüncü oldu ve bronz ödülü Türkiye’ye getirdi. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısı güçlenecektir.”

İlk üçe girenlere öğrenim bursu

Yarışmada derece alan öğrencilerin sıralaması 21 Ekim 2020’de, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında açıklanacak. Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise 1.500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılın 12 ayı karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca özel olarak hazırlanacak alanında sergilenecek.

16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020’de finale kalan projeler

PROJE ADI

KAZANAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI SOYADI

PROJE KATEGORİSİ

ÜNİVERSİTE

BÖLÜM

Atomiks

EDA BİLGİÇ

MUSTAFA DOĞANAY BİLGİÇ

Eğlence Zamanı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ

TASARIMI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Chocolate

RABİA ELİF BULUT

Yenilikçi Ambalaj

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Circular Color Pod

ARDA USLU

Karton Kutu ve Oluklu Mukavva

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Crack't

BERK CAN YILDIZ

EYLÜL HIFZIOĞLU

Temizlik Ürünleri

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Evolve

YUNUS KARAMANLI

Grafik Tasarım

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Eyüp Sabri Tuncer, Tek Kullanımlık Limon Kolonyası

DENİZ SENA KISA

Yenilikçi Ambalaj

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Gardener Juice

MERVE KALAN

Yeni Bir İçecek Deneyimi

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Koska "Tape" Kırımlı Tahin Pekmez Ambalajı

BARTU ÖZKAYA

Kahvaltı Zamanı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM

Kurukahveci Mehmet Efendi Tek Kullanımlık Türk Kahveleri için Ambalaj Tasarımı

BUSE CAN ŞENGİL

Grafik Tasarım

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ

GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI

Ojo

İLYAS SIMPİL

Yenilikçi Ambalaj

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

Oreo Milkshake & Ice Cream

İREM ÇAKMAK

Yeni Bir İçecek Deneyimi

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ

GRAFİK TASARIM

Pattex Ambalajı

MERVE KALAN

Yenilikçi Ambalaj

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI

R&Dairy Süt ve Süt Ürünleri Ambalajı

TUĞÇE YAKUP

Yenilikçi Ambalaj

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Rainbow Pencils

YUNUS KARAMANLI

Yenilikçi Ambalaj

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Standbox

RABİA ELİF BULUT

Rafa Hazır Ambalajlar ve Teşhir Standları

ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Vakko Kravat Kutusu


HÜLYA EKŞİ

Özel Bir Hediye

FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİYEL TASARIM

Versa Kalemlik

DİLA AÇIL

Yenilikçi Ambalaj

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI



ASD Avrasya İstanbul Ambalaj Fuarı

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