Ambalaj tasarımının genç yıldızları belli oldu

21 Temmuz 2020

Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı işbirliği ile Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen 16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020’nin finale kalan projeleri belli oldu.

Türkiye’de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 17 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden 101 öğrenci projesi başvuru yaptı. Online olarak yapılan, 11 jüri üyesinin yer aldığı Seçici Kurul toplantısı 8 - 9 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Yapılan değerlendirme sonrasında 17 proje finale kalmaya hak kazandı. Yarışmada ilk üç sırayı alan projeler, mansiyon ve sertifika ödülleri 21 Ekim 2020 tarihinde Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı’nın açılış gününde açıklanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, “Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulunduğu ürün kadar değerli. Tüketici tercihlerinde kritik önem arz ediyor. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz.” dedi.

Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme fırsatı

ASD olarak Türkiye'nin önde gelen ambalaj sanayicilerini bünyesinde bir araya getirdiklerini söyleyen Zeki Sarıbekir, bu yarışma ile öğrencilerin hayallerini tasarımlarına yansıtma fırsatı sunduklarını vurguladı.

Ambalaj tasarımında yaratıcılık ile hayal gücünün ön planda olduğunu belirten Sarıbekir, şunları kaydetti: “Bir ambalajın tasarımı içindeki ürün kadar önem taşır ve ürüne değer katar. Yarışmamıza farklı üniversitelerden katılım gösteren gençlerimiz hedeflerine odaklanıp hayallerini gerçekleştirmek için çalışıyorlar. Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs almaya da hak kazanıyorlar. WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF-Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabiliyor ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışıyorlar. Geçen yıl düzenlediğimiz 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019’da dereceye giren projeler de AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. WorldStar Student’ta yarışmaya hak kazanan bir öğrenci projemiz dünya genelinde üçüncü oldu ve bronz ödülü Türkiye’ye getirdi. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısı güçlenecektir.”

İlk üçe girenlere öğrenim bursu

Yarışmada derece alan öğrencilerin sıralaması 21 Ekim 2020’de, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılışında açıklanacak. Birinciye 6 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL para ödülü verilecek. Mansiyon alan üç öğrenci ise 1.500 TL ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmada ilk üçe giren öğrenciler, para ödülünün yanı sıra öğrenim hayatları boyunca yılın 12 ayı karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya hak kazanırken, projeler fuar boyunca özel olarak hazırlanacak alanında sergilenecek.

16. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2020’de finale kalan projeler

PROJE ADI KAZANAN ÖĞRENCİ(LER)İN ADI SOYADI PROJE KATEGORİSİ ÜNİVERSİTE BÖLÜM Atomiks EDA BİLGİÇ MUSTAFA DOĞANAY BİLGİÇ Eğlence Zamanı GAZİ ÜNİVERSİTESİ

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Chocolate RABİA ELİF BULUT Yenilikçi Ambalaj ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Circular Color Pod ARDA USLU Karton Kutu ve Oluklu Mukavva ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Crack't BERK CAN YILDIZ EYLÜL HIFZIOĞLU Temizlik Ürünleri SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI Evolve YUNUS KARAMANLI Grafik Tasarım ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Eyüp Sabri Tuncer, Tek Kullanımlık Limon Kolonyası DENİZ SENA KISA Yenilikçi Ambalaj ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Gardener Juice MERVE KALAN Yeni Bir İçecek Deneyimi ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI Koska "Tape" Kırımlı Tahin Pekmez Ambalajı BARTU ÖZKAYA Kahvaltı Zamanı BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL SANATLAR VE TASARIM Kurukahveci Mehmet Efendi Tek Kullanımlık Türk Kahveleri için Ambalaj Tasarımı BUSE CAN ŞENGİL Grafik Tasarım ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI Ojo İLYAS SIMPİL Yenilikçi Ambalaj SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI Oreo Milkshake & Ice Cream İREM ÇAKMAK Yeni Bir İçecek Deneyimi BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ GRAFİK TASARIM Pattex Ambalajı MERVE KALAN Yenilikçi Ambalaj ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI R&Dairy Süt ve Süt Ürünleri Ambalajı TUĞÇE YAKUP Yenilikçi Ambalaj İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Rainbow Pencils YUNUS KARAMANLI Yenilikçi Ambalaj ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Standbox RABİA ELİF BULUT Rafa Hazır Ambalajlar ve Teşhir Standları ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİYEL TASARIM Vakko Kravat Kutusu

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