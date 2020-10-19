Ant Yapı, Rusya'da yeni bir havalimanı daha inşa edecek

19 Ekim 2020

Yurt içinde ve yurt dışında birçok projeye imza atan, Türkiye’nin önde gelen müteahhitlik şirketlerinden Ant Yapı, Rusya’nın en kalabalık üçüncü büyük şehri olan Novosibirsk’te bulunan uluslararası Tolmaçevo Havaalanı’nın inşaatına başladı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, mevcut terminal binasıyla birlikte yeni terminal inşaatını da kapsayan proje, toplamda 56 bin metrekare kapalı alandan oluşuyor.

Ant Yapı’nın 230 milyon dolar bedel ile hayata geçirmeyi planladığı Tolmaçevo Havaalanı yıllık 7,5 milyon yolcu kapasitesiyle önemli bir aktarma merkezi olma özelliği de taşıyor. Bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında toplam 10 milyon metrekarenin üzerinde proje gerçekleştiren Ant Yapı'nın Tolmaçevo Havalimanı’nı 2022 yılında bitirmesi planlanıyor.

"Rusya, Amerika ve İngiltere’de yoğun olarak çalışıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ant Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okay, Tolmaçevo Havaalanı projesinin Domodedovo Havalimanı projesinden sonra Rusya’da gerçekleştirdikleri ikinci havalimanı projesi olduğunu söyledi.

Ant Yapı olarak Rusya’ya yatırım yapmış şirketlerin başında geldiklerine dikkat çeken Okay, "Bugün geldiğimiz noktada Rusya’da genel müteahhitlik hizmetlerimizin yanı sıra yatırım faaliyetlerimize de hız kesmeden devam ediyoruz. Bugün Rusya’da Avrupa’nın en yüksek binası unvanına sahip olan OKO Towers, Soçi Olimpiyat Köyü, Domodedovo Havaalanı Terminal 2 Binası, IQ Quarter Moskova City Terminal Binası, Action 44 Otel, Capital Towers, Yasniy Yaşam Kompleksi ve Zolotoy Ostrov Çok Fonksiyonlu Yaşam Kompleksi olmak üzere birçok önemli projede Ant Yapı imzası bulunuyor. Şu anda Rusya’da devam eden ve bir kısmı tamamlanmak üzere olan 20’nin üzerinde projemiz bulunuyor. Türkiye’de hayata geçirdiğimiz yatırımlarımızın yanında yurtdışında da Rusya, Amerika ve İngiltere’de yoğun olarak çalışıyor, yeni pazar arayışlarımıza da devam ediyoruz.” dedi.