‘Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler’ konuşulacak

10 Nisan 2019

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’de en çok kullanılan yapı malzemesi olan ve yılda 100 milyon metre küpün üzerinde üretimi gerçekleştirilen betondaki son gelişmeleri takip etmek ve kaliteyi arttırmak için İMO tarafından 1989 yılından bu yana düzenlenen Beton Kongresi’nin 10’ncusu, İMO Bursa Şube ev sahipliğinde düzenlenecek.

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesinde düzenlenecek olan Uluslararası 10. Beton Kongresi, bu yıl ‘Beton Teknolojisinde Son Gelişmeler’ konu başlığında gerçekleştirilecek. Düzenleme, bilim ve danışma kurulunda birçok akademisyenin, sivil toplum kuruluşunun, yerel yöneticilerin yer aldığı kongrede, 3 gün boyunca önemli konular masaya yatırılacak.

Alanında uzman isimler Kongrede; dijital beton, sürdürülebilir beton, geopolimerler, mineral ve kimyasal katkılar, sürdürülebilir beton yollar, özel betonlar, betonun dayanıklılık özellikleri, taze beton özellikleri ve betonda içyapı özellikleri konu başlıklarında görüşlerini aktaracak. Ayrıca, Dijital Üretimde Beton ve Sürdürülebilir Beton konuları üzerine araştırmalar gerçekleştiren Prof. Dr. Rafat Siddique ve Prof. Dr. Timothy Wangler de davetli konuşmacı olarak Kongre’ye katılacaklar.

İMO Bursa Şube Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Albayrak, bu yıl uluslararası olarak düzenlenen kongre için yoğun bir hazırlık süreci geçirdiklerini belirtti. Türkiye’nin Avrupa ülkeleri arasında en çok beton üretimini gerçekleştiren ülke konumunda olduğuna dikkat çeken Başkan Albayrak, “Teknolojik gelişmelerle birlikte beton üretimindeki kaliteyi ve kullanım alanlarını arttırmak için bu çalışmalar önemli. Kongre, dünyanın dört bir yanındaki tüm araştırmacıları, akademisyenleri, mühendisleri, uzmanları, öğrencileri ve beton ile ilgili sektör çalışanlarını buluşturarak yeni gelişmeleri paylaşmak için güzel bir fırsat sağlayacak. Faydalı, verimli ve iyi organize edilmiş bir kongre tertip etmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bursa’nın uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmasını önemli buluyoruz. Bizler de bu anlamda aldığımız sorumluluğumuzu en güzel şekilde yerine getirmeye çalışacağız” dedi.