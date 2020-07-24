Çiftçi destek ödemeleri bugün başlıyor

24 Temmuz 2020

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kurban Bayramı öncesi, 10 kalemde toplam 358 milyon 204 bin lira tarımsal desteğin bugün itibarıyla çiftçilerin hesabına yatırılacağını açıkladı.

Bugün saat 18.00 itibarıyla hesaplara aktarılacak desteklere ilişkin yazılı açıklama yapan Pakdemirli, destek ödeme kalemleri ve miktarları ile ilgili şunları söyledi:

"Çiğ süt desteği ödemesi olarak 254 bin 300 üreticimizin 2,45 milyon ton çiğ sütü için 329,4 milyon lira, hububat ve baklagil desteği olarak 4 bin 905 üreticimize 16 milyon 515 bin lira, yağlı tohumlu bitkiler desteği olarak 148 üreticimize 1 milyon 900 bin lira, dane mısır desteği olarak 522 üreticimize 506 bin lira, katı organik-organomineral gübre desteği olarak 2 bin 391 üreticimize 1 milyon 525 bin lira, toprak analizi desteği olarak 176 bin lira, mazot gübre desteği olarak 102 üreticimize 74 bin lira, kırsal kalkınma desteği olarak 69 projeye 6 milyon 464 bin lira, Uzman Eller Projesi kapsamında 9 projeye 880 bin lira, hayvan gen kaynakları desteği kapsamında ise 112 yetiştiricimize 764 bin lira olmak üzere toplamda 358 milyon 204 bin lira tarımsal destek bütün üreticilerimize hayırlı, uğurlu, bereketli olsun.''