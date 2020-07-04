COVID-19 ile daralan inşaat sektörü, teşvik paketleri ile rahatladı

04 Temmuz 2020

Türkiye İMSAD, yapı sektörü ve ekonomi çevreleri tarafından dikkatle izlenen aylık sektör raporunu açıkladı. ‘Türkiye İMSAD Haziran 2020 Sektör Raporu’na göre, COVID-19 salgını nedeniyle inşaat malzemeleri sanayi üretimi 2020 yılı nisan ayında 2019 yılı nisan ayına göre yüzde 24,1 geriledi. Nisan ayındaki sert üretim düşüşünde pandemi nedeniyle iç pazar ve ihracat pazarlarının kapanması etkili oldu. Haziran ise ayında iktisadi faaliyetlere ve sosyal hayata planlı ve kontrollü bir geri dönüş başladı. İnşaat sektörü bu geri dönüşten olumlu etkilendi ve haziran ayı verileri itibarıyla hızlı bir toparlanma yaşadı. İnşaat malzemeleri sanayisinin de bu toparlanmadan olumlu etkilenmesi bekleniyor.

Haziranda hızlı bir geri dönüş yaşandı

İnşaat sektörüne ait haziran ayı verileri, sektörün iktisadi faaliyetlerin açılması ile hızlı bir geri dönüş yaptığını gösterdi. Haziran ayında inşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan faktörler azalırken, talep yetersizliği de geriledi. Aynı şekilde finansman sorunlarının da hafiflerken, diğer faktörlerin olumsuz etkileri de en aza indi. Bunun etkisiyle sektörde hem mevcut iş seviyesinin hem de yeni alınan siparişlerin önemli ölçüde arttığının kaydedildiği raporda, hızlı toparlanmanın olumlu, ancak bu toparlanmanın sağlıklı ve kalıcı olmasının daha önemli olduğu ifade edildi.

Kredi olanakları sektörü rahatlattı

İnşaat sektörünün 2016 yılından itibaren yaşanan finansal şoklardan en çok etkilenen sektörlerin başında geldiğinin aktarıldığı raporda, sektörün 2016 yılından sonra kendi iç dinamiklerinden kaynaklanan sorunları da yaşamaya başladığı vurgulandı. Buna göre sektör, 2019'un yanı sıra 2020 yılının ilk çeyrek döneminde de daraldı. Sektörün bir yandan küçülürken diğer yandan kullanılan kredilerin geri ödeme sorunu yaşadığının kaydedildiği raporda, 2019 yıl sonu itibarıyla sektörde geri dönmeyen kredilerin oranın yüzde 10,9’a yükseldiği aktarıldı.

Aynı şekilde raporda, pandemi sürecinin de sektörünü olumsuz etkilediği, ancak bu süreçte kamunun açıkladığı kredi paketlerinin sektöre olumlu yansıdığı ifade edildi. Rapora göre, inşaat sektörü, 2020 yılı mart-mayıs döneminde 19,17 milyar TL ilave kredi kullandı.

Güven endeksi haziranda COVID-19 öncesine geri döndü

TÜİK tarafından hazırlanan inşaat sektörü güven endeksi ise haziran ayında COVID-19 salgını öncesi mart güven seviyesine geri döndü. COVID-19 salgını etkileri ile güven endeksi nisan ayında sert düşüş göstermiş ve 47,7 puan seviyesine gerilemişti. Mayıs ayında 14,7 puan yükselen güven endeksi haziran ayında ise iktisadi faaliyetlere geri dönüş ile 20,6 puan birden arttı ve 83,0 puan seviyesine yükseldi. Böylece inşaat sektörü güven endeksi COVID-19 öncesi seviyesine geri döndü.

Mevcut inşaat işleri seviyesi haziranda 24,9 puan yükseldi

TÜİK verilerine göre haziran ayında işlere geri dönüş ile inşaat sektöründe mevcut işler seviyesi de 24,9 puan birden yükseldi. Nisan ayında mevcut işlerde COVID-19 salgınının etkisi ile çok sert bir daralma yaşanmıştı. İnşaat işleri mevcut seviyesi mayıs ayında 5,0 puanlık iyileşmenin ardından haziran ayında önemli bir artış gösterdi. Böylece inşaat sektöründe COVID-19 salgın dönemi öncesi mevcut devam eden işlere büyük ölçüde geri dönüldü.

Yeni alınan inşaat işleri seviyesi haziranda 19,1 puan arttı

Ropara göre, inşaat sektöründe alınan yeni iş siparişleri de haziran ayında 19,1 puan artış gösterdi. Sektörde mevcut işlere geri dönüş kadar yeni iş siparişlerinin de alınması çok olumlu bir gelişme olarak yorumlandı. Yeni iş siparişlerinin sektördeki güven artışı ile örtüştüğü görülürken, yeni iş siparişlerinin önümüzdeki aylarda yeni inşaat başlangıçlarını da desteklemesi bekleniyor. Haziran ayında yeni alınan iş siparişleri seviyesi COVID-19 dönemi öncesindeki iş siparişleri seviyesine de yaklaştı.

İnşaat sektöründe yurtiçi bankalardan kullanılan krediler (milyar TL)

KISA VADELİ ORTA VE UZUN VADELİ TOPLAM GERİ DÖNMEYEN KREDİLER 2015 30,06 81,89 111,95 4,31 2016 35,71 105,05 140,76 5,42 2017 39,81 141,50 181,21 6,49 2018 46,67 173,52 220,19 12,44 2019 44,96 176,52 221,48 24,10 2020 MART 44,61 190,80 235,41 24,78 2020 MAYIS 47,87 206,71 254,58 24,62

Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu