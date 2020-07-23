DFDS Akdeniz İş Birimi’nden Köln’e yatırım

23 Temmuz 2020

Denizcilik ve lojistik alanlarında Avrupa’nın önde gelen firmalarından DFDS’in Türkiye’de faaliyet gösteren şirketi DFDS Akdeniz İş Birimi, intermodal taşımacılık operatörü primeRail ile bir araya gelerek Köln’de DFDS Intermodal GmbH adıyla yeni bir “Intermodal Taşımacılık Yetkinlik Merkezi” kuruyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi, mevcut işleyişine ek olarak intermodal taşımacılık çözümlerini çoğaltmak adına, Köln bölgesinde kuracağı merkez ile rekabetçi çözümler geliştirmeye odaklanacak. Proje, demiryolu operatörü primeRail ortaklığı ile gerçekleştiriliyor. primeRail, yeni DFDS Yetkinlik Merkezi’nin inşasına ise hemen başlayacak.

Soldan sağa DFDS Başkan Yardımcısı ve Denizcilik Başkanı Peder Gellert, primeRail CEO’su Patrick Zilles (oturanlar) ve DFDS Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann, primeRail Yönetim Kurulu Üyesi Kurt Pelster (ayakta)

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen DFDS Akdeniz Birimi Başkanı Lars Hoffmann, "Bilgi ve uzmanlığımızı paylaşmak suretiyle daha da etkili intermodal taşımacılık çözümleri geliştireceğimiz güçlü bir platform oluşturacağımızdan eminiz. Bu girişim yalnızca müşterilerimize fayda sağlamakla kalmayacak, ayrıca çevre üzerindeki etkimizi azaltmamıza da yardımcı olacak." dedi.

60 kilometreyi aşan gemi kapasitesiyle hizmet veriyor

DFDS'in Türkiye ve Avrupa arasındaki kargo sevkiyatının önemli bir bölümü, DFDS'nin İstanbul'da bulunan DFDS Akdeniz İş Birimi merkez ofisi tarafından, Trieste'den geçen intermodal taşımacılık çözümleri kanalıyla yönetiliyor. DFDS Akdeniz İş Birimi, 14 büyük Ro-Ro gemisi ve 60 kilometreyi aşan gemi kapasitesiyle Akdeniz sularında güçlü bir hizmet ağı sağlıyor.