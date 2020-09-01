İnşaat malzemeleri üretimi yüzde 27, ihracatı yüzde 28 arttı

01 Eylül 2020

Türkiye İMSAD, aylık sektör raporunu açıkladı. Türkiye İMSAD'ın Ağustos 2020 Sektör Raporu’na göre, haziran ayında inşaat malzemesi sanayisinin üretimi geçen yılın haziran ayına göre yüzde 27, ihracatı yüzde 28 arttı. Haziran ayındaki üretim artışında içeride işlere dönüş ve işlerin yeniden başlamasıyla dış pazarların açılması etkili oldu.

Rapora göre, inşaat malzemesi sanayi üretimi 2020 yılı ilk çeyreğinde yüzde 8,1 büyüme gösterirken, COVID-19 salgını ile ortaya çıkan koşullar nedeniyle inşaat malzemeleri sanayi üretimi nisan ayında bir önceki yıla göre yüzde 24,1, mayıs ayında ise yüzde 26,8 düştü. İçeride işlere dönüş ve işlerin yeniden başlamasıyla dış pazarların açılmasının etkisiyle inşaat malzemesi sanayi üretimi haziran ayından geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27 arttı.

22 alt sektörün 21'inde üretim arttı

2020 yılı haziran ayında 22 alt sektörün 21’inde üretim bir önceki yılın haziran ayına göre arttı. Üretim sadece inşaat camları sektöründe geriledi. Haziran ayında birçok alt sektörde üretim çift haneli ve yüksek oranlar ile arttı. En yüksek üretim artışı yüzde 83,8 ile hazır beton alt sektöründe görüldü. Armatür musluk vana ve valfler sektöründe üretim yüzde 63,9, çimentoda yüzde 61 ve kilitler ile donanım eşyalarında yüzde 53,3 seviyesinde oldu. İnşaat boya ve verniklerinde üretim yüzde 49,3 yükseldi.

Haziran ayındaki yüksek üretim artışı ile 2020 yılı ocak-haziran döneminde inşaat malzemesi sanayi üretimi artışı yüzde 0,1 olarak gerçekleşti. 22 alt sektörden 10’unda üretim geçen yılın ocak-haziran dönemine göre arttı. 12 ürünün üretimi ise geçen yılın ocak-haziran döneminin altında kaldı.

İhracat haziranda 1,75 milyar dolara ulaştı

İnşaat malzemeleri ihracatı haziran ayında önemli ölçüde arttı. 2020 yılının haziran ayında inşaat malzemesi ihracatı geçen yılın haziran ayına göre yüzde 28 arttı ve 1,75 milyar dolara yükseldi. Haziran ayında aylık hızlı ihracat artışının bir nedeni de 2020 yılı haziran ayında geçen yılın haziran ayına göre daha çok çalışma günü bulunması oldu. Diğer yandan başta Avrupa pazarları olmak üzere dış pazarlarda işe dönüşlerin başlaması da ihracatı olumlu etkiledi. Pazarların toparlanması ile önümüzdeki aylarda ihracat artışının sürmesi bekleniyor.

İthalat ayında yüzde 13,2 yükseldi

2020 yılı haziran ayında ithalat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,2 artarak 542 milyon dolara yükseldi. Yılın ilk çeyrek döneminde ithalatın artışına karşılık nisan-mayıs döneminde COVID-19 salgını etkileri ithalatta sert daralmaya yol açmıştı. Haziran ayında ise inşaat işlerine dönüş ile ithalat haziran ayında tekrar artış gösterdi. İthalatta artışın önümüzdeki aylarda sınırlı ölçüde devam etmesi bekleniyor.

İnşaat sektörü ikinci çeyrekte yüzde 2,7 daraldı

İnşaat sektörü 2020 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,7 küçüldü. COVID-19’un olumsuz etkisi inşaat sektörü üzerinde daha sınırlı etki yarattı. Geçen yılın ikinci çeyreğinde yaşanan yüzde 11,7 daralma nedeniyle de önemli bir baz etkisi oluştu. 2020 yılının ikinci çeyreğindeki küçülme ile inşaat sektörü 8 çeyrek üst üste küçüldü. İnşaat sektöründe COVID-19’un yanı sıra küçülmeye yol açan kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorunlar da devam etti.

Harcamalar ikinci çeyrekte yüzde 9 azaldı

2020 yılının ikinci çeyreğinde inşaat harcamaları cari fiyatlarla geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9 azaldı ve 123,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Yılın ikinci çeyreğinde inşaat faaliyetlerinin Covid-19 nedeniyle sınırlanması inşaat harcamalarında daralmaya yol açtı.

Daralma ekonomik küçülmenin altında kaldı

İnşaat sektörü ile ekonominin genelinde yaşanan büyüme arasındaki pozitif ilişki son 7 çeyrekte önemli ölçüde bozuldu. 2018 yılında ekonomi yüzde 3 büyürken inşaat sektörü yüzde 1,9 küçülmüştü. 2019 yılında ise ekonomi yüzde 0,9 büyürken inşaat sektörü yüzde 8,6 daralmıştı. 2020 yılının ilk çeyrek döneminde de ekonomi yüzde 4,5 büyüdü ancak inşaat sektörü yüzde 1,5 küçüldü. 2020 yılının ikinci çeyrek döneminde ise bu kez ekonomi yüzde 9,9 daralırken inşaat sektöründe küçülme yüzde 2,7 olarak gerçekleşti.