"Riskli binaları yıkıp yeniden yapmanın maliyeti 400 milyar dolar"

20 Temmuz 2020

Türkiye'de son zamanlarda yaşanan depremler, kentsel dönüşümü tekrardan gündeme getirirken, yurt genelinde yaklaşık 19 milyon, İstanbul'da ise 2 milyon bina bulunuyor. Yetkililere göre, İstanbul'daki binaların yarısı depreme karşı risk taşıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mapei Genel Müdürü Selman Tarmur, depreme karşı riskli olan binaların hepsinin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmasının mümkün olmadığına işaret ediyor. Riskli binaların yıkılıp yeniden yapılmasının ekonomik maliyetinin ise yaklaşık 400 milyar dolar olduğunu belirten Tarmur, "Riskli binaları yıkıp yeniden yapmak için ayıracak zamanımız ve bütçemiz yok. Yapmamız gereken bir an önce bu durum ile yüzleşerek binalarımızın risk durumuna göre yapısal güçlendirme ile depreme karşı güçlendirmek.” dedi.

Riskli tüm binaların güçlendirmeyle kurtarılabileceğini aktaran Tarmur, kriterlere uygun şekilde güçlendirilen binaların, deprem güvenliği açısından yeni yapılardan hiçbir farkı kalmadığını, riskli konutların yıkıp yeniden yapma maliyetinin ise yüzde 40'ına veya daha düşük bir rakama güçlendirilebileceğini söyledi.

Yabancı ülkeler güçlendirme ile depreme hazırlanıyor

Bina güçlendirmenin yıkıp yeniden yapmaya göre çok daha kısa sürdüğünü dile getiren Selman Tarmur, bina güçlendirme uygulamalarının uzun yıllardır Japonya, Hindistan, İtalya, Çin ve Amerika gibi ülkelerde farklı ölçeklerde ve farklı afetlere yönelik risklerin azaltılması amacıyla yürütüldüğünü aktardı.

Yabancı ülkelerin risk ve zarar azaltma çalışmaları kapsamında yapıları bina güçlendirme uygulaması yöntemiyle güvenli hale getirdiğine dikkati çeken Tarmur, "Türkiye genelinde hasarlı bir binanın tamamının yıkılıp yeniden yapılması yaklaşık 2 yıl sürüyor. Bina güçlendirme çalışmaları ise 4 ile 6 ay gibi kısa bir zamanda tamamlanıyor. Tüm eski binaların yıkılarak yeniden yapılması maddi ve manevi olarak mümkün olmayacağından, bu yapıların uygun olanlarının, tespit edilerek güçlendirilmesi yıkıp yeniden yapmaya göre her açıdan daha uygun olacak.” değerlendirmesini yaptı.

Binalarda hasar tespit çalışmaları da yapıyor

Güçlendirme projesi yapan Mapei bayilerinin başvuruda bulunan binalarda hasar tespit çalışmaları gerçekleştirdiğini anlatan Selman Tarmur, "Yapıların risk faktörlerini ölçümlemek için alanında uzman inşaat mühendisleri aracılığı ile bilgilendirme amaçlı dayanıklılık raporu hazırlıyorlar. Tespit çalışmaları kapsamında binanın kolonlarından ve zemininden örnek parçalar alarak ölçümlerini gerçekleştiriyorlar. Bu ölçüm sonuçları kapsamında bina sahiplerini öncelikle güçlendirmeye yönlendiriyor, güçlendirmenin faydalı olmayacağı binalarda ise yıkıp yeniden yapmaya yönlendiriyorlar.” diye konuştu.