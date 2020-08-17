TİM Kadın Konseyi, Latin Amerika’da sanal ticaret heyeti düzenliyor

17 Ağustos 2020

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’in bünyesinde 2018'de kurulan ve 54 üyesi bulunan TİM Kadın Konseyi, kadın ihracatçı sayısının artması, daha etkin olması, destek ve finansmana erişim konusunda bilincin artırılması hedefiyle çalışmalarına hız verdi.

Bu kapsamda TİM Kasın Konseyi, COVID-19 sürecinde daralan uluslararası ticaretin etkilerini, ihracatta yaşanan kaybı telafi etmek ve süreç sonunda oluşacak yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için Ticaret Bakanlığı koordinasyonu ve TİM organizasyonu ile Şili, Peru, Kolombiya ve Meksika'ya yönelik tüm sektörleri kapsayacak Sanal Ticaret Heyeti düzenlenmesine karar verdi.

TİM Kadın Konseyi Latin Amerika’ya çıkarma yapacak

TİM Kadın Konseyi’nin yürüttüğü çalışmalar ile ilgili bilgi veren Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Sıfır Atık Projesi ve Kadın Konseyi tarafından yapılan Ticaret Heyetlerinin gerçekleştirilen projeler arasında öne çıktığını aktardı. Yanı sıra geçen ay Türkiye - İspanya 1. Dönem JETCO kapsamında ‘Türkiye-İspanya Kadın girişimcileri Diyaloğu’ oturumu yapıldığını hatırlatan Gülle, oturumda kadın girişimciliği, kadınların ihracata teşvik edilmesi ve ihracatçı kadın sayısının arttırılması hususlarının gündeme alındığını söyledi.

İlerleye süreçte Kadın Konseyi bünyesinde birçok önemli faaliyet gerçekleştirmeyi planladıklarını açıklayan Gülle, şunları kaydetti: "Bunlardan en önemlisi, kadın girişimcilerimizle gerçekleştireceğimiz sanal ticaret heyetlerimiz olacak. Bugüne kadar 7 ülkede gerçekleştirdiğimiz sanal heyetlerden bir yenisini, kadın ihracatçılarımızla Latin Amerika ülkelerinde gerçekleştirmeyi planlamaktayız. İnanıyoruz ki, ‘İhracatla Yükselen Türkiye’nin mimarı kadınlarımız olacak. Kadın girişimcilerimizin iş hayatında karar alma mekanizmaları içerisinde, eşit haklara sahip olarak daha güçlü bir şekilde yer almaları gerekiyor. Bu yüzden atacağımız her adım, sadece ülkemizde değil, küresel anlamda da örnek teşkil edecek işlere imza atmamız anlamına gelecektir. Dünyanın ilk 10 ekonomisinden birisi olma yolunda, kadınlarımızın ekonomiye, iş gücüne ve sosyal projelere katılımları bu anlamda büyük önem arz ediyor. Sizler olmadan hedeflerimize ulaşamayız, sizlerin özverisi ve çalışkanlığıyla, bu zorlu dönemde dahi engelleri aşarak yeni rekorlara imza atacağız.”



"Kadın girişimciler finansal kaynaklardan daha fazla yararlanmalı"

Kadın girişimcilere sağlanan desteklere değinen Gülle, KOSGEB tarafından 2015-2019 döneminde kadın girişimcilere ait 55 bin 46 işletmeye toplam 1 milyar 5 milyon 363 bin TL destek sağlandığı bilgisini verdi. 2015 yılında KOSGEB tarafından kadın girişimcilere ait işletmelere sağlanan destek tutarının 58 milyon TL olduğunu hatırlatan Gülle, söz konusu desteğin 2019’da 298 milyon TL’yi aştığına dikkat çekti.

Eximbank’ın kadın girişimciler için verdiği desteğe ise bugüne kadar toplam 85 firmanın başvurduğunu ve toplamda 6,1 milyon dolar kredi sağlandığını söyleyen Gülle, şu açıklamayı yapıtı: "Bildiğiniz gibi, Türkiye İş Bankası ile pandeminin yarattığı zorlu koşullarda ihracatçılarımıza can suyu olması adına bir işbirliğine imza attık. Paket kapsamında, pozitif ayrımcılığın sağlanması adına kadın girişimcilerin kullanacakları kredilerde daha avantajlı koşullar oluşturduk. Kadın ihracatçılarımız bu paketle daha düşük faiz oranlarıyla finansmana erişim imkanı buldular. İş Bankası ile imzalanan kredi paketi kapsamında bugüne kadar 570 bin TL tutarındaki TL cinsinden kredi ile 344 bin dolar karşılığı döviz cinsinden kredi kadın girişimci ihracatçılarımıza kullandırıldı. Kadın girişimcilerimizin finansal kaynakları kullanmada daha aktif olmalarını bekliyoruz. Bu rakamların daha da artması en büyük temennimiz. Kadınlarımızın daha cesaretli ve girişimci olmalarını istiyoruz.”

"Eğitim verilmesi konusunda kurumlara da iş düşüyor"

İş hayatında girişimci ve ihracatçı kadın sayısının çok az olduğunu belirten İsmail Gülle, aynı şekilde kadınların Eximbank, KOSGEB ile özel ve kamu bankaları destek ve teşviklerinden yararlanma ve kredi kullanım oranlarının düşük olduğunu söyledi. Özellikle KOBİ düzeyinde faaliyet gösteren kadın girişimcilerin kredi ve yatırım konusunda daha fazla eğitim alması gerektiğine işaret eden Gülle, "Eğitim verilmesi konusunda kurumlara da iş düşüyor. Kadın ihracatçılarımızın da destekleri iyi değerlendirmelerini ve yeni desteklerden yararlanmalarını bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Kadınlara destek vereceğiz"

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcı Adalet İnanç ise, “TİM Kadın Konseyimizle çok önemli sorumluluklarını yerine getiriyoruz. Bu konuda, Başkanımız Sayın İsmail Gülle’ye de teşekkür ediyorum. Kendisi ilk günden beri kadın ihracatçılarımızın önünü açacak, yeni fırsatlar yaratacak her türlü projeye tam destek veriyor. Artık sıra kadın girişimcilerimizde. Önlerinde ciddi bir fırsat varken bunu iyi değerlendirerek ihracatta başarılı hikayelere imza atmalarını bekliyoruz. Biz de TİM Kadın Konseyi olarak, ihracatçı olmak isteyen, yeni pazarlar kazanmak isteyen tüm kadınlarımıza destek vermeye hazırız.” şeklinde konuştu.

"Mentorluk yapmaya hazırız"

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Sultan Tepe de “Hedefimiz dünyanın içinden geçtiği bu zorlu süreçte Konsey olarak ihracatımızı artırmak ve yeni kadın ihracatçılarımızın ailemize katılmasıyla başarımızı bir adım daha yukarıya taşımaktır. Bu kapsamda kadın ihracatçılarımıza özel sanal ticaret heyetlerini başlatacağız. Kadın girişimcilerimiz sayısının artması ihracatımızı daha fazla güç katacaktır. Bunun için kadın girişimcilerimizden daha cesur adımlar atmalarını, verilen destek ve teşviklerin daha fazla yararlanmalarını istiyoruz. TİM Kadın Konseyi olarak, kadın girişimcilerimize mentorluk yapmaya hazırız. Fikir ve projelerimize tam destek veren Sayın İsmail Gülle Başkanımıza da teşekkür ederim.” dedi.

"Güçlü ekonomi için ihracat şart"

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Belma Yılmazyiğit ise “Rüzgârı yönlendiremeyiz ama yelkenlerimizi her zaman varış noktamıza ulaşmak için ayarlayabiliriz. Pandemi döneminde‘Tedbirlere Uyuyoruz’, ‘Sağlığımızı Koruyoruz’, ‘İşlerimizi Askıya Almıyoruz’ diyerek çıktığımız yolda,güçlü ekonomimiz için ihracatın çözüm olduğunu bilerek daha çok kadına ulaşmalı ve güçlü girişimci kadınlarımızla ihracata odaklanmalıyız.” ifadelerini kullandı.

"Türk kadınının gücünü göstereceğiz"

Dünya ticaretindeki rekabetin daha da arttığı bu dönemde katma değeri ve net döviz girdisi yüksek ürünlerin üretilip ihraç edilmesi gerektiğini söyleyen TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Melisa Tokgöz Mutlu, bu nedenle inovasyon ile girişimciliğin daha da öne çıktığına dikkat çekti. Kadın üretici ve ihracatçıları sistemin içine daha da fazla alınmasının önemine işaret eden Mutlu, "Onlara hem finansman açısından, hem de pazar bulmaları açısından destekler vermeye çalışacağız. Böylelikle Türk kadınının gücünü dünya pazarlarında daha da fazla görmeye başlayacağız.” diye konuştu.

"Kadınlara eğitim programları düzenleyeceğiz"

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Nilgün Özdemir ise şöyle konuştu: “Biz bize yetmenin ve hatta çevreye de yetişmenin yegâne koşulu üretebilmektir. Tüm dünyayı sarsan pandemi sürecinde bir kez daha üretimin ve ihracatın ne kadar önemli olduğunu gördük. Sürdürülebilir ticaret, uluslararası uyumlu standartlarda üretim ile mümkündür. Bizleri de diğer rakip ülkelere karşı avantajlı kılmaktadır. Sıfır atık, karbon ayak izi, döngüsel ekonomi konularındaki hassasiyetimiz ihracatta da bizi yukarıları taşımaktadır. Bu süreçte kadın ihracatçılarımızın da dünya liginde yer alabilmesi için finansman erişiminin kolaylaştırıcı, yurt dışı heyetlerine katılımlarının sağlanması ve sürdürülebilir ihracata yönelik, ’Güvenli Ürün, Güvenli Üretim’ için teşvik edilmesi çok önemli. Güçlü Türkiye, kadınları ile güçlüdür.”

"Kadına pozitif ayrımcılık bekliyoruz"

TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Huriye Yamanyılmaz da “Birçok kadın girişimcimiz ve KOBİ’miz maalesef ihracatçı değil. İhracat konusunda çekingen davranıyorlar. Girişimci sayımızı artırırken bir yandan da KOBİ’lerimizi büyütecek ciddi eğitim programları düzenleyeceğiz. Eğitimin yanında kadın girişimcilerimizin özgüvenlerini yükseltecek, motivasyonlarını artıracak etkinlikler de gerçekleştireceğiz. Bir başka önemli konumuz da kadın girişimcilerin finansal kaynaklara erişimlerini kolaylaştıracak yöntemlerle ilgili çalışmalarımız olacak. TİM’in öncülüğünde Türk Eximbank ve özel bankalardan finansal kaynaklara erişim noktasında kadın girişimcilere daha fazla pozitif ayrımcılık yapılması yönünde gayret göstereceğiz” şeklinde konuştu.

"Kadınlara eğitim programları düzenleyeceğiz"

Türkiye’de pek çok alanda yenilikçi kadın girişimci sayısının giderek arttığını söyleyen TİM Kadın Konseyi Başkan Yardımcısı Pınar Taşdelen Ergin ise “Kimisi çok iyi eğitimli ve geniş bir dünya görüşüne sahipken, hiç eğitimleri olmamasına rağmen girişimci ruhları ve cesaretleri ile adlarından söz ettirenler de var. Bizim de yapmamız gereken, girişimci ruha sahip kadınlarımızın sayısını artırmak, iş dünyası içinde yer almaları için onları cesaretlendirmek, ihtiyaçları olan bilgiye sahip olmalarını sağlamak. STK’lar olarak bizlerin vereceği mentorluk desteği, devletin ise finansal desteği ve yönlendirmesi ile hem sektörümüzde, hem de diğer sektörlerde pek çok kadının cesaretleneceği ve ülkemizin girişimci ordusuna katılacağına inancım tam.” dedi.