"Yerli inşaat malzemeleri konut maliyetlerini düşürüyor"

16 Eylül 2020

Türkiye inşaat sektörü önemli bir sınavı daha başarıyla vermek için harekete geçtiğini söyleyen YapıRadar.com Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın sektörün ithal inşaat malzemeleri yerine yüzde 100 yerli kaynaklardan ihtiyacını karşılaması için çalışmalara başladığını hatırlattı.

İthal ürünlerin inşaat maliyetini ve konut fiyatlarını doğrudan etkilediğini belirten Saygın, “İnşaat sektörü, 400’ün üzerinde iş kolunu bünyesinde barındıran, milyonlarca insanın ekmek yediği bir sektör. COVID-19 sürecinde sınırlar kapanınca inşaat firmaları ürün tedariğinde sorun yaşamıştı. Sektörümüz, yılın ilk yarısında inşaat malzeme fiyatlarında yaşanan dalgalanmadan oldukça etkilendi. Yerli üretimin desteklenmesi, ithal edilen inşaat malzemelerinin yerine yerli malzemelerin kullanılması, konut fiyatlarını da doğrudan etkileyerek yüzde 15’lere varan oranlarda değiştirebilecek." dedi.

İnşaat malzemeleri ithalatı yüzde 14,5 geriledi

İMSAD’ın Temmuz 2020 verilerine göre, inşaat malzemeleri ithalatının Haziran ayının da altında kaldığına dikkat çeken Devrim Ünal Saygın, “İnşaat malzemeleri ithalatı Temmuz ayında 543 milyon dolar olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,5 geriledi. İthalat ortalama birim fiyatı ise Temmuz ayında 2,84 dolar/kg seviyesine çıktı. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam, 2,79 dolar/kg olarak kayıtlara geçmişti.” şeklinde konuştu.

Maliyeti arttı, çözüm dijital platformlarda

TÜİK verilerine göre, pandeminin de etkisiyle inşaat maliyeti endeksinin arttığını kaydeden Devrim Ünal Saygın, malzeme endeksinde de yıllık yüzde 6,66 artış görüldüğünüğünü aktardı.

Tedarikçilerin maliyetleri düşürmek için yeni yollar aradığına dikkati çeken Saygın, bir taraftan da yeni müşteri, görünürlük ve yetersiz teklif gibi sorunlarla da uğraşmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Tüm bu sorunların çözümünün dijital platformlar ile mümkün olduğunu belirten Saygın, "Bizler, YapıRadar.com olarak yılda ortalama 20 bine yakın projeyi takip ediyor, tedarikçiler ile müteahhitler arasında bir performans köprüsü oluşturuyoruz. Bu sayede inşaat firmaları, proje aşamasından tamamlanma aşamasına kadar, projelerindeki her türlü mal ve hizmet alımlarını platform üzerinden talep ederek tedarikçi şirketlere ulaşıyor ve teklif alıyorlar. Böylece uzun zaman alan ve pahalıya mal olan alım süreçleri, uygun fiyatlarla ve kısa sürelerde tamamlanıyor.” ifadelerini kullandı.