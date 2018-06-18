Abraaj Group'un fonlarına tasfiyesi başvurusu

18 Haziran 2018

2002 yılında Arif Napvi tarafından Dubai'de kurulan ve bu yıl yatırımları 14 milyar dolara yaklaşan Abraaj Group için şirketin Cayman Adaları'nda bulunan holding şirketi tarafından şartlı tasfiye başvurusu yapıldı.

Ortadoğu'nun parlayan yıldızlarından biri olan Abraaj'ın tasfiyesinin istenmesi, bazı yatırımcıların fonlardaki nakitin yanlış kullanıldığı iddiaları ve iki kreditörünün Abraaj'ın milyonlarca dolar borcunu ödemediğini açıklamalarının ardından geldi.

Bazı yatırımcıların taahhütlerini iptal etmeleri ve bazı varlıkların satılması sonrasında Abraaj'ın hali hazırda yönetimi altındaki varlık büyüklüğünün ne olduğu ise belirsiz.

Abraaj'ın fonlarında yatırımı olan Air Arabile yaptığı açıklamada, tüm kreditörler ve hissedarlar ile aktif şekilde temas kuracak bir uzmanlar heyeti görevlendirdiğini belirtti.

Arif Naqvi, Air Arabia'nın yönetim kurulu üyelerinden biri. Air Arabia hisseleri Abraaj ile bağlantısı nedeniyle bugün yüzde 7 değer kaybetti.