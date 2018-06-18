Asya oyunları Kore'yi birleştirdi

18 Haziran 2018

Kuzey ve Güney Kore, bu yıl yapılacak Asya Oyunları'nda sporcularının birleşik bir yarımada bayrağı altında birlikte yürümesi ve yarışmalar için ortak takımlar kurmak üzere anlaştıklarını açıkladılar.

Sınır hattı üzerinde yapılan görüşmelerden sonra Kuzey ve Güney Kore'nin ortak açıklamasına göre, iki Kore'nin birleşmesi konusunda yapılmış bir anlaşmanın yıldönümü olan 4 Temmuz'da iki ülke takımları Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'da bir basketbol maçı yapacaklar.

Varılan bu anlaşma, askeri acil haberleşme hatlarının açılması ve 1950-53 Kore savaşıyla bölünmüş olan ailelerin buluşmaları gibi uzlaşmayı teşvik edici çabalar kapsamında yapılan bir dizi müzakere devam ederken gerçekleşti.

İki ülkenin sporcuları, Asya Oyunları'nın açılış ve kapanış törenlerinde birleşik yarımada bayrağı ve "Kore" adı altında birlikte geçit yapacaklar.

Kuzey ve Güney Kore sporcuları Şubat ayında Güney Kore'de yapılan Kış Olimpiyatları'nda birlikte yürümüşlerdi.

Bu yıl Endonezya'da yapılacak olan Asya Oyunları, Ağustos ortasıyla Eylül başı arasında gerçekleşecek.

Asya Oyunları ve diğer uluslararası yarışmalar için ortak takımlar oluşturma konusunda da uzlaşan Kuzey ve Güney Kore, ayrıntıları belirlemek için daha fazla görüşmeler yapacak.

Gelecek ay Pyongyang'da yapılacak basketbol dostluk maçının ardından bu yıl içinde Seul'de bir maç daha oynanacak.

Kuzey ve Güney Kore yaptıkları ortak açıklamada "Sporda ortak eğitim ve maçlar da dahil olmak üzere işbirliğini ve değişimleri teşvik etme konusunda uzlaştık" dedi.