Bahçıvan: Çocuklarımızın geleceği mesleki eğitimi güçlendirmemizden geçiyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO), kuruluş tarihi olan 1952’den bu yana kültür, sanat, eğitim ve yayın yaşamına da değerli katkılarda bulunuyor. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, bu alanlara ilişkin çalışmalarını ve projelerini, DÜNYA Kitap’ta kamuoyu ile paylaştı.

SANAYİNİN 70 YILLIK YAYINCISI

Bugün gazeteniz DÜNYA ile birlikte piyasaya çıkan DÜNYA Kitap dergimizin kapak haberinde İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan var. Erdal Bahçıvan, kuruluş tarihi olan 1952 yılından bu yana İSO’nun tüm yönetimlerinin en önem verdiği konu başlıklarından olan kültür, sanat ve yayımcılık gündemlerine ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunuyor.

Bu alanlardaki faaliyetleri ve hizmetleri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Bahçıvan, İSO’nun eğitim alanına özel önem verdiğini dile getiriyor. “Çocuklarımızın geleceği ülkemizde mesleki eğitimi güçlendirmemizden geçiyor” diyen Bahçıvan, “Milli Eğitim Bakanlığımız ile 25 Ocak 2019’dan bu yana yürüttüğümüz ”Mesleki Eğitim İşbirliği Projesi” ile ülke tarihinde daha önce görülmemiş bir mesleki eğitim hareketine imza attık. Bu kapsamda Sayın Bakanımız Mahmut Özer’in çabası ve desteği yol boyunca bizi daha da güçlendirdi” diye konuşuyor.

DÜNYA Kitap’ta başka neler var?

Osman Arolat, köşesinde ödünsüz bir yaşama imza atan, çevirmen, tiyatro eleştirmeni Seçkin Selvi’nin yaşam öyküsünü kaleme alan Zeynep Miraç’ın kitabına yer veriyor. Seçkin Selvi’yi, bizzat kendisinden dinlediği anılarla kaleme alan Miraç’ın ‘‘Ödünsüz bir sanatçının yaşamı’ başlığını taşıyan kitabında, Selvi’nin gençlik hareketine damga vuran isimlerle geçen ve hapishane dönemine ilişkin anılarına da yer veriliyor.

Handan Sema Ceylan, Ne Okumalı? köşesine başlarken sorduğu, “Hiç ekonomistten polisiye yazarı olur mu?” sorusunun yanıtını, Mahfi Eğilmez’in 23’üncü, polisiye alanındaki ikinci kitabı Remzi Kitapevi tarafından yayımlanan ‘Sahte Sultan’ üzerinden arıyor.

Ekonomist Mahfi Eğilmez’in yeni çıkan ‘Sahte Sultan’ ı yazı konusu yapan Ceylan, Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayda bulunan bir tablodan yola çıkılarak ortaya konan maceraya yer veriyor. Ceylan, okuruna, “Ekonomi gündeminin hepimizi yorduğu bir dönemde, bir ekonomistten polisiye okuyarak nefes alabilirsiniz” tavsiyesinde bulunurken, eski Hazine Müsteşarı’nın da son kitabında kahramanlarından Murat’ın üzerinden okuruna Italo Calvino’nun ‘İkiye Bölünen Vikont’ eserini tavsiye ettiğini de dile getiriyor.

Hakan Güldağ, Ekonomi Kitaplığı’nda finansçı Murat Sağman’ın Humanist’ten yayımlanan ‘Borsa’da Oynanmaz kitabı üzerinden okurunu, Borsa’nın kuruluş yıllarına götürüyor. Yanı sıra yazısında Murat Sağman’ın ilk kitabına ilişkin Mahfi Eğilmez’in, Asaf Savaş Akat’ın, Özgür Demirtaş’ın, Özlem Denizmen’in değerlendirmelerine yer veriyor.

Mustafa Kemal Çolak, köşesinde şair, yazar Gülsüm Cengiz’in imzasını taşıyan, Küçükçekmece Belediyesi’nin destekleri ile yayıma hazırlanan Bir Edebiyat Durağı kitabına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Kitap, yaşam yolculuğu Küçükçekmece’den geçen Türkiye yazın dünyasının değerli isimleriyle, yazılarında İstanbul’un deniz ve gölü sınırları içerisinde buluşturan bu kendine özgü ilçesinden de bahseden edebiyatçıları bir araya getiriyor.

Faruk Şüyün, ‘Yaşamın İçinden’ köşesinde kendine has üslubu ile bir meslek erbabını kaleme alıyor.

‘Bir tutku, vazgeçmeme öyküsü’ tarifini yaparak, Terzi Mustafa Usta’nın öyküsüne değiniyor. Terzi Mustafa üzerinden tüm terziler başta olmak üzere mesleğine tutku ile bağlı tüm meslek ustalarına sesleniyor.