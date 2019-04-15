bir uzun yol kaptanı...

15 Nisan 2019

DOĞAN SELÇUK

Yazara göre, Türkiye sanayi tarihini inceleyecek olursak Arçelik’in ve onun liderlerinin Türk sanayisinin gelişiminde ne kadar önemli bir rol oynadığını görebiliriz. Her evde bulunan ve sıradan olarak gördüğümüz başta buzdolabı olmak üzere tüm beyaz eşyanın bir zamanlar sadece ithal edildiğini ve “lüks eşya” sınıfına girdiğini hatırlamamız ve bilmemiz gerekir.

Bu eşyaların her eve girebilmesi için önemli stratejik kararlar verilmiş, riskler alınmış, özverili yaşamlar devreye girmişti. İşte, Türkiye’de her eve girerek yaşamımızı kolaylaştıran ürünler sunmayı misyon edinmiş şirketlerden Arçelik’in liderlerinden biri de Hasan Subaşı. Kitap, Hasan Subaşı’nın dört yıl boyunca yazarla paylaştığı anılarından, albümlerinden, dokümanlarından, duygu ve düşüncelerinden oluştuğundan ne bir şirket tarihçesi biçiminde ne de sadece Hasan Subaşı’nın kendi anıları. İleride Türk sanayi tarihinin liderlerini merak edip araştıracak olanlar için önemli bir kaynak ortaya konmuştur diyebiliriz. Yazar, Hasan Subaşı ve yakın çevresiyle yaptığı sohbetler, arşiv taramaları ve kitapta yer verdiği kendi izlenimleri sonucunda Hasan Subaşı’nın gerçek bir “Karadenizli Uzunyol Kaptanı” olduğuna karar veriyor.

Kitabın son bölümünde Hasan Subaşı’nın kendi kaleminden çıkmış yazıları okuyacaksınız. Bazen onun düşündüklerini öğrenecek, bazen de kendinizi onun seslendiği topluluğun içinde bulacaksınız.

TÜRK SANAYİİNDE BİR UZUN YOL KAPTANI: HASAN SUBAŞI KİTABI, Pembe Candaner, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 302 s.