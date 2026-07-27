Bursa’nın 385 vakıf eseri kayıt altına alındı: 34 bin 952 karelik dev arşiv

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Osmanlı’ya başkentlik yapan ve yüzyıllara yayılan çok sayıda tarihi esere ev sahipliği yapan Bursa’nın vakıf mirası kapsamlı bir çalışmayla arşivlendi. Vakıf Katılım tarafından yürütülen proje kapsamında kentteki 385 vakıf eseri tek tek belgelenirken, yaklaşık 35 bin fotoğraftan oluşan geniş bir görsel arşiv hazırlandı. Çalışmanın sonuçları, eserlerin tarihçeleriyle birlikte kitap haline getirildi.

385 vakıf eseri 34 bin 952 fotoğrafla belgelendi

Vakıf Katılım, vakıf kültürünün mirasını korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlattığı Vakıf Eserleri Envanter Projesi’ni Bursa’ya taşıdı.

Hatay ve Konya’nın ardından projenin yeni durağı olan Bursa’da 385 vakıf eseri incelendi. Eserler toplam 34 bin 952 fotoğraf karesiyle kayıt altına alındı.

Yalnızca görsel bir arşiv oluşturulmakla kalmadı; eserlerin tarihçeleri de uzman ekip tarafından kaleme alındı. Elde edilen içerikler “Bursa Vakıf Eserleri” adlı kitapta bir araya getirildi.

Bursa’nın tarihi mirası gelecek kuşaklara aktarılacak

Projenin, Osmanlı’nın başkentlerinden Bursa’nın tarihi dokusunun belgelenmesi ve kalıcı bir kaynak oluşturulması açısından önem taşıdığı belirtildi.

Çalışmayla kentte yüzyıllardır varlığını sürdüren vakıf eserlerinin günümüzdeki durumunun kayıt altına alınması ve bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması hedefleniyor.

Hazırlanan kitap ise Bursa’nın vakıf kültürünü ve tarihi eserlerini bir arada sunan kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Akben: Kalıcı bir başvuru kaynağı olmasını temenni ediyoruz

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben, projenin Bursa’da sürdürülmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Köklü vakıf geleneğinden aldıkları güçle toplumsal kalkınmaya katkı sağlamayı önceliklendirdiklerini belirten Akben, Bursa’nın Osmanlı’nın kuruluş dönemine tanıklık eden önemli bir şehir olduğuna dikkat çekti.

Akben, Anadolu medeniyetinin köklü geçmişinden izler taşıyan “Bursa Vakıf Eserleri” kitabının bugünden yarına kalıcı bir başvuru kaynağı olmasını temenni ettiklerini ifade etti.