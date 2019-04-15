doğru iletişim için…
Başak Tecer’in yeni kitabı “Varsa Yoksa İletişim” Remzi Kitabevi tarafından yayınlandı. Tecer bu kitabında, doğru iletişim kurma konusunda somut bilgileri, küçük dozlarda, gerçekçi ve samimi bir üslûpla paylaşmayı hedefliyor.
Yazar, “hepimiz kendi iletişim biçimimizden çok emin olsak da, aslında çoğu zaman kendi mesajlarımızı sabote ediyor; dinlemeyi engelleyen duygusal tepkiler veriyor; dedikodu, eleştiri ve şikâyet arasındaki farkları bilmiyoruz” diyor.
Kitabın tanıtımında, düşünce, duygu ve davranış arasındaki ilişkiyi kavramak, iletişim kazalarından uzak durmak, yazılı metinlerde ustalaşmak, beden dilinin sözsüz ipuçlarını yakalamak, çatışma yönetimini öğrenmek, dinlemenin kurallarını bilmek ve yaşanmış öykülerle “iletişimin ruhunu” anlamak isteyenlerin hedef alındığı vurgulanıyor.
“Varsa Yoksa İletişim” Tecer’in, 2017 yılında yayınlanan “İkna Mühendisliği” kitabının ardından kaleme aldığı ikinci yapıtı.
VARSA YOKSA İLETİŞİM, Başak Tecer, Remzi Kitabevi, 224 s.