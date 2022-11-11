DÜNYA Kitap, 2021 yılının en iyilerini seçti

Gazetemizin 32 yılllık aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi DÜNYA Kitap'ın '2021 Yılının En İyileri' ödülleri sahiplerini buldu. 29’uncu kez verilen ödüller için Sofitel Taksim Hotel İstanbul'da düzenlenen tören, sanat ve iş insanlarını biraraya getirdi. 5 dalda 11 ödülün verildiği toplantıyı yöneten DÜNYA Kitap Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün konuşmasında, katılımcılara ve seçici kurul üyelerine teşekkür etti.

Sanat, edebiyat ve iş dünyasından konukların eşliğinde gerçekleşen 29. DÜNYA Kitap “2021 Yılın En İyileri” ve gecede ödülleri alanlar şu isimlerden oluştu:

Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin, Seray Şahiner yurtdışında bulunduğundan yerine Saadet Özen, Kronik Yayınevi ortağı Cüneyt Dalgakıran, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, Kurukahveci Mehmet Efendi Mahdumları adına Sezin Özakıncı, Ayşen Zamanpur, Mariana Mazzucato adına Ahmet Yeğin, Elçin Poyrazlar, Kübra Sultan Yüzüncüyıl, Aynülhayat Uybadin, Arif Bilgin, Ebru Baybara Demir adına kızı Pelin Güven ve Ali Ekber Yıldırım.

Bugün çıkan ve hafta sonu DÜNYA ile birlikte piyasada olacak DÜNYA Kitap’ta başka neler var?

AROLAT’IN KİTAPLIĞI’nda Osman Arolat Galata Bankerleri adlı eserinde Haydar Kazgan, Osmanlı İmparatorluğu’nun içine düştüğü borç çıkmazını titiz bir inceleme ile belgelere dayalı olarak 512 sayfalık bir kitapla ortaya koyuyor. Galata bankerlerinin ortaya çıkmasının ve gelişmesinin, ekonomide yer almalarının işlendiği Kazgan’ın kitabı, Efil Yayınevi başarı ile yayına hazırlamış.

KİTAPLA ADIM ADIM’da Michael J. Sandel’in Adalet kitabına yer veren Rüştü Bozkurt, eser ile ilgili olarak “Günlük yaşamımızı yönlendiren kavramların, onlardan türeyen düşünce ve davranışların çok katmanlı, karmaşık yapısını ciddi bir kavrayışa dönüştürmek isteyen herkes Michael J. Sandel’in Adalet kitabını sabırla, sindirerek okumalı” diyor.

NE OKUMALI köşesinde Handan Sema Ceylan, kitapların büyülü dünyasına yıllardır konforlu bir yolculuk sunan 74’üncü Frankfurt Kitap Fuarı’na ilişkin izlenimlerini aktarıyor. Ukrayna lideri Zelenkski’den, Büyük Alman Kitap Ödülü’nü aldığı törende kadın özgürlüğünün simgeleşen ismi İranlı Mahsa Amini için saçlarını kazıtan Kan Kitabı’nın yazarı Kim de I’Horizon’a, onur konuğu olduğu organizasyona 200 kişilik heyetiyle gelen İspanya Kralı 6’ncı Felipe’ye uzanıyor izlenimler.

BİR KİTAP için tarihi bir kuruma yönelik titizlikle yürütülen araştırmaya dayanan esere yer veriyor Mustafa Kemal Çolak. Araştırmacı-yazar, öğretim üyesi Şefik Memiş, Türkiye’nin ilk, dünyanın da sayılı ticaret müzesi Dersaadet Numunehane-i Osmani’nin kuruluş ve hizmetlerini 334 sayfalık kitapta okurlarıyla buluşturuyor. Sultan 2. Abdülhamid’in önderliğinde başlatılan ilk kurumsal ihracat hamlesi olarak kabul edilen kurumun öyküsü, tüm ihracatçı kişi ve kurumların beğenisine sunuluyor.

KİTAPLI KALIN köşesinde Faruk Şüyün, DÜNYA Kitap ödüllerinin de içinde bulunduğu son birkaç hafta içinde olan etkinliklerle, önümüzdeki günlerde düzenlenecek organizasyonlar hakkında okurlarını bilgilendiriyor.