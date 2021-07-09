DÜNYA Kitap, bu ay yine dopdolu

Dünyada ve Türkiye’de sürdürülebilirlik kavramı, iş dünyasının en temel konu başlıkları arasında yer alıyor. Tüm iş süreçleri, kavram üzerinden adeta silbaştan yeniden oluşturuluyor, geleceğe ilişkin kurgular sürdürülebilirlik üzerinden yapılıyor. DÜNYA Kitap’ın kapak haberinin bu ayki konuğu, sürdürülebilirliğe ilişkin ülkemizde ilk cesaret adımlarını atan grubun tepe yöneticisi Mustafa Seçkin.

Unilever Bölge Başkanı Mustafa Seçkin:

Kültürel boyut ürünün kendisi kadar önemlidir

Doğal olarak Seçkin ile üzerinde durduğumuz konu başlıklarımız arasında, sürdürülebilirlikle yaşamımıza giren yenilikler ve değişimler de yer alıyor. Kelimenin tam anlamıyla küresel bir grup olan Unilever’in Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin, sosyal sorumluluk projelerinden kadın istihdamına, sürdürülebilir tarıma uzanan alanlarda sorularımıza yanıt verirken, sanat ve edebiyatın yaşamındaki yeri hakkında görüşlerini de açıklıyor. Söyleşinin tamamı bugün piyasada olan DÜNYA Kitap’ta...

DÜNYA Kitap’ta ayrıca neler var?

Enver Gökçe anısına... Arolat’ın Kitaplığı’nda Osman Saffet Arolat, şair Enver Gökçe’nin 100. doğum yılı anısına Ali Ekber Ataş tarafından hazırlanan, ‘Doğumunun 100. yılında Enver Gökçe’ye Armağan kitabını yazıyor.

Tatilde biyograf kitapları öneriyor… Dünya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Handan Sema Ceylan, yazısında İstanbul’un seçkin kitapçı ve yayınevleri, Pandora’dan Remzi’ye, Kırmızı Kedi’den Homer’e, İş Bankası Yayınları’ndan Yapı Kredi Yayınları’na, Büyükada’daki Ksidas’a, Semerkant, Plak Kitap’a uzanan kitap yolculuğunda biyografilere değiniyor.. Ve Edith Piaf’ın hayatını yazan unutulmaz sanatçının kardeşi Simone Berteaut’un ‘Kaldırım Serçesi Edith Piaf’ ile İzzet Pinto imzasını taşıyan, Destek Yayınları tarafından çıkarılan ‘Babam İçin’ kitaplarıyla birlikte tatil günlerinde biyografik eser öneriyor.

Asr-ı Fener kitabının yazarıyla buluşma... Hakan Güldağ, DÜNYA Kitap okurunu “Yazabilmemi filmlere, onların kurgularına, hikayelerine borçluyum” diyen yazar Melih Esen Cengiz ile edebiyat yolculuğuna çıkarıyor. Eserleri arasında Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 100. ylı için kaleme alınan Asr-ı Fener de bulunan üretken yazar Melih Esen Cengiz, yeni çalışmalarına ilişkin müjdeli bilgiler veriyor.

Cihat Aşkın’ın kaleminden Hasan Saltık... Müzisyen Cihat Aşkın, vefatı ile yaşamımızda derin boşluk bırakan Kalan Müzik’in kurucusu Hasan Saltık’ı yazdı.

Yaz tatili için… Yazar Mutlu Günay, Skala Yayıncılık tarafından yayıma hazırlanan son kitabı Başlangıç’ta farklı bir stil ile çıkıyor okurlarının karşısına…Çocuk kitabı yazarı İrem Almaç Yüce’nin, Redhouse Kidz’ten çıkan Karaburun’un Gizemi heyecanlı öyküsü ile dikkat çekiyor…

Bill Gates’ten 5 kitap tavsiyesi... DÜNYA Kitap Yayın Yönetmeni Faruk Şüyün, kültür yayıncılığının Mayıs ayında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 4 büyüdüğünü yazıyor. Şüyün köşesinde, Bill Gates’in yaz okumaları için önerdiği 5 kitabı aktarıyor.