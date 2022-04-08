DÜNYA Kitap, “En İyiler”i seçti

● Yılın Telif Kitabı: Ülker Abla, Seray Şahiner

● Yılın Çeviri Kitabı: Küçük Bir Ayrıntı, Adania Shibli,

Türkçesi: Prof. Dr. Mehmet Hakkı Suçin

● Yılın Yayınevi: Kronik Kitap

● Yılın Kurumsal Yayınevi:

Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları

● Yılın İş Dünyası Marka Kitabı: 1871-2021 Kuru Kahveci

Memed Efendi Mahdumları'nın 150 Yılı

● Yılın İş Dünyası Anı Kitabı: Bir Markanın Direniş Öyküsü,

Diren Keçi, Ayşen Zamanpur

● Yılın İş Dünyası Uluslararası Kitap Ödülü: Girişimci Devlet,

Mariana Mazzucato

● Yılın Telif Polisiye Kitabı: Ecel Çiçekleri, Elçin Poyrazlar

● Yılın Gastronomi Kitabı: Topraktan Sofraya Sakarya Mutfağı,

Bir Yemek Antropolojisi, Kübra Sultan Yüzüncüyıl ,

Aynülhayat Uybadin, Arif Bilgin, Suavi Aydın

● Gastronomi Kültürü Emek Ödülü: Ebru Baybara Demir

● Gastronomi Jürisi Özel Ödülü: Ali Ekber Yıldırım

DÜNYA Kitap’ta başka neler var?

Osman Arolat, köşesinde Eşitsizlikle Mücadele kitabına yer veriyor. Dani Lodrik ve Olivier Blanchard editörlüğünde 29 bilim adamının, eşitsizlik üzerine makalelerinin bir araya getirildiği kitap, Türkçe’ye Abdullah Cemal Balcı tarafından çevrilmiş. 328 sayfalık kitap, değer yaratan kitapları ile tanınan Efil Yayınevi tarafından piyasaya çıkarıldı.

Handan Sema Ceylan, “Ne Okumalı” köşesinden Johann Wolfgang von Goethe’den, Alain Delon’a, unutulmaz sanatçı Ruhi Su’ya uzanan seyir ile sesleniyor okuruna. Goethe’nin Das Veilchen-Menekşe Şiiri’ni aktarırken, Ruhi Su’nun en son Kalan Müzik’ten çıkan Osmanlı Marşları albümünde de yer alan Sivastopol Marşı üzerinden Karadeniz’in kuzeyinde süren savaşa gönderme yapıyor. Ceylan, köşesinde İhsan Oktay Anar’ın 8 yıl aradan sonra Everest Yayınları tarafından çıkarılan kitabı Tiamat’a da yer veriyor.

Hakan Güldağ, Ekonomi Kitaplığı’nda bankacı Ömer Aras ile yeni piyasaya çıkan Deneyimler kitabına ilişkin Vahap Munyar ile birlikte gerçekleştirdikleri söyleşiye yer veriyor. Söyleşide, kitabına ilişkin, “Kitapta kendimi anlatmıyorum. Deneyimlerimi ve oradan çıkardığım iş ve hayat ilkelerini yazıyorum” diyen, bizlerin hep bankacı olarak tanıdığı Aras’ın iş yaşamına ABD’de öğretim üyesi olarak başladığını da öğreniyoruz.

Mustafa Kemal Çolak, Bir Şehir Bir Kitap adlı bu ayki köşesinde, bir gazetecinin kaleminden çıkan; bir gazetenin ısrarlı haberleriyle gündemde tuttuğu, yapımı 59 yıl süren Or-Gi Havaalanı’nın öyküsüne dayanan bir kitaba ilişkin yazıyor. Gazeteci Yalçın Şimşek imzasını taşıyan kitapta, haberleri, köşe yazıları, manşetleriyle havaalanı projesini yıllarca takip eden, en unutulduğu düşünülen dönemlerde tekrar konuşulmaya başlanmasını sağlayan iyi gazeteci Zeki Özel’in başında bulunduğu Ordu Olay Gazetesi’nin ders niteliğindeki habercilik anlayışına da yer veriliyor.

Faruk Şüyün, Kopuk Kopuk köşesinde, yayın dünyasının sıkıntılarına yer verirken, çözüm önerilerine ilişkin görüşleri de kamuoyu ile paylaşıyor. Köşeden ayrıca, nesillere damga vuran Doğan Kardeş dergisinin izinden yürüyen Doğan Kardeş Kitapları Dizisi’nden çıkan kitap sayısının bin 100’e ulaştığını, yanı sıra Sabri Ülker Vakfı Kütüphanesi’nin ilkinin Adana’da açıldığını öğreniyoruz.

Kültür Yaşam Köşesi’nden yansıyanlar…

Kahve Dünyası’nın kâr amacı gütmeyen sanat platformu Yanköşe’nin yeni etkinliğine yer veriliyor. Yanköşe son çalışmasında, sokak sanatçısı No More Lies’in imzasını taşıyan Origami Geyik’i İstanbul Kabataş’ta sanatseverlerin karşısına çıkardı.

Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), iklim krizi konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Sanatçı Murat Germen’in ‘Küresel İkaz’ fotoğraf sergisi, 30 Nisan tarihine kadar KTSM’de ziyaret edilebilecek.