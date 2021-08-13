DÜNYA Kitap'ta ayın konuğu: TAV Havalimanları Kurucu CEO'su Sani Şener

TAV Havalimanları, Türkiye’nin ilk özel havayolu işletmeci şirketi olarak 21 yıl önce kuruldu. İstanbul Atatürk Havalimanı’yla özel sektör havalimanı işletmeciliğinin ilk girişimi oldu. Gösterdiği başarı, yeni yatırımların önünü açarken bugün sektör haline gelen havalimanı işletmeciliğinde

Türkiye’de olduğu kadar dünyanın dört bir yanında kritik sorumluluklar üstleniyor. DÜNYA Kitap’ın kapak haberinin bu ayki konuğu TAV Havalimanları Kurucu CEO Sani Şener, şirketlerin bulunduğu toplumlara sağladığı faydalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Finansal başarılar, sosyal faydalarla taçlandırılmalı

Yurt içi ve dışında yılda 100 milyona yakın yolcuya dokunan TAV Havalimanları, sanat ile içiçe olabilme adına muazzam avantajların farkında olarak hizmet üretiyor. Kurucu CEO Sani Şener’in önderliğinde, işletilen 15 havalimanında, geniş alanların sunduğu imkânlarla sergiler açılıyor, konserler düzenleniyor. Çalışanlara dans gibi imkânlar yaratılırken yayın dünyasına önemli destekler veriliyor. TAV CEO'su Sani Şener, “Finansal başarılarınızı sosyal faydalarla taçlandırmazsanız başarılı olmuş sayılmazsınız. Kültür ve sanatın -sizin alanınız ne olursa olsun mutlaka size ve ürününüzün gelişimine katkıları sonsuz olur” diyor.

"Toplumsal faydalar peşinde koşan şirketler olmalıyız"

"Bizim işimiz sadece havalimanı işletmek ve oradan para kazanmak derseniz, olmaz. Kurumsal kültürünüze yansıyacak sosyal faydalar, kurumunuzun sürdürülebilirliği açısından çok önem verilmesi gereken bir alandır. Sosyal faydalar başarılarınızın toplumsal başarıya katkıda bulunmasına yardımcı olurlar. Çevreye ve iklim değişikliğine önem vermeyen, eğitime, kültüre ve sanata destek olmayan şirketlerin çalışanları mutsuz, umutsuz olur. Çalışanlar mutsuz olursa,

müşteriniz de mutsuz olur. Mutsuz müşteri de kurumunuzun ömrünü kısaltır. Uzun soluklu olmak için ülke sorunlarını içselleştiren, toplumsal faydalar peşinde koşan şirketler olmalıyız. Çalışanlarınızı eğitmeniz, gelişimlerine katkıda bulunmanız ve yön vermeniz gerekir. TAV’da bunu çok da iyi yaptığımıza inanıyorum."

Söyleşinin tamamı bugün piyasada olan DÜNYA Kitap’ta...