DÜNYA Kitap'ta bu ay: İTO, Eminönü’nü kültür merkezi yapacak

İstanbul iş dünyasının 139 yıllık temsilcisi İstanbul Ticaret Odası’nın, kitap, edebiyat, kültür ve sanata sunduğu hizmetleri de 137 yıldır kesintisiz sürüyor. Resmi Gazete’den sonra Türkiye’nin en eski gazetesini çıkartan İTO’nun, bugüne kadar yayınladığı kitaplarının sayısı tamı tamına bin 884 adet. Suriçi, İstanbul’un en eski sakinlerinden olan İTO için ayrı bir değer taşıyor. Kuruluşundan bu yana ikamet ettiği Eminönü’ne özel bir önem veriliyor. Yakın zamanda yayınlarının halkla buluşması için Eminönü’ndeki yönetim merkezinin hemen arkasındaki binada Kitap İstanbul hizmete açıldı. Yanı sıra ünlü mimar Vedat Tek’in imzasını taşıyan Reşadiye Caddesi’ndeki Liman Han’da restorasyon çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İnşaat bittiğinde İstanbul yeni bir kültür ve araştırma mekanına kavuşacak. Yanı sıra İTO’nun bir sürpriz çalışması da Eminönü’deki ek hizmet binasına ilişkin. Binada, İstanbul’un alanında ilk ve en büyük kültür projesine ev sahipliği yapacak.

“Büyüme iki kanatlı bir kuştur. Bu kuşun bir kanadı ticaret ve üretim ise ikincisi kültürdür, kitaptır” diyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, “İstanbul Ticaret Odası olarak temel ilkelerimizden biri, kurulduğumuz ve hizmetlerimize devam ettiğimiz mekan olan Tarihi Yarımada’ya karşı mesuliyetimizi eksiksiz yerine getirmektir. Bu amaçla mülkiyetimiz altında bulunan tarihsel yapıları restore ederek yaşayan mekanlara dönüştürüyoruz. Bunu yaparken de bu mekanların ya kültür ya sanat ya da eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yaparak mevcudiyetlerini sürdürmelerini hedefliyoruz” diyor.

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç ile kültür ve sanat üzerine gerçekleşen söyleşinin tamamına, DÜNYA Kitap’tan ulaşılabilir. DÜNYA Gazetesi ile birlikte seçkin bayilerde bulabileceğiniz DÜNYA Kitap’ta ayrıca;

Osman Arolat, üç kuşak akademisyen Ateş Ailesi’ni anlatan ‘Her Sayfası Altın Değerinde; Ahmet Ateş/Ailesi, Hatıralar, Belgeler, Resimler’ adını taşıyan kitabı hakkında yazıyor. Büyüyen Ay Yayınları tarafından yayımlanan kitap, Prof. Emre Ateş tarafından kaleme alınmış.

Handan Sema Ceylan, ‘Ne Okumalı’ köşesinde Yunanistan’ın yakın tarihinde siyasetçi kimliği ile de öne çıkan ekonomist Yanis Varuofakis’in yazarlık yönünü, son dönem kitaplarından yola çıkarak ele alıyor.

Hakan Güldağ’ın ‘Ekonomi Kitaplığı’nda incelediği eser Verimlilik Savaşları adını taşıyor. Kitap, iş yaşamında son dönemde sıklıkla karşımıza çıkan rekabette verimlilik temelli fark yaratma metodolojisi kaizen’e ilişkin pratik ve teorik içeriğiyle en önemli yayınlardan biri olarak kabul edilebilir. Eser, kaizen’i Türkiye’de en iyi uygulayan isimlerden Hakan Cengiz’in imzasını taşıyor.

Faruk Şüyün, köşesinde yakın zamanda yitirdiğimiz iki değerden, Ferhan Şensoy için “Issızlaşıyor ömrümüz” diye yazarken, İnci Çayırlı’nın ardından Kuzguncuk’un ve hepimizin biraz daha eksildiğini ifade ediyor.