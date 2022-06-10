Ege Yapı, emek yuvasını sanat yuvasına çevirdi

DÜNYA Kitap’ın Haziran sayısına konuk olan Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, Atölye Cer üzerinden sanata yönelik faaliyetleri hakkında bilgiler aktardı. Geçmişte demiryolu işçilerinin ‘emek yuvası’ olan atölyelerini, ‘sanat yuvası’na çevirdiklerini söyleyen Kabadayı, “Gayrımenkul geliştiricilerin sanatın kalıcılığına, uzun ömürlülüğüne, hatta ölümsüzlüğüne inanç beslemesi gerekir” diyor. Şirketin Emlak Konut güvencesiyle İstanbul’un tarihi yarımada içinde kalan Yedikule Hisarı’nın hemen yanında geliştirdiği gayrımenkul projesinde yer alan Atölye Cer, iki yıl önce kuruldu.

Söyleşinin tüm ayrıntıları DÜNYA Kitap’ta yer alıyor.

Peki, DÜNYA Kitap’ta başka neler var?

AROLAT’IN KİTAPLIĞI’nda tekstil mühendisi Halil Gökman’ın ‘Tekstilin Postadaki Yolculuğu’ çalışması konu ediliyor. Osman Arolat, konusu itibariyle de özgün bir çalışma olan eserde, 1900-1940 arası yıllara ait farklı yörenin kartpostallarının yer aldığını aktarıyor. Kitabın Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkarıldığını ifade edelim.

KİTAPLA ADIM ADIM köşesinde İlber Oltaylı’nın ‘İnsan Geleceğini Nasıl Kurar’ adlı söyleşi kitabındaki uyarılarını kaleme alıyor Rüştü Bozkurt. Kasaba kültürü hakkında okurlarına ayrıntılı paylaşımlarda bulunuyor Oltaylı’nın kitabı üzerinden.

NE OKUMALI’da Handan Sema Ceylan’dan, bir seyahati üzerinden konu edindiklerini okuyoruz. Türk Hava Yolları’nın sürdürülebilir yakıtlı uçuşu ile gidilen İsveç’in başkenti Stockholm’den izlenimlerin yanı sıra edebiyat ağırlıklı ayrı bir yolculuğa çıkarıyor okurunu Ceylan. Olof Palme’den, unutulmaz siyasetçi üzerine İş Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan biyografi kitabına, Stockholm Sendromu’na, Vikinglere, İsveç edebiyatından örneklere ve tabi ki Greta Thunberg’e uzanıyor Handan Sema Ceylan’ın kalemi.

EKONOMİ KİTAPLIĞI’nın Haziran ayı konuğu duayen ekonomi gazetecisi-yazar Faruk Türkoğlu oldu. ‘Neden Geç Kaldık-Nasıl Yetişiriz’ başlığını taşıyan son kitabı ile ilgili olarak Hakan Güldağ ayrıntılı bir yazı kaleme alıyor. Güldağ, ustamız Faruk Türkoğlu ve kitabına ilişkin, “1965’ten bu yana sürdürdüğü arayışların yılların deneyimiyle süzülüp rafine edildiği bir çalışma” derken, “Hemen söyleyeyim, içindekiler pek öyle okullarda bize okutulanlardan oluşmuyor” ifadelerini kullanıyor.

BİR SÖYLEŞİ’nin konuğu İsrafil Kuralay. Faruk Şüyün’ün yakın zamanda Profil Kitap tarafından yayımlanan ‘El Turko Günlükleri/Latin Amerika’da Osmanlı Günlükleri’ adını taşıyan kitabı üzerinden sayfasına misafir ettiği İstanbul Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Kuralay, son kitabına ilişkin, “Güney Amerika’da El Turko kimliğiyle anılan 30 milyon civarında Osmanlı vatandaşı yaşıyor. Uzun ve zorlu yolculukların ardından Amerika kıtasına varan göçmenlerin hikayesini anlatıyorum” diyor.

RAFLARDA YEPYENİ’de Tamer Işıtır, üretken yazar Melih Esen Cengiz’in son kitabı Tiraje’ye ilişkin bir değerlendirme yazısı kaleme alıyor. Işıtır’ın ‘iyi ile kötünün kadim dansı’ olarak nitelendirdiği kitapta, şaşırtıcı güzelliğe sahip sağır, dilsiz Tiraje’nin, ağırlıklı İstanbul’un adalarında geçen yaşam öyküsü aktarılıyor.

İKİ KİTAP’ın ilki, Türkiye’nin 68 sürecini kapsamlı ele alan ‘Denizlere Çıkan Sokaklar’. Hazırlığını Rıdvan Akar, Hülya Demir ve Hakan Koçak’ın yürüttüğü, 31 aydın ismin yazıları ve fotoğraflarıyla katkı sunduğu kitap, toplam 784 sayfadan oluşuyor. Mustafa Kemal Çolak’ın İKİ KİTAP’a aldığı ikinci eser Çapa Zamanı’nda, iş insanı ve sivil toplum gönüllüsü Süleyman Onatça’nın yaşamı kaleme alınıyor.