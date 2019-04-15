geleceğe dair bir umut

15 Nisan 2019

Anıları ile bugünü arasında yaşayan, geleceğe bakmak için geçmişiyle hesaplaşan bir kahramanın romanı İnsan Bir Ormandır.

Romanın başkahramanı ve anlatıcısı kırklı yaşlarında bir gazeteci. Mekânı 1950’lerin İstanbul’u, özellikle de Beyoğlu’nun sinemaları, sokakları, meyhaneleri ve Gezi Parkı…

Evliliğinde mutsuz olan kahramanımız, anılarında gençliğindeki aşkları yaşatırken günün akıp gitmesini bekliyor. Geçen zamanın onu başka bir yere götürmeyeceğini bilse de geleceğe dair bir umudu hep var.

İnsan Bir Ormandır, geçmişin hayatımızdaki yerini sorgulayan, eskimeyecek bir kitap…

Oktay Akbal, 1923’te İstanbul’da doğdu. Salih Şehabettin Bey’in oğlu, ilk gerçekçi Türk romancılardan Ebubekir Hâzım Tepeyran’ın torunudur. Saint Benoit Fransız Lisesi’nde başladığı ortaöğrenimini, 1942’de İstiklal Lisesi’nde bitirdi. Bir süre İstanbul Üniversitesi Hukuk (1944) ve Edebiyat (1946) fakültelerine devam etti, ancak yüksek öğrenimini yarıda bırakarak kendini yazarlığa verdi. Edebiyat ve gazetecilik dünyasına Servet-i Fünun dergisinde sekreterlik yaparak adım attı. Vatan gazetesinde sanat yazıları, kitap eleştirileri yazdı. 1969- 1991 arası Cumhuriyet gazetesinde fıkra yazarlığı yaptı. 1992-1999 yılları arasında Milliyet gazetesinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra yeniden Cumhuriyet gazetesine döndü. Gazetecilikle birlikte başladığı öykü yazarlığının ürünleri edebiyat dergilerinde yayımlandı. Daha çok öykücülüğüyle tanındı. Ancak roman, deneme, söyleşi, anı kitapları, günce türlerinde de eserler yazdı. Suçumuz İnsan Olmak ile Türk Dil Kurumu 1958 Roman Ödülü’nü, Berber Aynası ile 1959 Sait Faik Hikâye Armağanı’nı, bütün yapıtlarıyla 2000 yılı Orhan Kemal Roman Ödülü’nü kazandı. Oktay Akbal, 28 Ağustos 2015’te Muğla’da vefat etti. Doğan Kitap’tan yayımlanan diğer kitapları: Garipler Sokağı, Suçumuz İnsan Olmak.

İNSAN BİR ORMANDIR, Oktay Akbal, Doğan Kitap, 117 s.