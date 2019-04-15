gurbette bir türk komiser

15 Nisan 2019

ÇİĞDEM SİRKECİ

Su Turhan, 1966 İstanbul doğumlu. AlmanFilolojisiokurken film projelerinde set amirliği ve reji asistanlığı ile sinemaya adım atmış. Komiser Zeki Demirbilek serisinin ilk kitabı “Komiser Paşa” romanını 2013’de yayınlamış ve Almanya’da oldukça ilgi toplamış. Yazar bugüne kadar bu seride toplam 6 kitap yazmış. Serinin ilk kitabı Türkçeye Kitap Kurdu yayınları tarafından Ayla Akın çevirisi ile kazandırılmış. Romanın kahramanı Türk Komiser Zeki Demirbilek, tıpkı yazar gibi çocuk yaşlarda ailesi ile Almanya’ya göç etmiş. Polisliğe adım attıktan sonra, bir Türk olarak insanların önyargıları ile karşılaşmış olsa da çalışkanlığı ve istikrarı ile komiserliği elde etmeyi başarmış; Özel Göç Büro Amirliği’nin başına geçmiş.

Yazar, Zeki Demirbilek karakterini oluştururken onun özel yaşamını da anlatarak okuyucunun zihninde sahici, elle tutulur gözle görülür bir kahraman inşasına çalışmış: Demirbilek, Selma adındaki ilk eşinden biri kız biri erkek iki çocuk sahibidir. İkizlerden Özlem Münih’te, babasıyla aynı şehirde ayrı evde yaşamakta; Aydın ise annesi ile İstanbul’da yaşayıp konservatuvarda öğrenim görmektedir. Demirbilek ikinci evliliğini yaptığı Frederike ile de yollarını ayırmak üzeredir. İşi daima öncelikli olan komiser, ailesine yeterince zaman ayıramadığını düşünüp sık sık iç hesaplaşmalara girmektedir. Görevi, göçmenlerle ilgili tüm suçları araştırmak olan amirliğinde Demirbilek, bir yandan ekibini kurmaya çalışırken bir yandan da birbiri adı sıra cereyan eden, kurbanları Türk ya da Türklerle bağlantılı isimler olan cinayetleri çözmeye girişir. Demirbilek ve ekibi, cinayetlerin zengin Türk işadamları Süleyman Güzeloğlu ve Furat Fırıncı’nın ortak iş yapma ve çocuklarını evlendirme planları ile ilginç bir bağı olduğunu hızlıca keşfeder: Süleyman Güzeloğlu’nun kızı Gül Güzeloğlu babasının yanında uslu, terbiyeli bir veliaht olarak boy gösterse de, erotik danslarla sahne aldığı ve büyük ilgi topladığı bir ikinci kimliği daha vardır ki, mazbut bir Türk ailesi olan Fırıncı’ları rahatsız etmektedir. Furat Fırıncı, babasının da iznini alarak Gül Güzeloğlu’nu Alman lakaplı profesyonel bir isme takip ettirmeye başlar. Bu plandan habersiz Gül Güzeloğlu ise kendisine şantajda bulunan biri Türk, biri Alman iki kişiden kurtulmaya çalışmaktadır. Uğur Fırıncı ile evlenmesi gerektiğinin bilincindedir ancak evlerinde çalışan Metin Burak’ın Ahmet adındaki gayrimeşru oğlunu sevmektedir.

Demirbilek’in Isabel, Berlin’den gelen Türk polis Jale ve uygunsuz davranışları nedeniyle komiserliği elinden alınarak kendisine bağlanan Leipold’dan oluşan çekirdek ekibiilkbaştaherkesinayrıteldençaldığıbir grup izlenimi verse de, bir süre sonra uyumlu hareket etmeye ve bu sayede ipuçlarını yakalayıp sonuca ulaşmayı başaracaktır. Su Turhan’ın yazdığı ilk romanın başarılı bir polisiye olduğu rahatlıkla söylenebilir. Her ne kadar yazarın zihnindeki Türkiyeli kadın ve erkek prototipleri, İstanbul, Türkiye ve buradaki yaşama dair algısı çokça oryantalist izler taşıyor olsa da; bu yargıları yurtdışında yetişmiş bir Türk’ün gözünden nasıl görüldüğümüz olarak kabul edip üzerine düşünmek de mümkün.

KOMİSER PAŞA / Özel Göç Büro Amirliğinin İlk Cinayet Dosyası, Su Turhan, Türkçesi: Ayla Akın, Kitap Kurdu Yayınları, 258 s.