hayalleri, prensipleri ve yaşadıkları

15 Nisan 2019

“Tabii ki herkes gibi ben de mükemmel değilim” diyerek özeleştiri yapan Öztaşkın, verdiği birçok doğru kararın ve elde ettiği başarıların yanı sıra yaptığı hataları da anlatıyor. “Başarılarımdan ilham, hatalarımdan ibret alınmasını arzu ettim.” diyen yazar, kitabında iş hayatında risklerle nasıl tanıştığını da dile getiriyor. Zor durumlarda azim, hırs ve koşturma mecburiyetinin etkisiyle iş insanlarının çok daha hesaplı, daha sistemli ve de çok akıllı hareket etmesiyle ancak hedefl erine ulaşabileceğini iddia ediyor. Öztaşkın, hem elindeki işleri geliştirmek hem de yeni işler yapmak için sürekli düşünürken kendisine göre bazı prensipler geliştiriyor ve bunları eksiksiz uygulamaya başlıyor. Bu 17 prensipten kendisine göre en önemlisi olan 7. maddeye göre; “Her giren müşteriyi ismiyle karşılayacaksın ve hakkında bilinmesi gereken her şeyi bileceksin.”

Yazar, son yıllarda moda olan “Müşteri İlişkileri Yönetimi”ni yani CRM’yi kendi kendine nasıl keşfettiğinden bahsediyor. Bunu askere gitmeden önce, küçük bakkaliyesinde uygulamaya başlayan yazar, bize Amerika’dan ithal sistemi kendi kendine keşfediyor. İlk yatırımını gayrimenkule yapan yazar, Yataş’ı nasıl markaya dönüştürdüğünü de anlatıyor. Rakiplerinin dezavantajları olmasını kendileri için avantaj olarak gören yazar, prensiplerini de içeren hazırladığı anayasayla Yataş’ın nasıl büyüdüğünü açıklıyor. Türkiye’de mağazacılığın ve hiç yoktan var olan bir sektörün öncülüğünü yapmanın gururunu taşıyan Öztaşkın, kitabın son bölümünde “beni ben yapan” dediği, hayatında iz bırakan kişilerden de bahsediyor.

HAYALLERİM, PRENSİPLERİM VE YAŞADIKLARIM, Yılmaz Öztaşkın, Elma Yayınevi, 233 s.