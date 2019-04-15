her şey parçalanmaya başladığında…

15 Nisan 2019

2007’de dünya edebiyatına yaptığı katkılardan dolayı Man Booker Uluslarası Ödülü’nü kazanan Achebe’nin ilk romanı Parçalanma ise hem yazarın hem de bir kıtanın önemli yapıtları arasında gösteriliyor.

Romanın konusu özetle şöyle: Okonkwo kendi döneminde yaşayan en büyük güreşçi ve savaşçıdır. Ünü bir yangın gibi tüm Batı Afrika’ya yayılmıştır. Fakat bir gün istemeden bir kabile üyesini öldürür ve o andan itibaren her şey parçalanmaya başlar. İşlediği bu suçtan dolayı gittiği sürgünden yıllar sonra geri döndüğünde, köyünde misyonerleri ve sömürge idarecilerini bulur. Artık kontrolünü tümden yitirdiği hayatı, hızla yok oluşa sürüklenir.

Parçalanma’yı Time dergisi “1923-2005 Yılları Arasında Yayımlanan En İyi İngilizce 100 Roman”dan biri olarak seçmişti…

PARÇALANMA, Chinua Achebe,Türkçesi: Nazan Arıbaş Erbil, İthaki Yayınları, 184 s.