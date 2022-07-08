İGA’yı sanatın da kapısı haline getirmek istiyoruz

DÜNYA Kitap’ın Temmuz sayısının konuğu, İGA-İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu oldu. Açılışından bu yana ulusal ve uluslararası alanda pek çok ödül kazanan İstanbul Havalimanı, sanatsal aktiviteleri ile de öne çıkmayı başardı. Müze ve kütüphanesi, hizmete girmesiyle devreye alınan İGA, pek çok sergi, atölye çalışması ve konsere de ev sahipliği yaptı. Bünyesinde geçen yıl kurulan kültür ve sanat alanındaki tüm çalışmaların toplandığı İGART, Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’ın başkanlığındaki 9 kişilik yürütme kurulu tarafından yönetiliyor. İGA-İstanbul Havalimanı CEO’su Kadri Samsunlu, “İstanbul Havalimanı’nı sanatın da merkezi yapabilmek için çalışıyoruz” diyor.

İstanbul Havalimanı’nı kullanacak milyonlarca yerli ve küresel misafirinin, yolculuk ve dinlenme sürecine değer katan tüm kültür ve sanat aktiviteleri ile Kadri Samsunlu söyleşisinin tüm ayrıntıları DÜNYA Kitap’ın yeni sayısında yer alıyor.

Peki, DÜNYA Kitap’ta başka neler var?

AROLAT’IN KİTAPLIĞI’nda Osman Arolat, Necdet Sakaoğlu’nun kaleminden yayımlanan Duru Tarih kitabını yorumluyor. Bostanzade Yahya üzerinden Duru Tarih, Osmanlı İmparatorluğu’nun 14 padişahına ilişkin kişisel, dinsel, siyasal bilgiler aktarıyor.

KİTAPLA ADIM ADIM’da Rüştü Bozkurt, Sanne Blauw’un Tarafgir Sayılar kitabına kulak vermemizi sağlıyor. Sayıların insan yaşamındaki yeri ile farkında olmadığımız rollerini gözler önüne seren Çiçek Öztek’in çevirisiyle Alef Yayınları tarafından yayımlanan kitapla ilgili değerlendirmelerde bulunuyor.

NE OKUMALI’da Handan Sema Ceylan, gazetemizin Koordinatörü Didem Eryar Ünlü ile Ege dağ köylerinde geçen yolculuklarında, aklına düşen edebiyat duraklarına uzanıyor. Yolda, unutulmaz eserlerin ve yaşam öyküsünün sahibi Sabahattin Ali çıkıyor karşılarına, baş eserlerinden Kuyucaklı Yusuf ve kahramanlarıya birlikte. Handan Sema Ceylan, yolculuk kitaplarına, Can Yayınları’nın bu alandaki gayretli çalışmalarına, yanı sıra ünlü edebiyatçılara da değiniyor bu ayki yazısında.

EKONOMİ KİTAPLIĞI’na bu ay, Çin’i çok yakından takip eden, gayretli çalışmalarıyla ülkenin uzmanları arasında yer alan bir isim, Fatih Oktay konuk oluyor. Hakan Güldağ, kendisiyle 2017’de çıkan kapsamlı eserinin bir özeti olarak da tarif edilebilecek Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından yayımlanan Çin ve Dünyanın Geleceği kitabı üzerinden akıcı bir söyleşi yapıyor. Güldağ, yazısına, “Çin’in politikalarını ve ekonomik gelişmesini kavramak için İngilizce dahil hiçbir dilde bulamayacağınız eşsiz bir kaynak” başlığını atıyor.

BİR KİTAP’ta Mustafa Kemal Çolak, ‘Başka kardeşi var mı’ kitabıyla ilgili düşüncelerini okurlarıyla buluşturuyor. İyi gazeteci ve televizyon programcısı Kıvanç Gülmez’in imzasını taşıyan, Penguen Kitapevi Müptela Yayınları tarafından yayımlanan kitap, bir babanın kaleminden çıkan, kahramanı oğlu olan gerçek bir yaşam öyküsüne dayanıyor.

KİTAPLI KALIN’da Faruk Şüyün, 10’uncu Türkiye Yayıncılar Kurultayı’na ve organizasyonun sonuç bildirgesine yönelik yazısını okurları ile paylaşıyor.