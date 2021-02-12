İzzet Garih, ‘16 kahraman kitabını’ DÜNYA okurları için paylaştı

DÜNYA Gazetesi’nin aylık edebiyat, kültür ve sanat dergisi DÜNYA Kitap, son sayısında Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih’i konuk etti.



Yayın dünyasında 30 yılı geride bırakan DÜNYA Kitap’a içten açıklamalar yapan Garih, 16 eserden oluşan ‘kahraman kitap’ seçkisini de okurlarımız ile paylaştı.

“Kitaplarım, tıpkı gerçek dostlarım gibidirler” diyor İzzet Garih; onlar konusunda ilham aldığı iki ismin babası değerli iş insanı Üzeyir Garih ile Michigan Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Robert B. Harris olduğunu açıklarken. Alarko Holding Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Garih, kitaplar dünyasına ilişkin yaklaşımını ise filozof Francis Bacon’dan bir alıntıyla tarif ediyor:

“Bazı kitapları tatmak, bazı kitapları yutmak mümkündür, ama az miktarda kitabı iyi çiğnemek ve sindirmek gerekir.”

“Kütüphanemdeki kitapları türlerine göre havuzlara ayırmaktan büyük keyif alırım” diyen Garih’in, birbirinden değerli 16 eserden oluşan ‘kahraman kitap’ seçkisi içinde, unutulmaz iş insanı Koç Holding Kurucusu Vehbi Koç’un ‘Hatıralarım, Görüşlerim, Öğütlerim’ adlı eseri de bulunuyor.

İzzet Garih’in söyleşisinin tam metni, bugünkü DÜNYA Gazetesi ile birlikte ücretsiz verilen DÜNYA Kitap’ta yer alıyor.