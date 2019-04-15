kitaplı kalın...

15 Nisan 2019

Benim için baharın habercilerinden birisi İzmir Kitap Fuarı’ysa, diğeri de Kütüphane Haftası’dır… Bu yıl, 25 Mart-31 Mart tarihleri arasında kutlandı 55. Kütüphane Haftası. Ana teması, Değişen Toplum Dönüşen Kütüphane olarak belirlenmişti. İzmir Kitap Fuarı ise bu sene, 6 Nisan’da açılıyor…

Kütüphane Haftası kapsamında, 81 İlde Kitap Okuyoruz etkinliğinin sekizincisi 27 Mart Çarşamba günü 81 ilde, saat 12.30 - 13.00 saatleri arasında, illerin en merkezi noktalarında, kütüphane iç mekânlarında, kütüphane bahçelerinde, okullarda, okul bahçelerinde, üniversite kampüslerinde, 30 dakika sessiz kitap okuyarak gerçekleştirildi.

Kitap okuyanların, yazma tutkunlarının takip ettiği etkinliklerden birisi de Everest Yayınları İlk Roman Yarışması… Yarışmanın bu seneki koşulları şöyle belirlendi:

Daha önce hiçbir edebi türde kitabı yayımlanmamış yazarların ilk romanlarıyla katılabilecekleri yarışmada yaş sınırı yoktur. Yarışmaya katılacak kitaplar, daha önce başka bir yarışmada ödül almamış olmalıdır.

Yarışmaya katılacak romanlarda herhangi bir tür sınırlaması yoktur.

Roman dosyaları, ilkroman@ everestyayinlari.com adresine e-mail olarak gönderilebilir. Dosyayla birlikte katılımcının özgeçmişinin, posta adresi ve telefon numarasının da eklenmesi gerekmektedir.

Tudem Yayın Grubu 35 yaşında. 16 yıldır da edebiyat ödülleri veriyor. Bu yıl bir ilke imza atılarak hem çocuk hem yetişkin edebiyatı alanında ve roman dalında düzenlenen 16. Tudem Edebiyat Ödülleri’nde dereceye girenler belirlendi. 72 dosyanın başvurduğu çocuk edebiyatında birincilik ödülünü Selin Beni Terk Etti ile Fatih Debbağ, 127 dosyanın başvurduğu yetişkin edebiyatında birincilik ödülünü Dut Ağacı Şahidimdir ile Esin Ulutaş aldı.

13 Nisan 2019 Cumartesi günü, Tudem Yayın Grubu’nun 35. yıl kutlaması kapsamında, İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’nde düzenlenecek törende, kazananlara ödülleri verilecek…

15 Mart’ta gelen bir mail, yayıncılık sektöründekileri hüzünlendirdi. hep kitap Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yüce Başarır’ın maili şöyle başlıyordu:

“2 yıl 10 ay önce başlayan bir maceranın benim için sonu geliyor bugün. hep kitap adını bulmak için yaptığım listeler defterimde hâlâ. Hikâyemizi anlatan bir isim olsun istemiştim, oldu. Bir hayal kuralım istemiştim, kurduk. Ve o hayal, yayıncılık dünyasında çok sağlam bir rüzgar estirdi. Bu üç yıla yakın sürede sıfırdan bir marka oluşturduk. Birçok yazar ve çizer dostumuzla bu çatı altında buluştuk. Çok güzel işler yaptık. Müteşekkirim onlara, bana inandılar, yepyeni bir yayınevine emanet ettiler eserlerini. Ben de sadece emeğimi değil, ruhumu koydum bu yayınevine. Çok çalıştım, çok heyecanlandım, çok mutlu oldum. Bu maceraya çıkmama vesile olan herkese, her ne kadar giderayak kırgın ve kızgın olsam da, teşekkür borçluyum. (…)”

Sektörde başarıyla devam edeceğine inandığımız yolculuğundaki yeni ufuklarda kendisine başarılar diliyoruz…

Mart ayında kitap dünyasından kimi başlıklar böyle… Nisan’da da kitaplar hiç eksik olmasın raflarınızdan. Daima kitaplı kalın…