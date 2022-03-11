Kültür evinden, Avrupa müzeciliğinde zirveye

Herşey, yıllar içinde mütevazi şartlarda başladı. Bir nevi merak işiydi ilk zamanlarda. Profesyonel iş yaşamında yıllarca Koç Holding çatısı altındaki şirketlerde çalışan, bir dönem SOCAR Türkiye CEO’su olarak mesai yürüten, İrfan Plastik Sanayi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Kenan Yavuz, başta kendi ailesinin ve komşularının yıllara meydan okumuş ev eşyalarını, tarım aletlerini doğup büyüdüğü Bayburt’un Demirözü İlçesi Beşpınar Köyü’ndeki konaklarında bir araya getirdi. 2013’te başlayan bu uğraş öyle bir noktaya geldi ki, çalışmaları 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi olarak tescillendi. Yerel değerleri küresele taşıyan Bayburt’taki müze, hemen iki yıl sonra yani 2021 yılında Avrupa Müze Forumu tarafından Avrupa’da yılın müzesi seçildi. İtalya’nın en çok okunan gazetesi Corriere Della Sera tarafından da dünyada gezilmesi tavsiye edilen 7 müzeden biri olarak gösterildi.

Kenan Yavuz, sürece ilişkin duygularını “Köyüme, toprağıma, köklerime olan sevdamı ete kemiğe büründürmek için inşa ettiğimiz müzemizin geldiği nokta benim için adeta bir rüya gibi” diyor.

ÖDÜLLE SORUMLULUĞUMUZ DAHA DA ARTTI

Kenan Yavuz Etnografya Müzesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Furkan Yavuz, 2021 Aralık ayında ödül devir teslimi gerçekleştirmek amacıyla, aynı ödülü 2020 yılında kazanan Dublin’deki “14 Henrietta Street” Müzesi’ni ziyaret etti. Silletto Trust tarafından verilen sanat eseri, Dublin’den yola çıkarak, sergilenmek üzere Bayburt’a getirildi. Yılın müzesi ödülünü teslim alan Müze Temsilcisi Furkan Yavuz, şunları söylüyor: “2021 Yılı Avrupa’da Yılın Müzesi Ödülü’nü 2022 yılında müzemizde sergilemek amacıyla teslim aldık. Aralık ayında müzemizdeki ödül köşesinde yerini alacak. Kültür zenginliğimizi ve derinliğimizi görünür kılmakta gösterdiğimiz başarılı çalışmalar nedeniyle bize verilen ödül, prosedür gereği 2022 yılında müzemizde sergilenecek, Mayıs 2022’de Estonya’da gerçekleşecek olan EMYA 2022 Ödül törenine davetliyiz. Ödül töreninde müzemizi tanıtıcı konuşma yapacak, ödülü yeni sahibine teslim edeceğiz. Avrupa Müze Forumu bizlerin diğer Avrupa müzelerine ayrı bir konferans daha vermemizi rica ettiler, bizler de kabul ettik. Kültür mirası kategorisinde daha önce ödül alan müzeler ve diğer kategorilerdeki ödüllü müzelerle bir platform oluşturarak çalışmalar yapmak istiyoruz. Ödülün bizden önceki sahibi “14 Henrietta Street” Müzesi başta olmak üzere yapacağımız işbirliği ile ülkemizi temsil etme kabiliyetimizi geliştirmek istiyoruz. Kendi köyümüze kurduğumuz müzemizin, dünyanın en prestijli ödülü ile taçlanmış olması, çok daha ileri çalışmalar yapma noktasında bize sorumluluk yüklüyor.”

Türkiye müzeciliği için dönüm noktası kabul edilen başarının geniş öyküsünü DÜNYA Kitap okuyabileceksiniz.

Peki, bugün piyasaya çıkan ve hafta sonu raflarda yer alacak DÜNYA Gazetesi ile birlikte verilen DÜNYA Kitap’ta başka neler var?

Osman Arolat, AROLAT’IN KİTAPLIĞI’nda, Türkiye tiyatro dünyasının efsane ismi, Muhsin Ertuğrul’un Orhan Bahtiyar’ın imzasıyla çıkan, İnkılap Kitapevi tarafından yayımlanan yaşam öyküsünü kaleme alıyor. Eser, 334 sayfa ve Muhsin/Sahnede Işıltılı Bir İz adını taşıyor.

Handan Sema Ceylan, NE OKUMALI köşesinde, Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısıyla başlayan savaş atmosferinin hissettirdiklerini okurlarıyla paylaşırken, Oscar ödüllü yönetmen Bong Joon Ho’nun yine önemli filmlerinden Kar Küreyici’den bahsediyor. DÜNYA’da özenli bir 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğine imza atılmasını sağlayan ekip liderlerinden Ceylan, kadın dayanışmasıyla Metis Yayınları tarafından yayımlanan Ursula K.LeGuin kitabı İçdeniz Balıkçısı’nı da kısa değerlendirmeyle ele alıyor.

Hakan Güldağ, EKONOMİ KİTAPLIĞI’nda, yazdığı kitaplarıyla da adından söz ettiren, iş insanı Dr. Cem Kozlu ile gerçekleştirdiği söyleşiye yer veriyor. Söyleşide, Kozlu’nun raflarda 40’ıncı yaşını kutlayan ilk kitabı Uluslararası Pazarlama’dan söz edilirken, aynı zamanda son kitabı Türkiye’nin ilk röntgen profesörü olan dedesinin yaşam öyküsüne dayanan Bir Tıp Şehidi-Selahattin Mehmet Erk adlı eserine ilişkin görüşlere de yer veriliyor.

Mustafa Kemal Çolak, SANAT DÜNYASI’nda, örneklerinin çoğalmasını arzu ettiğimiz bir ortak çalışmaya değiniyor. Türkiye sanatının iki değerli temsilcisi, Arkas Sanat ve Elgiz Müzesi, Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas’a ait klasik dönem eserleri ile Giz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Can Elgiz’in modern dönem eserlerinden oluşan koleksiyonu karşılıklı olarak, İstanbul ve İzmir’de sergileniyor. ‘’Karşılıklı sanat’ başlığı ile işbirliğini ele alan Mustafa Kemal Çolak, yazısında ayrıca Lucien Arkas’ın üç ayrı müze ve sergi faaliyeti içinde olduğunu da DÜNYA Kitap okurları ile paylaşıyor.

Faruk Şüyün, 30 YIL ÖNCE’de Yalova Belediyesi ile DÜNYA işbirliğinde başarıyla gerçekleşen kültür sanat şenliğinden söz ediyor. Yanı sıra Şüyün, iki yıllık bir aradan sonra Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliği ile düzenlenen Çukurova 14. Kitap Fuarı’ndan söz ediyor.

Şüyün, yakın zamanda kaybettiğimiz, Türk kütüphaneciler derneği eski genel başkan yardımcısı, yazar ve araştırmacı Aydın İleri ile birlikte İ. Mert Başat, Salih Bolat ve Sina Akyol’un vefatlarının ardından yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerini iletiyor.