Meri İstiroti: Her hekim alanında ayrı bir sanat yapıyor

Kuruluşunun üzerinden 9 yıl geçen Liv Hospital, 6’sı Türkiye’de, biri Azerbaycan’da olmak üzere 7 hastane ile hizmet veriyor. Sağlık sektörünün deneyimli profesyonel ismi Meri İstiroti’nin koordinatörlüğünü yürüttüğü Liv Hospital’in iş kültüründe, sanatsal etkinlikler önemli bir yer tutuyor. Resim sergilerinden tiyatro gösterilerine, konserlere uzanıyor sanat adına yürütülen faaliyetler.

Profesyonel oyuncularla hekimlerin ortak tiyatro oluşturma fikri, Atatürk Kültür Merkezi’nde dev bir organizasyona dönüşüyor. İmzasını taşıyan kitaplarla edebiyat alanında adından söz ettiren Meri İstiroti, Liv Hospital’in sanata bakışını, DÜNYA Kitap’ın bugün piyasaya çıkan Eylül sayısında okurlarla paylaştı. İstiroti, “Liv Hospital olarak kurulduğumuzdan bu yana en önemli sloganımız, ‘Bizim için sanat size en iyi şekilde bakmaktır’ oldu. Her hekim, alanında ayrı bir sanat yapıyor” diyor.

Peki, DÜNYA Kitap’ın yeni sayısında başka neler var?

Osman Arolat, AROLAT’IN KİTAPLIĞI’nda bürokrat Kayhan Kavas’ın Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden hocası Ruşen Keleş üzerine yazdığı ‘Başka Bir Aşk İstemez’ kitabına yer veriyor. Kitap, Kurtuluş Savaşımızın kahramanlarından Yörük Ali Efe’nin torunu Kayhan Kavas’ın, Ruşen Keleş ile iki yıl süren söyleşilerine dayanıyor.

KİTAPLA ADIM ADIM köşesinde Rüştü Bozkurt, dünyada da yankı bulan bir kitaba yönelik, editörlüğünü Olivier Blanchard ile Dani Lodrik’in yaptığı ‘Eşitsizlikle Mücadele’ eseriyle ilgili analiz yazısı hazırlamış. Bozkurt, yazısının girişinde, “Virgülüne kadar özenle okuduğum ve yararlanmaya çalıştığım Eşitsizlikle Mücadele kitabını, iddiası ve sorumluluk duygusu olan herkesin okumasını çok isterim” diyor.

NE OKUMALI’da Handan Sema Ceylan, okuruna ‘hamnet’ ve ‘hamlet’ üzerinden sesleniyor. Yazısının ana konusu, Maggie O’Farrell imzasını taşıyan, kadınların okutulmamasından, toplumsal baskıya maruz kalmalarına uzanan içeriğiyle ödüller alan Hamnet kitabı olsa da, İthaki Yayınları’ndan çıkan Rom Günlükleri’yle Johnny Deep ve Amber Heard’ın başrolünü paylaştığı Tutku Günlükleri filmine de değiniyor Ceylan.

EKONOMİ KİTAPLIĞI’nda Hakan Güldağ’ın merceğine aldığı eser, Sistem Global Danışmanlık tarafından yayımlanan ‘Belgelerle Selçuklulardan Osmanlılara Türklerde İnovasyon Buluş ve Arayışlar’ olmuş. Sistem Global’in 25’inci kuruluş yılında hazırlanan kitap, Güldağ’ın yazısının da başlığını taşıyan ‘dünya inovasyon kültürünün neresindeyiz’ sorusuna yanıt veriyor 442 sayfadan oluşan kapsamlı içeriğiyle. Titiz çalışma, Ahmet Ergün ve Mehmet Akif Terzi’nin imzasını taşıyor.

BİR KONSER BİR KİTAP’ta Mustafa Kemal Çolak, Bayburt’un Beşpınar Köyü’nde iş insanı Kenan Yavuz ve ailesi tarafından kurulan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde bir ay süren hasat festivalini ile buğday tarlasında gerçekleşen sanatsal etkinlikleri yazıyor. Kazandığı önemli uluslararası ödüllerle gurur kaynağı olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, 100 yıl öncesinin aletleriyle yapılan buğday hasadına ve Gülsin Onay’ın piyano resitaline, İstanbul Opera Topluluğu’nun konserine ve İngiltere’den, Rusya’ya uzanan turist topluluklarına ev sahipliği yapıyor.

Yazıda ayrıca, sektörüne ilişkin önemli bir kaynak olan Prof. Dr. M. Zeki Kuşoğlu tarafından hazırlanan, ‘Kuyumculuk ve Maden Sanatı Terimleri Sözlüğü’nün, Kanca El Aletleri’nin katkılarıyla yayımlanan üçüncü baskısına ilişkin haber de yer alıyor.

KOPUK KOPUK’ta Faruk Şüyün, edebiyattan sergilere, seçkin yarışma duyurularına yer verirken, KİTAPLI KALIN’da romantizm ayı eylüle, Mehmet Rauf’un belleklerde iz bırakan romanı ‘Eylül’ üzerinden bir bakış yansıtıyor.