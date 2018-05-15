nev-i şahsına münhasır besteci

15 Mayıs 2018

GÜLÇİN GÜLAN

Bağlam Yayınları Araştırma Dizisi'nden çıkan Seyit Yöre'nin yayına hazırladığı "Kutup Yıldızımız Anılarla, Besteci / Eğitimci İlhan Baran" kitabı raflardaki yerini aldı.

Öğrencilerinden tenor Doç. Dr. Seyit Yöre'nin hazırladığı kitap, nev-i şahsına münhasır kutup yıldızı İlhan Baran'ın (1934 - 2016) besteci, öğretmen, proje öncüsü yönlerini, müzik ve yaşam felsefesini arkadaşı ve/veya öğrencisi olmuş on dokuz meslektaşının anılarına, tanıklıklarına da yer vererek ortaya koyuyor.

Yöre, "İlhan Baran'a dair çok sayıdaki ortak vurgulamalar, onun yıllar içindeki değişen veya değişmeyen özelliklerini de göstermiştir. Kitap, İlhan Baran bağlamında Türkiye'nin 1950-2000 arası, özellikle Ankara Devlet Konservatuvarı çerçevesindeki, müzik tarihine de değinmiştir" diyor.

Baran'ın özgeçmişi, makale ve deyişleri ile Yöre'nin yaptığı söyleşilere dayanan bu özgün çalışmada ilk söz besteci, eğitimci Prof. Dr. Muammer Sun'un. Yöre, aralarında öğrencilerinden besteci Turgay Erdener, bariton Mesut İktu, piyanist İrem Eğriboz Bozkurt, piyanist Yeşim Gökalp'in de olduğu öğrencisi olmuş meslektaşlarının anılarına / tanıklıklarına da yer veriyor.

çağdaş türk müziği üzerine

Kitapta İlhan Baran'ın kendi kaleminden müzik teorisini de öğreniyoruz. 1961 yılında yazdığı "Çağdaş Türk Müziği Üzerine" başlıklı makalesinde köklü birikimiyle bestecilerimize şu dersi veriyor:

"Çağı kapanmış ucuz bir ulusalcılığa düşmeden ya da yabancı kültür bölgelerinin ürünlerini -aynı gerçeği yaşıyormuşçasına- olduğu gibi aktarmadan, ‘kendi kişiliği'ni arayıp bulmak bir sorun olarak Türk bestecisinin karşısındadır. Bu da Anadolu kültürünün verilerini birbir ayıklayarak ana öğelerini meydana çıkarmak, onları kişisel görüşler içinde eriterek evrensel yeni ve güçlü bir seslenişe varmakla gerçekleşebilir."

süreyya'da anma konseri

6 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde Aşkın'ın müzik tarihimizin müstesna yere sahip bestecisi diye andığı İlhan Baran için "Anma Konseri" düzenlenecek. Konserde Aşkın ve değerli müzisyen arkadaşları çellist Çağ Erçağ, piyanistler Özgür Aydın, Muhiddin Dürrüoğlu ile bas Tuncay Kurtoğlu bestecinin solo çalgı, insan sesi ve piyano için bestelediği "Sonatina", "3 Soyut Dans", "Mavi Anadolu", "3 Bagatel", "Siyah ve Beyaz", "4 Zeybek", "Evlerinin Önü", "Ferayi", "Kolbaşı", "Köroğlu" ve "Dönüşümler" eserlerini seslendirecekler.

taklit edilemez üslûp

İlk kompozisyon öğrencisi şef Rengim Gökmen de bu konser dolayısıyla Kadıköy Belediyesi'ni ve tüm sanatçı arkadaşlarını kutlayarak "Hem mesleğimin, hem de kişiliğimin gelişmesinde büyük rol oynayan hocam İlhan Baran, bestecilik ve yorumculuk sanatlarına çok daha felsefi, derin ve toplumsal değerlendirmeler yaparak bakardı. Onun bu kendine özgü bakış açısı, tüm öğrencilerine yol gösterici olduğu gibi kendi eserlerine de çok özgün bir dil kazandırmıştır. Sayı olarak çok olmasa da nitelik olarak yüksek değerde eserler ortaya koymasını sağlamıştır. İlhan Baran'ın bestecilik anlayışı hocası Ahmet Adnan Saygun'a ve onun felsefesi doğrultusunda bu toprakların kültürüne bağlı kalsa da, çok özgün, taklit edilemez bir üslûptur" diyor. Gökmen, Türkiye'de bugün çağdaş genç bestecilerin övünülecek eserler ortaya çıkarabilmesinde önemli paylardan birinin İlhan Baran'a ait olduğunu ifade ediyor.

KUTUP YILDIZIMIZ Anılarla Besteci / Eğitimci İlhan Baran, Seyit Yöre, Bağlam Yayınları, 192 s.