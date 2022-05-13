“Sanat, benim için geçmiş ve gelecek adına sorumluluktur”

Sanat alanında değer taşıyan uğraşlar veren iş insanlarından biri Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Lucien Arkas. Ünü dünyaya yayılan koleksiyonerliğinin yanı sıra kurucusu olduğu Arkas Sanat çatısı altındaki sanat merkezleri ile de yakından takip ediliyor. Arkas Sanat’ın hali hazırda 3 sanat merkezi bulunuyor. Lucien Arkas ve ekibi 3 sanat merkezini daha, çok yakında faaliyete geçirecek. “Sanat benim için geçmiş ve gelecek adına bir sorumluluk” diyen Lucien Arkas, “Tarihi binalar çok önemli, onları yaşatmamız lâzım. Neyi, nerede sergilediğiniz mühim ve ben bir klasikçiyim. Ağırlıklı olarak 18. yüzyıldan 20. yüzyıl başına uzanan döneme ait eserleri topluyordum ve onları üretildikleri döneme ait ortamlarda sergilemeyi daha uygun buldum” diyor.

DÜNYA Kitap’ta başka neler var?

Osman Arolat, köşesinde gazeteci Taha Akyol’un son kitabını yazıyor. Arolat, “Taha Akyol’un Merkez Bankası konusunu çok yönlü ele alan Laf Dinlemedi-Merkez Bankası Nereden Nereye’ ismi ile yayımlanan çalışmasını ben, araştırmacı gazeteciliğin önemli örneklerinden biri olarak değerlendiriyorum” diyor.

Rüştü Bozkurt, Kitapla Adım Adım köşesinde ekonomist-yazar Mahfi Eğilmez’in son kitabına değiniyor. “Mahfi Eğilmez sadece durum değerlendirmesi yapmıyor” diyen Bozkurt, Yapısal Reformlar ve Türkiye adını taşıyan kitaba ilişkin “Kitabın en önemli yanı çözüm önerileri de sunması. Toplumun hissettiği her alanda çözümler öneriyor” yorumunu yapıyor.

Handan Sema Ceylan, “Ne Okumalı” sorusuna İsmail Güzelsoy’un eserleri üzerinden yanıt veriyor. Üretken yazar Güzelsoy’un kitaplarından anekdotlar eşliğinde, Walter Benjamin’e, Samed Behrengi’den, Faruk Ferzan’a, Ergüder Yoldaş’a, Nazım Hikmet’e uzanıyor.

Ekonomi Kitaplığı’nda Hakan Güldağ, son dönemin en popüler kavramlarından inovasyonun izini süren bir esere yer veriyor. Çokça esere konu edilen inovasyonun yerli örneklerini gündemine alan Müjgan Çetin imzalı İnovasyon ile Değer Katanlar adlı kitaba ilişkin ayrıntılı bir değerlendirme yazısı kaleme alıyor.

Mustafa Kemal Çolak, bu ayki yazısını iş insanı yazar Mustafa Güler’in kitabına ayırmış. Ekonomi-Demokrasi-Siyaset adını taşıyan yeni kitabı ile Mersinli iş insanı ve STK gönüllüsü Mustafa Güler, 1923’ten bu yana 66 hükümet gören Türkiye Cumhuriyeti’nin 99 yılına ışık tutan bir esere imza atıyor.

Faruk Şüyün, ‘Kopuk Kopuk’ta aramızdan yakın zamanda ayrılan, edebiyatçı, Evrensel Gazetesi yazarı Mıgırdıç Margosyan’ı anıyor. Yanı sıra okurunu, “Şehrin bağımsız kitapevlerini dolaşalım mı” sorusuyla İstanbul’un özgün edebiyat merkezlerine davet ediyor.