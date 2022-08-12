TÜRKONFED eski başkanlarından, Adana İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) kurucularından iş insanı Süleyman Onatça, DÜNYA Kitap’ın bu ayki konuğu oldu. Bünyesindeki Onatça Sanat ile pek çok etkinliğe ev sahipliği yapılmasını sağlayan Onatça Şirketler Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı, “Sanat insanı ve aktiviteleri şehirleri yaşanabilir kılar” derken, sanatseveri kültür maratoncusu olarak tanımlıyor.

Yaşam öyküsüne dayanan üçüncü baskısı yapılan Çapa Zamanı kitabının tüm gelirini Güney Eğitim Vakfı’na bağışlanmasını sağlayan Süleyman Onatça, yeni kitabının hazırlıklarına başladığını da ifade ediyor.

DÜNYA Kitap’ın Ağustos sayısından başlıklar…

AROLAT'IN KİTAPLIĞI'NDA Osman Arolat, usta şair ve çevirmen Ataol Behramoğlu’nun Tekin Yayınevi’nden yayımlanan ‘Cezaevi Güncesi’ne yer veriyor. İstenirse mahpusluk süreçlerinden de üretken ortamlar yaratılabileceğine en iyi örneklerden sayılabilecek kitabında Behramoğlu, 1982 yılı tutukluluğundan okurlarına, çevirmenlik uğraşlarını da kapsayan öğüt niteliğinde anılar ulaştırıyor.

KİTAPLA ADIM ADIM köşesinde Rüştü Bozkurt, Daron Acemoğlu’nun Yapay Zekayı Yeniden Tasarlamak kitabı hakkında değerlendirmelerde bulunuyor. Bozkurt, yazısında “Kitapta, kurulan sistemlerin bizi tutsak etmemesi gerektiği, işgücü sömürmesine fırsat vermemesi, sömürücü kurumlar ve iş modellerine açık kapı bırakmaması için uyarılar yer alıyor” notunu düşüyor.

NE OKUMALI'DA Handan Sema Ceylan, Finli yazar Ari Turunen imzasını taşıyan, İletişim Yayınları’ndan çıkarılan ‘Sen Benim Kim Olduğumu Biliyor musun/Kibrin Tarihi’ kitabı üzerinden kibir kavramını, Al Pacino’dan, Aziz Nesin’den alıntılar yaparak aktarıyor. Üretken Yazar Barış İnce’nin İnkılap Kitapevi’nden yayımlanan ‘Köksüzler’ kitabı da yazısına aldığı diğer yayın Ceylan’ın.

EKONOMİ KİTAPLIĞI'NDA Hakan Güldağ’ın ele aldığı kitap, OSTİM Başkanı Orhan Aydın’ın kendisine armağanı Sanayileşmenin Gizli Tarihi kitabının da yazarı Güney Koreli akademisyen-yazar Ha Joon Chang imzasını taşıyor. Chang’in, Say Yayınları’ndan piyasaya sunulan Ekonomi Rehberi’ni okuyucusuna, ekonomi hakkında ne düşüneceğini değil, nasıl düşüneceğini öğretmek amacıyla yazdığını ifade ediyor Güldağ. Köşesinden ayrıca, Ekonomi Rehberi’nin okunması için Chang’in okurlarına önerdiği ilginç metotlara da yer veriyor.

BİR KONSER BİR KİTAP köşesinde Mustafa Kemal Çolak, İstanbul Suadiye’de Decollage Art Space’te verilen klasik müzik konserine yönelik izlenimlerini aktarıyor. Besteci kimlikleriyle müzik dünyasında emin adımlarla ilerleyen Cem Güven ve Emre Şener’in, konuk sanatçılarla gerçekleştirdikleri Türkiye’deki ilk konserleri, yazının ana konusu. Çolak köşesinde ayrıca, yerel yönetimlerin mutlaka takip etmesi gerektiğine inandığı, girişimci, profesyonel yönetici Ahmet Baybars Göğez imzasını taşıyan Belediyelerde Sistematik Sorunlar ve Çözümler adını taşıyan iki ciltlik kitabı tavsiye ediyor ilgili okurlarına.

KİTAPLA KALIN köşesine Faruk Şüyün, Edip Cansever’in ağustos ayına ilişkin şiiri ile başlıyor ve ardından yayıncılık sektöründe gözlemlediği önemli gelişmeleri ve konu başlıklarını okurları ile paylaşıyor.