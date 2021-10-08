Sanata ve kültüre destek geleceğimize yatırımdır

DÜNYA Kitap’ın bu ayki konuğu DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “DenizBank olarak kültür ve sanatın olmadığı yerde yaşamın akmadığını, hayat damarlarının tıkandığını biliyoruz. Bu alandaki desteğimizi, Ata’mızdan aldığımız mirası korumak vizyonuyla sürdürüyoruz. Bu alanlara sunulan destek, faaliyet gösterdiğiniz toprakların geleceğine yatırım anlamına geliyor” dedi.

Kendisi de 11 yaşından üniversite yıllarına uzanan süreçte, seslendirme ve tiyatro sanatçısı olarak sanata katkı sunan Hakan Ateş, DÜNYA Kitap’a verdiği söyleşide, 18 yıldır İDSO’ya destek sunduklarını dile getirdi. Hakan Ateş, Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) ile birlikte yaşama geçirdikleri DenizBank İlk Senaryo İlk Film Yarışması’ndan, İstanbul Bienali’ne, 4’üncü Uluslararası Ankara Kukla Festivali’ne ve arkeoloji projelerine olan destekleri hakkında açıklamalarda bulundu. Bugüne kadar çok çeşitli konularda 39 kitap yayınlayan DenizBank’ın hazırlığını yürüttüğü yeni kitabının konusunun tarım üzerine olduğunu belirtelim.

Bugün piyasaya sunulan DÜNYA Kitap’ta ayrıca neler var?

Osman Arolat, ‘Arolat’ın Kitaplığı’ köşesinde, emekli bürokrat ve siyasetçi Zekeriya Temizel’in kaleminden çıkan, Aya Yayınları tarafından yayımlanan Çekerek Kıyıları’nda kitabı hakkında yazıyor.

Handan Sema Ceylan, ‘Ne Okumalı’ köşesini korku edebiyatına ayırıyor. Edebiyatın üretken dalının en başarılı örneklerinden olan 1818 yılında yayımlanan Dracula’nın yazarının bir kadın olduğunu Ceylan’ın satırlarından öğreniyoruz. Mary Wollstonecraft Godwin Shelley’in çileli hayatından kesitler de yine ‘Ne Okumalı?’ köşesinde yer alıyor.

Hakan Güldağ, Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlanan Girişimci Devlet kitabını ele alıyor bu ayki yazısında. Dünya çapında önemle takip edilen ekonomist Mariana Mazzucato imzasını taşıyan eserin Türkçe yayınlanmasına ilişkin sevincini özellikle belirten Güldağ, “Türkiye’de teknolojik yoğunluğu yükseltme görevini kim üstlenmeli” sorusuna samimiyetle yanıt arayanların Girişimci Devlet kitabını okumaları tavsiyesinde bulunuyor.

Mustafa Kemal Çolak, 19’uncusu geride kalan Mersin Uluslararası Müzik Festivali’ne ilişkin izlenimlerini, etkinliğe yıllar boyu destek sunan portreler üzerinden aktarıyor.

Faruk Şüyün, köşesinde ‘Selim İleri, sen hepimizin büyük ödülüsün’ derken, Gaziantep Şahinbey’deki Kitap Fuarı’dan, Frankfurt Kitap Fuarı’na uzanıyor. Türkiye Yazarlar Sendikası’nın yeni yönetimini ve Pen International’ın yeni başkanı Burhan Sönmez’i sayfalarına taşıyor.